Mey Network (MEY) Tokenomie

Mey Network (MEY) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Mey Network (MEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Mey Network (MEY) Informatie

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Officiële website:
https://mey.network/
Whitepaper:
https://docs.mey.network/mey-network
Block explorer:
https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789

Mey Network (MEY) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mey Network (MEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 31.68M
$ 31.68M$ 31.68M
Totale voorraad:
$ 2.30B
$ 2.30B$ 2.30B
Circulerende voorraad:
$ 284.31M
$ 284.31M$ 284.31M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 256.29M
$ 256.29M$ 256.29M
Hoogste ooit:
$ 0.14999
$ 0.14999$ 0.14999
Laagste ooit:
$ 0.02039484590784851
$ 0.02039484590784851$ 0.02039484590784851
Huidige prijs:
$ 0.11143
$ 0.11143$ 0.11143

Mey Network (MEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Mey Network (MEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal MEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel MEY tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van MEY begrijpt, kun je de live prijs van MEY token verkennen!

Hoe koop je MEY?

Wil je Mey Network (MEY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MEY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Mey Network (MEY) Prijsgeschiedenis

Door de MEY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van MEY

Wil je weten waar je MEY naartoe gaat? Onze MEY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.