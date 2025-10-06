BeursDEX+
De live Meta xStock prijs vandaag is 624.45 USD. Volg realtime METAX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de METAX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meta xStock koers(METAX)

1 METAX naar USD live prijs:

$624.42
$624.42$624.42
-1.45%1D
USD
Meta xStock (METAX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:50:33 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 612.39
$ 612.39$ 612.39
24u laag
$ 637.66
$ 637.66$ 637.66
24u hoog

$ 612.39
$ 612.39$ 612.39

$ 637.66
$ 637.66$ 637.66

$ 1,543.8216023323089
$ 1,543.8216023323089$ 1,543.8216023323089

$ 618.405530642994
$ 618.405530642994$ 618.405530642994

-0.50%

-1.45%

-16.99%

-16.99%

Meta xStock (METAX) real-time prijs is $ 624.45. De afgelopen 24 uur werd er METAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 612.39 en een hoogtepunt van $ 637.66, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De METAX hoogste prijs aller tijden is $ 1,543.8216023323089, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 618.405530642994 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is METAX met -0.50% veranderd in het afgelopen uur, -1.45% in de afgelopen 24 uur en -16.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Meta xStock (METAX) Marktinformatie

No.1497

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

$ 64.62K
$ 64.62K$ 64.62K

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

6.00K
6.00K 6.00K

--
----

5,999.92107238
5,999.92107238 5,999.92107238

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Meta xStock is $ 3.75M, met een handelsvolume van $ 64.62K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van METAX is 6.00K, met een totale voorraad van 5999.92107238. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.75M.

Meta xStock (METAX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Meta xStock prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -9.1873-1.45%
30 dagen$ -91.04-12.73%
60 dagen$ -126.69-16.87%
90 dagen$ -153.63-19.75%
Meta xStock prijswijziging vandaag

METAX registreerde vandaag een verandering van $ -9.1873 (-1.45%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Meta xStock 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -91.04 (-12.73%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Meta xStock 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,METAX zien we een verandering van $ -126.69 (-16.87%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Meta xStock 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -153.63 (-19.75%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Meta xStock (METAX) bekijken?

Bekijk nu de Meta xStockprijsgeschiedenispagina.

Wat is Meta xStock (METAX)?

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMeta xStock investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van METAX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Meta xStock lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Meta xStock aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Meta xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Meta xStock (METAX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Meta xStock (METAX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Meta xStock te bekijken.

Bekijk nu de Meta xStock prijsvoorspelling !

Meta xStock (METAX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Meta xStock (METAX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van METAX token !

Hoe koop je Meta xStock (METAX)?

Op zoek naar Hoe koop je Meta xStock? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Meta xStock gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

METAX naar lokale valuta's

1 Meta xStock(METAX) naar VND
16,432,401.75
1 Meta xStock(METAX) naar AUD
A$961.653
1 Meta xStock(METAX) naar GBP
474.582
1 Meta xStock(METAX) naar EUR
543.2715
1 Meta xStock(METAX) naar USD
$624.45
1 Meta xStock(METAX) naar MYR
RM2,616.4455
1 Meta xStock(METAX) naar TRY
26,289.345
1 Meta xStock(METAX) naar JPY
¥95,540.85
1 Meta xStock(METAX) naar ARS
ARS$910,273.254
1 Meta xStock(METAX) naar RUB
50,730.318
1 Meta xStock(METAX) naar INR
55,345.0035
1 Meta xStock(METAX) naar IDR
Rp10,407,495.837
1 Meta xStock(METAX) naar PHP
36,761.3715
1 Meta xStock(METAX) naar EGP
￡E.29,586.441
1 Meta xStock(METAX) naar BRL
R$3,365.7855
1 Meta xStock(METAX) naar CAD
C$880.4745
1 Meta xStock(METAX) naar BDT
76,120.455
1 Meta xStock(METAX) naar NGN
901,081.35
1 Meta xStock(METAX) naar COP
$2,411,001.45
1 Meta xStock(METAX) naar ZAR
R.10,915.386
1 Meta xStock(METAX) naar UAH
26,276.856
1 Meta xStock(METAX) naar TZS
T.Sh.1,534,273.65
1 Meta xStock(METAX) naar VES
Bs139,252.35
1 Meta xStock(METAX) naar CLP
$590,729.7
1 Meta xStock(METAX) naar PKR
Rs176,544.504
1 Meta xStock(METAX) naar KZT
327,274.245
1 Meta xStock(METAX) naar THB
฿20,307.114
1 Meta xStock(METAX) naar TWD
NT$19,301.7495
1 Meta xStock(METAX) naar AED
د.إ2,291.7315
1 Meta xStock(METAX) naar CHF
Fr505.8045
1 Meta xStock(METAX) naar HKD
HK$4,851.9765
1 Meta xStock(METAX) naar AMD
֏238,883.3475
1 Meta xStock(METAX) naar MAD
.د.م5,813.6295
1 Meta xStock(METAX) naar MXN
$11,658.4815
1 Meta xStock(METAX) naar SAR
ريال2,341.6875
1 Meta xStock(METAX) naar ETB
Br95,509.6275
1 Meta xStock(METAX) naar KES
KSh80,672.6955
1 Meta xStock(METAX) naar JOD
د.أ442.73505
1 Meta xStock(METAX) naar PLN
2,310.465
1 Meta xStock(METAX) naar RON
лв2,760.069
1 Meta xStock(METAX) naar SEK
kr5,982.231
1 Meta xStock(METAX) naar BGN
лв1,061.565
1 Meta xStock(METAX) naar HUF
Ft210,745.6305
1 Meta xStock(METAX) naar CZK
13,238.34
1 Meta xStock(METAX) naar KWD
د.ك191.70615
1 Meta xStock(METAX) naar ILS
2,041.9515
1 Meta xStock(METAX) naar BOB
Bs4,314.9495
1 Meta xStock(METAX) naar AZN
1,061.565
1 Meta xStock(METAX) naar TJS
SM5,757.429
1 Meta xStock(METAX) naar GEL
1,698.504
1 Meta xStock(METAX) naar AOA
Kz569,748.18
1 Meta xStock(METAX) naar BHD
.د.ب234.7932
1 Meta xStock(METAX) naar BMD
$624.45
1 Meta xStock(METAX) naar DKK
kr4,058.925
1 Meta xStock(METAX) naar HNL
L16,448.013
1 Meta xStock(METAX) naar MUR
28,737.189
1 Meta xStock(METAX) naar NAD
$10,859.1855
1 Meta xStock(METAX) naar NOK
kr6,375.6345
1 Meta xStock(METAX) naar NZD
$1,105.2765
1 Meta xStock(METAX) naar PAB
B/.624.45
1 Meta xStock(METAX) naar PGK
K2,653.9125
1 Meta xStock(METAX) naar QAR
ر.ق2,272.998
1 Meta xStock(METAX) naar RSD
дин.63,737.6115
1 Meta xStock(METAX) naar UZS
soʻm7,433,927.382
1 Meta xStock(METAX) naar ALL
L52,522.4895
1 Meta xStock(METAX) naar ANG
ƒ1,117.7655
1 Meta xStock(METAX) naar AWG
ƒ1,117.7655
1 Meta xStock(METAX) naar BBD
$1,248.9
1 Meta xStock(METAX) naar BAM
KM1,061.565
1 Meta xStock(METAX) naar BIF
Fr1,841,503.05
1 Meta xStock(METAX) naar BND
$811.785
1 Meta xStock(METAX) naar BSD
$624.45
1 Meta xStock(METAX) naar JMD
$100,242.9585
1 Meta xStock(METAX) naar KHR
2,507,828.667
1 Meta xStock(METAX) naar KMF
Fr266,015.7
1 Meta xStock(METAX) naar LAK
13,574,999.7285
1 Meta xStock(METAX) naar LKR
රු190,319.871
1 Meta xStock(METAX) naar MDL
L10,696.8285
1 Meta xStock(METAX) naar MGA
Ar2,812,835.025
1 Meta xStock(METAX) naar MOP
P4,995.6
1 Meta xStock(METAX) naar MVR
9,616.53
1 Meta xStock(METAX) naar MWK
MK1,084,113.8895
1 Meta xStock(METAX) naar MZN
MT39,933.5775
1 Meta xStock(METAX) naar NPR
रु88,584.477
1 Meta xStock(METAX) naar PYG
4,428,599.4
1 Meta xStock(METAX) naar RWF
Fr906,076.95
1 Meta xStock(METAX) naar SBD
$5,139.2235
1 Meta xStock(METAX) naar SCR
8,398.8525
1 Meta xStock(METAX) naar SRD
$24,041.325
1 Meta xStock(METAX) naar SVC
$5,463.9375
1 Meta xStock(METAX) naar SZL
L10,865.43
1 Meta xStock(METAX) naar TMT
m2,191.8195
1 Meta xStock(METAX) naar TND
د.ت1,834.6341
1 Meta xStock(METAX) naar TTD
$4,233.771
1 Meta xStock(METAX) naar UGX
Sh2,175,583.8
1 Meta xStock(METAX) naar XAF
Fr356,560.95
1 Meta xStock(METAX) naar XCD
$1,686.015
1 Meta xStock(METAX) naar XOF
Fr356,560.95
1 Meta xStock(METAX) naar XPF
Fr64,318.35
1 Meta xStock(METAX) naar BWP
P8,430.075
1 Meta xStock(METAX) naar BZD
$1,255.1445
1 Meta xStock(METAX) naar CVE
$60,028.3785
1 Meta xStock(METAX) naar DJF
Fr110,527.65
1 Meta xStock(METAX) naar DOP
$40,127.157
1 Meta xStock(METAX) naar DZD
د.ج81,709.2825
1 Meta xStock(METAX) naar FJD
$1,423.746
1 Meta xStock(METAX) naar GNF
Fr5,429,592.75
1 Meta xStock(METAX) naar GTQ
Q4,783.287
1 Meta xStock(METAX) naar GYD
$130,634.94
1 Meta xStock(METAX) naar ISK
kr79,305.15

Meta xStock bron

Voor een beter begrip van Meta xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Meta xStock
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Meta xStock

Hoeveel is Meta xStock (METAX) vandaag waard?
De live METAX prijs in USD is 624.45 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige METAX naar USD prijs?
De huidige prijs van METAX naar USD is $ 624.45. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Meta xStock?
De marktkapitalisatie van METAX is $ 3.75M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van METAX?
De circulerende voorraad van METAX is 6.00K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van METAX?
METAX bereikte een ATH-prijs van 1,543.8216023323089 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van METAX?
METAX zag een ATL-prijs van 618.405530642994 USD.
Wat is het handelsvolume van METAX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van METAX is $ 64.62K USD.
Zal METAX dit jaar hoger gaan?
METAX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de METAX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Meta xStock (METAX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

