Mey Network (MEY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mey Network (MEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Mey Network (MEY) Informatie Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions. Officiële website: https://mey.network/ Whitepaper: https://docs.mey.network/mey-network Block explorer: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789

Mey Network (MEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mey Network (MEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.68M Totale voorraad: $ 2.30B Circulerende voorraad: $ 284.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 256.29M Hoogste ooit: $ 0.14999 Laagste ooit: $ 0.02039484590784851 Huidige prijs: $ 0.11143

Mey Network (MEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mey Network (MEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEY begrijpt, kun je de live prijs van MEY token verkennen!

Hoe koop je MEY? Wil je Mey Network (MEY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MEY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MEY koopt op MEXC!

Mey Network (MEY) Prijsgeschiedenis Door de MEY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MEY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MEY Wil je weten waar je MEY naartoe gaat? Onze MEY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MEY token!

