De live Mitosis prijs vandaag is 0.08488 USD. Volg realtime MITO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MITO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Mitosis koers(MITO)

1 MITO naar USD live prijs:

$0.0849
-2.53%1D
USD
Mitosis (MITO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:50:48 (UTC+8)

Mitosis (MITO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.07879
24u laag
$ 0.08776
24u hoog

$ 0.07879
$ 0.08776
--
--
+0.01%

-2.53%

-23.68%

-23.68%

Mitosis (MITO) real-time prijs is $ 0.08488. De afgelopen 24 uur werd er MITO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.07879 en een hoogtepunt van $ 0.08776, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MITO hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MITO met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -2.53% in de afgelopen 24 uur en -23.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mitosis (MITO) Marktinformatie

$ 16.66M
$ 84.93K
$ 84.88M
196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.62%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Mitosis is $ 16.66M, met een handelsvolume van $ 84.93K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MITO is 196.27M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 84.88M.

Mitosis (MITO) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Mitosis prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0022037-2.53%
30 dagen$ -0.07152-45.73%
60 dagen$ -0.13312-61.07%
90 dagen$ +0.07488+748.80%
Mitosis prijswijziging vandaag

MITO registreerde vandaag een verandering van $ -0.0022037 (-2.53%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Mitosis 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.07152 (-45.73%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Mitosis 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MITO zien we een verandering van $ -0.13312 (-61.07%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Mitosis 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.07488 (+748.80%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Mitosis (MITO) bekijken?

Bekijk nu de Mitosisprijsgeschiedenispagina.

Wat is Mitosis (MITO)?

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mitosis is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMitosis investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MITO staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Mitosis lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Mitosis aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Mitosis Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Mitosis (MITO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Mitosis (MITO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Mitosis te bekijken.

Bekijk nu de Mitosis prijsvoorspelling !

Mitosis (MITO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Mitosis (MITO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MITO token !

Hoe koop je Mitosis (MITO)?

Op zoek naar Hoe koop je Mitosis? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Mitosis gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MITO naar lokale valuta's

1 Mitosis(MITO) naar VND
2,233.6172
1 Mitosis(MITO) naar AUD
A$0.1307152
1 Mitosis(MITO) naar GBP
0.0645088
1 Mitosis(MITO) naar EUR
0.0738456
1 Mitosis(MITO) naar USD
$0.08488
1 Mitosis(MITO) naar MYR
RM0.3556472
1 Mitosis(MITO) naar TRY
3.573448
1 Mitosis(MITO) naar JPY
¥12.98664
1 Mitosis(MITO) naar ARS
ARS$123.7312736
1 Mitosis(MITO) naar RUB
6.8956512
1 Mitosis(MITO) naar INR
7.5229144
1 Mitosis(MITO) naar IDR
Rp1,414.6661008
1 Mitosis(MITO) naar PHP
4.9968856
1 Mitosis(MITO) naar EGP
￡E.4.0216144
1 Mitosis(MITO) naar BRL
R$0.4575032
1 Mitosis(MITO) naar CAD
C$0.1196808
1 Mitosis(MITO) naar BDT
10.346872
1 Mitosis(MITO) naar NGN
122.48184
1 Mitosis(MITO) naar COP
$327.72168
1 Mitosis(MITO) naar ZAR
R.1.4837024
1 Mitosis(MITO) naar UAH
3.5717504
1 Mitosis(MITO) naar TZS
T.Sh.208.55016
1 Mitosis(MITO) naar VES
Bs18.92824
1 Mitosis(MITO) naar CLP
$80.29648
1 Mitosis(MITO) naar PKR
Rs23.9972736
1 Mitosis(MITO) naar KZT
44.485608
1 Mitosis(MITO) naar THB
฿2.7602976
1 Mitosis(MITO) naar TWD
NT$2.6236408
1 Mitosis(MITO) naar AED
د.إ0.3115096
1 Mitosis(MITO) naar CHF
Fr0.0687528
1 Mitosis(MITO) naar HKD
HK$0.6595176
1 Mitosis(MITO) naar AMD
֏32.470844
1 Mitosis(MITO) naar MAD
.د.م0.7902328
1 Mitosis(MITO) naar MXN
$1.5847096
1 Mitosis(MITO) naar SAR
ريال0.3183
1 Mitosis(MITO) naar ETB
Br12.982396
1 Mitosis(MITO) naar KES
KSh10.9656472
1 Mitosis(MITO) naar JOD
د.أ0.06017992
1 Mitosis(MITO) naar PLN
0.314056
1 Mitosis(MITO) naar RON
лв0.3751696
1 Mitosis(MITO) naar SEK
kr0.8131504
1 Mitosis(MITO) naar BGN
лв0.144296
1 Mitosis(MITO) naar HUF
Ft28.6461512
1 Mitosis(MITO) naar CZK
1.799456
1 Mitosis(MITO) naar KWD
د.ك0.02605816
1 Mitosis(MITO) naar ILS
0.2775576
1 Mitosis(MITO) naar BOB
Bs0.5865208
1 Mitosis(MITO) naar AZN
0.144296
1 Mitosis(MITO) naar TJS
SM0.7825936
1 Mitosis(MITO) naar GEL
0.2308736
1 Mitosis(MITO) naar AOA
Kz77.444512
1 Mitosis(MITO) naar BHD
.د.ب0.03191488
1 Mitosis(MITO) naar BMD
$0.08488
1 Mitosis(MITO) naar DKK
kr0.55172
1 Mitosis(MITO) naar HNL
L2.2357392
1 Mitosis(MITO) naar MUR
3.9061776
1 Mitosis(MITO) naar NAD
$1.4760632
1 Mitosis(MITO) naar NOK
kr0.8666248
1 Mitosis(MITO) naar NZD
$0.1502376
1 Mitosis(MITO) naar PAB
B/.0.08488
1 Mitosis(MITO) naar PGK
K0.36074
1 Mitosis(MITO) naar QAR
ر.ق0.3089632
1 Mitosis(MITO) naar RSD
дин.8.6637016
1 Mitosis(MITO) naar UZS
soʻm1,010.4760288
1 Mitosis(MITO) naar ALL
L7.1392568
1 Mitosis(MITO) naar ANG
ƒ0.1519352
1 Mitosis(MITO) naar AWG
ƒ0.1519352
1 Mitosis(MITO) naar BBD
$0.16976
1 Mitosis(MITO) naar BAM
KM0.144296
1 Mitosis(MITO) naar BIF
Fr250.31112
1 Mitosis(MITO) naar BND
$0.110344
1 Mitosis(MITO) naar BSD
$0.08488
1 Mitosis(MITO) naar JMD
$13.6257864
1 Mitosis(MITO) naar KHR
340.8831728
1 Mitosis(MITO) naar KMF
Fr36.15888
1 Mitosis(MITO) naar LAK
1,845.2173544
1 Mitosis(MITO) naar LKR
රු25.8697264
1 Mitosis(MITO) naar MDL
L1.4539944
1 Mitosis(MITO) naar MGA
Ar382.34196
1 Mitosis(MITO) naar MOP
P0.67904
1 Mitosis(MITO) naar MVR
1.307152
1 Mitosis(MITO) naar MWK
MK147.3610168
1 Mitosis(MITO) naar MZN
MT5.428076
1 Mitosis(MITO) naar NPR
रु12.0410768
1 Mitosis(MITO) naar PYG
601.96896
1 Mitosis(MITO) naar RWF
Fr123.16088
1 Mitosis(MITO) naar SBD
$0.6985624
1 Mitosis(MITO) naar SCR
1.141636
1 Mitosis(MITO) naar SRD
$3.26788
1 Mitosis(MITO) naar SVC
$0.7427
1 Mitosis(MITO) naar SZL
L1.476912
1 Mitosis(MITO) naar TMT
m0.2979288
1 Mitosis(MITO) naar TND
د.ت0.24937744
1 Mitosis(MITO) naar TTD
$0.5754864
1 Mitosis(MITO) naar UGX
Sh295.72192
1 Mitosis(MITO) naar XAF
Fr48.46648
1 Mitosis(MITO) naar XCD
$0.229176
1 Mitosis(MITO) naar XOF
Fr48.46648
1 Mitosis(MITO) naar XPF
Fr8.74264
1 Mitosis(MITO) naar BWP
P1.14588
1 Mitosis(MITO) naar BZD
$0.1706088
1 Mitosis(MITO) naar CVE
$8.1595144
1 Mitosis(MITO) naar DJF
Fr15.02376
1 Mitosis(MITO) naar DOP
$5.4543888
1 Mitosis(MITO) naar DZD
د.ج11.106548
1 Mitosis(MITO) naar FJD
$0.1935264
1 Mitosis(MITO) naar GNF
Fr738.0316
1 Mitosis(MITO) naar GTQ
Q0.6501808
1 Mitosis(MITO) naar GYD
$17.756896
1 Mitosis(MITO) naar ISK
kr10.77976

Mitosis bron

Voor een beter begrip van Mitosis kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Mitosis
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Mitosis

Hoeveel is Mitosis (MITO) vandaag waard?
De live MITO prijs in USD is 0.08488 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MITO naar USD prijs?
De huidige prijs van MITO naar USD is $ 0.08488. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Mitosis?
De marktkapitalisatie van MITO is $ 16.66M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MITO?
De circulerende voorraad van MITO is 196.27M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MITO?
MITO bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MITO?
MITO zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van MITO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MITO is $ 84.93K USD.
Zal MITO dit jaar hoger gaan?
MITO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MITO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Mitosis (MITO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$0.0849
