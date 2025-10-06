BeursDEX+
De live Black Mirror prijs vandaag is 0.007459 USD. Volg realtime MIRROR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MIRROR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MIRROR

MIRROR Prijsinformatie

Wat is MIRROR

MIRROR whitepaper

MIRROR officiële website

MIRROR tokenomie

MIRROR Prijsvoorspelling

MIRROR Geschiedenis

MIRROR koopgids

MIRROR-naar-Fiat valutaconversie

MIRROR spot

MIRROR USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Black Mirror logo

Black Mirror koers(MIRROR)

1 MIRROR naar USD live prijs:

$0.00746
$0.00746$0.00746
-2.11%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) live prijsgrafiek
Black Mirror (MIRROR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00712
$ 0.00712$ 0.00712
24u laag
$ 0.007647
$ 0.007647$ 0.007647
24u hoog

$ 0.00712
$ 0.00712$ 0.00712

$ 0.007647
$ 0.007647$ 0.007647

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.007472067411223611
$ 0.007472067411223611$ 0.007472067411223611

+0.01%

-2.11%

-19.39%

-19.39%

Black Mirror (MIRROR) real-time prijs is $ 0.007459. De afgelopen 24 uur werd er MIRROR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00712 en een hoogtepunt van $ 0.007647, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MIRROR hoogste prijs aller tijden is $ 0.08619121021102388, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.007472067411223611 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MIRROR met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -2.11% in de afgelopen 24 uur en -19.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Black Mirror (MIRROR) Marktinformatie

No.2270

$ 715.89K
$ 715.89K$ 715.89K

$ 78.90K
$ 78.90K$ 78.90K

$ 7.46M
$ 7.46M$ 7.46M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

De huidige marktkapitalisatie van Black Mirror is $ 715.89K, met een handelsvolume van $ 78.90K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MIRROR is 95.98M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.46M.

Black Mirror (MIRROR) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Black Mirror prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0001608-2.11%
30 dagen$ -0.012951-63.46%
60 dagen$ -0.012541-62.71%
90 dagen$ -0.012541-62.71%
Black Mirror prijswijziging vandaag

MIRROR registreerde vandaag een verandering van $ -0.0001608 (-2.11%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Black Mirror 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.012951 (-63.46%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Black Mirror 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MIRROR zien we een verandering van $ -0.012541 (-62.71%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Black Mirror 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.012541 (-62.71%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Black Mirror (MIRROR) bekijken?

Bekijk nu de Black Mirrorprijsgeschiedenispagina.

Wat is Black Mirror (MIRROR)?

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeBlack Mirror investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MIRROR staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Black Mirror lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Black Mirror aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Black Mirror Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Black Mirror (MIRROR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Black Mirror (MIRROR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Black Mirror te bekijken.

Bekijk nu de Black Mirror prijsvoorspelling !

Black Mirror (MIRROR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Black Mirror (MIRROR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MIRROR token !

Hoe koop je Black Mirror (MIRROR)?

Op zoek naar Hoe koop je Black Mirror? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Black Mirror gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MIRROR naar lokale valuta's

1 Black Mirror(MIRROR) naar VND
196.283585
1 Black Mirror(MIRROR) naar AUD
A$0.01148686
1 Black Mirror(MIRROR) naar GBP
0.00566884
1 Black Mirror(MIRROR) naar EUR
0.00648933
1 Black Mirror(MIRROR) naar USD
$0.007459
1 Black Mirror(MIRROR) naar MYR
RM0.03125321
1 Black Mirror(MIRROR) naar TRY
0.3140239
1 Black Mirror(MIRROR) naar JPY
¥1.141227
1 Black Mirror(MIRROR) naar ARS
ARS$10.87313348
1 Black Mirror(MIRROR) naar RUB
0.60656588
1 Black Mirror(MIRROR) naar INR
0.66131494
1 Black Mirror(MIRROR) naar IDR
Rp124.31661694
1 Black Mirror(MIRROR) naar PHP
0.43903674
1 Black Mirror(MIRROR) naar EGP
￡E.0.35363119
1 Black Mirror(MIRROR) naar BRL
R$0.0402786
1 Black Mirror(MIRROR) naar CAD
C$0.01051719
1 Black Mirror(MIRROR) naar BDT
0.9092521
1 Black Mirror(MIRROR) naar NGN
10.763337
1 Black Mirror(MIRROR) naar COP
$28.799199
1 Black Mirror(MIRROR) naar ZAR
R.0.13038332
1 Black Mirror(MIRROR) naar UAH
0.31387472
1 Black Mirror(MIRROR) naar TZS
T.Sh.18.326763
1 Black Mirror(MIRROR) naar VES
Bs1.663357
1 Black Mirror(MIRROR) naar CLP
$7.056214
1 Black Mirror(MIRROR) naar PKR
Rs2.10880848
1 Black Mirror(MIRROR) naar KZT
3.9092619
1 Black Mirror(MIRROR) naar THB
฿0.24271586
1 Black Mirror(MIRROR) naar TWD
NT$0.23063228
1 Black Mirror(MIRROR) naar AED
د.إ0.02737453
1 Black Mirror(MIRROR) naar CHF
Fr0.00604179
1 Black Mirror(MIRROR) naar HKD
HK$0.05795643
1 Black Mirror(MIRROR) naar AMD
֏2.85344045
1 Black Mirror(MIRROR) naar MAD
.د.م0.06944329
1 Black Mirror(MIRROR) naar MXN
$0.13925953
1 Black Mirror(MIRROR) naar SAR
ريال0.02797125
1 Black Mirror(MIRROR) naar ETB
Br1.14085405
1 Black Mirror(MIRROR) naar KES
KSh0.96362821
1 Black Mirror(MIRROR) naar JOD
د.أ0.005288431
1 Black Mirror(MIRROR) naar PLN
0.0275983
1 Black Mirror(MIRROR) naar RON
лв0.03296878
1 Black Mirror(MIRROR) naar SEK
kr0.07145722
1 Black Mirror(MIRROR) naar BGN
лв0.0126803
1 Black Mirror(MIRROR) naar HUF
Ft2.51733791
1 Black Mirror(MIRROR) naar CZK
0.15820539
1 Black Mirror(MIRROR) naar KWD
د.ك0.002289913
1 Black Mirror(MIRROR) naar ILS
0.02439093
1 Black Mirror(MIRROR) naar BOB
Bs0.05154169
1 Black Mirror(MIRROR) naar AZN
0.0126803
1 Black Mirror(MIRROR) naar TJS
SM0.06877198
1 Black Mirror(MIRROR) naar GEL
0.02028848
1 Black Mirror(MIRROR) naar AOA
Kz6.8055916
1 Black Mirror(MIRROR) naar BHD
.د.ب0.002812043
1 Black Mirror(MIRROR) naar BMD
$0.007459
1 Black Mirror(MIRROR) naar DKK
kr0.0484835
1 Black Mirror(MIRROR) naar HNL
L0.19647006
1 Black Mirror(MIRROR) naar MUR
0.34326318
1 Black Mirror(MIRROR) naar NAD
$0.12971201
1 Black Mirror(MIRROR) naar NOK
kr0.07623098
1 Black Mirror(MIRROR) naar NZD
$0.01320243
1 Black Mirror(MIRROR) naar PAB
B/.0.007459
1 Black Mirror(MIRROR) naar PGK
K0.03170075
1 Black Mirror(MIRROR) naar QAR
ر.ق0.02715076
1 Black Mirror(MIRROR) naar RSD
дин.0.76134013
1 Black Mirror(MIRROR) naar UZS
soʻm88.79760484
1 Black Mirror(MIRROR) naar ALL
L0.62737649
1 Black Mirror(MIRROR) naar ANG
ƒ0.01335161
1 Black Mirror(MIRROR) naar AWG
ƒ0.01335161
1 Black Mirror(MIRROR) naar BBD
$0.014918
1 Black Mirror(MIRROR) naar BAM
KM0.0126803
1 Black Mirror(MIRROR) naar BIF
Fr21.996591
1 Black Mirror(MIRROR) naar BND
$0.0096967
1 Black Mirror(MIRROR) naar BSD
$0.007459
1 Black Mirror(MIRROR) naar JMD
$1.19739327
1 Black Mirror(MIRROR) naar KHR
29.95579154
1 Black Mirror(MIRROR) naar KMF
Fr3.177534
1 Black Mirror(MIRROR) naar LAK
162.15217067
1 Black Mirror(MIRROR) naar LKR
රු2.27335402
1 Black Mirror(MIRROR) naar MDL
L0.12777267
1 Black Mirror(MIRROR) naar MGA
Ar33.5990655
1 Black Mirror(MIRROR) naar MOP
P0.059672
1 Black Mirror(MIRROR) naar MVR
0.1148686
1 Black Mirror(MIRROR) naar MWK
MK12.94964449
1 Black Mirror(MIRROR) naar MZN
MT0.47700305
1 Black Mirror(MIRROR) naar NPR
रु1.05813374
1 Black Mirror(MIRROR) naar PYG
52.899228
1 Black Mirror(MIRROR) naar RWF
Fr10.823009
1 Black Mirror(MIRROR) naar SBD
$0.06138757
1 Black Mirror(MIRROR) naar SCR
0.10032355
1 Black Mirror(MIRROR) naar SRD
$0.2871715
1 Black Mirror(MIRROR) naar SVC
$0.06526625
1 Black Mirror(MIRROR) naar SZL
L0.1297866
1 Black Mirror(MIRROR) naar TMT
m0.02618109
1 Black Mirror(MIRROR) naar TND
د.ت0.021914542
1 Black Mirror(MIRROR) naar TTD
$0.05057202
1 Black Mirror(MIRROR) naar UGX
Sh25.987156
1 Black Mirror(MIRROR) naar XAF
Fr4.259089
1 Black Mirror(MIRROR) naar XCD
$0.0201393
1 Black Mirror(MIRROR) naar XOF
Fr4.259089
1 Black Mirror(MIRROR) naar XPF
Fr0.768277
1 Black Mirror(MIRROR) naar BWP
P0.1006965
1 Black Mirror(MIRROR) naar BZD
$0.01499259
1 Black Mirror(MIRROR) naar CVE
$0.71703367
1 Black Mirror(MIRROR) naar DJF
Fr1.320243
1 Black Mirror(MIRROR) naar DOP
$0.47931534
1 Black Mirror(MIRROR) naar DZD
د.ج0.97541343
1 Black Mirror(MIRROR) naar FJD
$0.01700652
1 Black Mirror(MIRROR) naar GNF
Fr64.856005
1 Black Mirror(MIRROR) naar GTQ
Q0.05713594
1 Black Mirror(MIRROR) naar GYD
$1.5604228
1 Black Mirror(MIRROR) naar ISK
kr0.947293

Black Mirror bron

Voor een beter begrip van Black Mirror kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Black Mirror
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Black Mirror

Hoeveel is Black Mirror (MIRROR) vandaag waard?
De live MIRROR prijs in USD is 0.007459 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MIRROR naar USD prijs?
De huidige prijs van MIRROR naar USD is $ 0.007459. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Black Mirror?
De marktkapitalisatie van MIRROR is $ 715.89K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MIRROR?
De circulerende voorraad van MIRROR is 95.98M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MIRROR?
MIRROR bereikte een ATH-prijs van 0.08619121021102388 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MIRROR?
MIRROR zag een ATL-prijs van 0.007472067411223611 USD.
Wat is het handelsvolume van MIRROR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MIRROR is $ 78.90K USD.
Zal MIRROR dit jaar hoger gaan?
MIRROR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MIRROR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Black Mirror (MIRROR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

MIRROR-naar-USD calculator

Bedrag

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.007459 USD

Handel in MIRROR

MIRROR/USDT
$0.00746
$0.00746$0.00746
-2.11%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

