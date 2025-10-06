BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live MON Protocol prijs vandaag is 0.01643 USD. Volg realtime MONPRO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MONPRO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live MON Protocol prijs vandaag is 0.01643 USD. Volg realtime MONPRO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MONPRO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MONPRO

MONPRO Prijsinformatie

Wat is MONPRO

MONPRO whitepaper

MONPRO officiële website

MONPRO tokenomie

MONPRO Prijsvoorspelling

MONPRO Geschiedenis

MONPRO koopgids

MONPRO-naar-Fiat valutaconversie

MONPRO spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

MON Protocol logo

MON Protocol koers(MONPRO)

1 MONPRO naar USD live prijs:

$0.01644
$0.01644$0.01644
-1.08%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:51:32 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01584
$ 0.01584$ 0.01584
24u laag
$ 0.01683
$ 0.01683$ 0.01683
24u hoog

$ 0.01584
$ 0.01584$ 0.01584

$ 0.01683
$ 0.01683$ 0.01683

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

+0.98%

-1.08%

-4.37%

-4.37%

MON Protocol (MONPRO) real-time prijs is $ 0.01643. De afgelopen 24 uur werd er MONPRO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01584 en een hoogtepunt van $ 0.01683, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MONPRO hoogste prijs aller tijden is $ 0.9595624143978051, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.014962049622685736 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MONPRO met +0.98% veranderd in het afgelopen uur, -1.08% in de afgelopen 24 uur en -4.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MON Protocol (MONPRO) Marktinformatie

No.1101

$ 9.75M
$ 9.75M$ 9.75M

$ 55.24K
$ 55.24K$ 55.24K

$ 16.42M
$ 16.42M$ 16.42M

593.61M
593.61M 593.61M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

De huidige marktkapitalisatie van MON Protocol is $ 9.75M, met een handelsvolume van $ 55.24K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MONPRO is 593.61M, met een totale voorraad van 999517431. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.42M.

MON Protocol (MONPRO) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van MON Protocol prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0001795-1.08%
30 dagen$ -0.00413-20.09%
60 dagen$ -0.00087-5.03%
90 dagen$ -0.00447-21.39%
MON Protocol prijswijziging vandaag

MONPRO registreerde vandaag een verandering van $ -0.0001795 (-1.08%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

MON Protocol 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00413 (-20.09%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

MON Protocol 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MONPRO zien we een verandering van $ -0.00087 (-5.03%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

MON Protocol 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00447 (-21.39%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van MON Protocol (MONPRO) bekijken?

Bekijk nu de MON Protocolprijsgeschiedenispagina.

Wat is MON Protocol (MONPRO)?

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMON Protocol investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MONPRO staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over MON Protocol lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je MON Protocol aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

MON Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MON Protocol (MONPRO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MON Protocol (MONPRO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MON Protocol te bekijken.

Bekijk nu de MON Protocol prijsvoorspelling !

MON Protocol (MONPRO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van MON Protocol (MONPRO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MONPRO token !

Hoe koop je MON Protocol (MONPRO)?

Op zoek naar Hoe koop je MON Protocol? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt MON Protocol gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MONPRO naar lokale valuta's

1 MON Protocol(MONPRO) naar VND
432.35545
1 MON Protocol(MONPRO) naar AUD
A$0.0253022
1 MON Protocol(MONPRO) naar GBP
0.0124868
1 MON Protocol(MONPRO) naar EUR
0.0142941
1 MON Protocol(MONPRO) naar USD
$0.01643
1 MON Protocol(MONPRO) naar MYR
RM0.0688417
1 MON Protocol(MONPRO) naar TRY
0.691703
1 MON Protocol(MONPRO) naar JPY
¥2.51379
1 MON Protocol(MONPRO) naar ARS
ARS$23.9503396
1 MON Protocol(MONPRO) naar RUB
1.3347732
1 MON Protocol(MONPRO) naar INR
1.4561909
1 MON Protocol(MONPRO) naar IDR
Rp273.8332238
1 MON Protocol(MONPRO) naar PHP
0.9672341
1 MON Protocol(MONPRO) naar EGP
￡E.0.7784534
1 MON Protocol(MONPRO) naar BRL
R$0.0885577
1 MON Protocol(MONPRO) naar CAD
C$0.0231663
1 MON Protocol(MONPRO) naar BDT
2.002817
1 MON Protocol(MONPRO) naar NGN
23.70849
1 MON Protocol(MONPRO) naar COP
$63.43623
1 MON Protocol(MONPRO) naar ZAR
R.0.2871964
1 MON Protocol(MONPRO) naar UAH
0.6913744
1 MON Protocol(MONPRO) naar TZS
T.Sh.40.36851
1 MON Protocol(MONPRO) naar VES
Bs3.66389
1 MON Protocol(MONPRO) naar CLP
$15.54278
1 MON Protocol(MONPRO) naar PKR
Rs4.6450896
1 MON Protocol(MONPRO) naar KZT
8.610963
1 MON Protocol(MONPRO) naar THB
฿0.5343036
1 MON Protocol(MONPRO) naar TWD
NT$0.5078513
1 MON Protocol(MONPRO) naar AED
د.إ0.0602981
1 MON Protocol(MONPRO) naar CHF
Fr0.0133083
1 MON Protocol(MONPRO) naar HKD
HK$0.1276611
1 MON Protocol(MONPRO) naar AMD
֏6.2852965
1 MON Protocol(MONPRO) naar MAD
.د.م0.1529633
1 MON Protocol(MONPRO) naar MXN
$0.3067481
1 MON Protocol(MONPRO) naar SAR
ريال0.0616125
1 MON Protocol(MONPRO) naar ETB
Br2.5129685
1 MON Protocol(MONPRO) naar KES
KSh2.1225917
1 MON Protocol(MONPRO) naar JOD
د.أ0.01164887
1 MON Protocol(MONPRO) naar PLN
0.060791
1 MON Protocol(MONPRO) naar RON
лв0.0726206
1 MON Protocol(MONPRO) naar SEK
kr0.1573994
1 MON Protocol(MONPRO) naar BGN
лв0.027931
1 MON Protocol(MONPRO) naar HUF
Ft5.5449607
1 MON Protocol(MONPRO) naar CZK
0.348316
1 MON Protocol(MONPRO) naar KWD
د.ك0.00504401
1 MON Protocol(MONPRO) naar ILS
0.0537261
1 MON Protocol(MONPRO) naar BOB
Bs0.1135313
1 MON Protocol(MONPRO) naar AZN
0.027931
1 MON Protocol(MONPRO) naar TJS
SM0.1514846
1 MON Protocol(MONPRO) naar GEL
0.0446896
1 MON Protocol(MONPRO) naar AOA
Kz14.990732
1 MON Protocol(MONPRO) naar BHD
.د.ب0.00617768
1 MON Protocol(MONPRO) naar BMD
$0.01643
1 MON Protocol(MONPRO) naar DKK
kr0.106795
1 MON Protocol(MONPRO) naar HNL
L0.4327662
1 MON Protocol(MONPRO) naar MUR
0.7561086
1 MON Protocol(MONPRO) naar NAD
$0.2857177
1 MON Protocol(MONPRO) naar NOK
kr0.1677503
1 MON Protocol(MONPRO) naar NZD
$0.0290811
1 MON Protocol(MONPRO) naar PAB
B/.0.01643
1 MON Protocol(MONPRO) naar PGK
K0.0698275
1 MON Protocol(MONPRO) naar QAR
ر.ق0.0598052
1 MON Protocol(MONPRO) naar RSD
дин.1.6770101
1 MON Protocol(MONPRO) naar UZS
soʻm195.5952068
1 MON Protocol(MONPRO) naar ALL
L1.3819273
1 MON Protocol(MONPRO) naar ANG
ƒ0.0294097
1 MON Protocol(MONPRO) naar AWG
ƒ0.0294097
1 MON Protocol(MONPRO) naar BBD
$0.03286
1 MON Protocol(MONPRO) naar BAM
KM0.027931
1 MON Protocol(MONPRO) naar BIF
Fr48.45207
1 MON Protocol(MONPRO) naar BND
$0.021359
1 MON Protocol(MONPRO) naar BSD
$0.01643
1 MON Protocol(MONPRO) naar JMD
$2.6375079
1 MON Protocol(MONPRO) naar KHR
65.9838658
1 MON Protocol(MONPRO) naar KMF
Fr6.99918
1 MON Protocol(MONPRO) naar LAK
357.1739059
1 MON Protocol(MONPRO) naar LKR
රු5.0075354
1 MON Protocol(MONPRO) naar MDL
L0.2814459
1 MON Protocol(MONPRO) naar MGA
Ar74.008935
1 MON Protocol(MONPRO) naar MOP
P0.13144
1 MON Protocol(MONPRO) naar MVR
0.253022
1 MON Protocol(MONPRO) naar MWK
MK28.5242873
1 MON Protocol(MONPRO) naar MZN
MT1.0506985
1 MON Protocol(MONPRO) naar NPR
रु2.3307598
1 MON Protocol(MONPRO) naar PYG
116.52156
1 MON Protocol(MONPRO) naar RWF
Fr23.83993
1 MON Protocol(MONPRO) naar SBD
$0.1352189
1 MON Protocol(MONPRO) naar SCR
0.2209835
1 MON Protocol(MONPRO) naar SRD
$0.632555
1 MON Protocol(MONPRO) naar SVC
$0.1437625
1 MON Protocol(MONPRO) naar SZL
L0.285882
1 MON Protocol(MONPRO) naar TMT
m0.0576693
1 MON Protocol(MONPRO) naar TND
د.ت0.04827134
1 MON Protocol(MONPRO) naar TTD
$0.1113954
1 MON Protocol(MONPRO) naar UGX
Sh57.24212
1 MON Protocol(MONPRO) naar XAF
Fr9.38153
1 MON Protocol(MONPRO) naar XCD
$0.044361
1 MON Protocol(MONPRO) naar XOF
Fr9.38153
1 MON Protocol(MONPRO) naar XPF
Fr1.69229
1 MON Protocol(MONPRO) naar BWP
P0.221805
1 MON Protocol(MONPRO) naar BZD
$0.0330243
1 MON Protocol(MONPRO) naar CVE
$1.5794159
1 MON Protocol(MONPRO) naar DJF
Fr2.90811
1 MON Protocol(MONPRO) naar DOP
$1.0557918
1 MON Protocol(MONPRO) naar DZD
د.ج2.1498655
1 MON Protocol(MONPRO) naar FJD
$0.0374604
1 MON Protocol(MONPRO) naar GNF
Fr142.85885
1 MON Protocol(MONPRO) naar GTQ
Q0.1258538
1 MON Protocol(MONPRO) naar GYD
$3.437156
1 MON Protocol(MONPRO) naar ISK
kr2.08661

MON Protocol bron

Voor een beter begrip van MON Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van MON Protocol
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over MON Protocol

Hoeveel is MON Protocol (MONPRO) vandaag waard?
De live MONPRO prijs in USD is 0.01643 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MONPRO naar USD prijs?
De huidige prijs van MONPRO naar USD is $ 0.01643. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van MON Protocol?
De marktkapitalisatie van MONPRO is $ 9.75M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MONPRO?
De circulerende voorraad van MONPRO is 593.61M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MONPRO?
MONPRO bereikte een ATH-prijs van 0.9595624143978051 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MONPRO?
MONPRO zag een ATL-prijs van 0.014962049622685736 USD.
Wat is het handelsvolume van MONPRO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MONPRO is $ 55.24K USD.
Zal MONPRO dit jaar hoger gaan?
MONPRO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MONPRO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:51:32 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

MONPRO-naar-USD calculator

Bedrag

MONPRO
MONPRO
USD
USD

1 MONPRO = 0.01643 USD

Handel in MONPRO

MONPRO/USDT
$0.01644
$0.01644$0.01644
-1.14%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,425.74
$101,425.74$101,425.74

-1.70%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,281.18
$3,281.18$3,281.18

-6.44%

Solana logo

Solana

SOL

$154.89
$154.89$154.89

-4.08%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2917
$1.2917$1.2917

+761.13%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,425.74
$101,425.74$101,425.74

-1.70%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,281.18
$3,281.18$3,281.18

-6.44%

Solana logo

Solana

SOL

$154.89
$154.89$154.89

-4.08%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2125
$2.2125$2.2125

-3.04%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16160
$0.16160$0.16160

-1.42%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4192
$0.4192$0.4192

+738.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2917
$1.2917$1.2917

+761.13%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4192
$0.4192$0.4192

+738.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09524
$0.09524$0.09524

+520.86%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000453
$0.000000000453$0.000000000453

+426.74%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2118
$0.2118$0.2118

+223.35%