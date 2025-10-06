Wat is Mitosis (MITO)?

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Mitosis Hoeveel is Mitosis (MITO) vandaag waard? De live MITO prijs in USD is 0.08488 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige MITO naar USD prijs? $ 0.08488 . Bekijk De huidige prijs van MITO naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Mitosis? De marktkapitalisatie van MITO is $ 16.66M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van MITO? De circulerende voorraad van MITO is 196.27M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van MITO? MITO bereikte een ATH-prijs van -- USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MITO? MITO zag een ATL-prijs van -- USD . Wat is het handelsvolume van MITO? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MITO is $ 84.93K USD . Zal MITO dit jaar hoger gaan? MITO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MITO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Mitosis (MITO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million 11-04 03:53:00 Industrie-updates U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

