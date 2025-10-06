Wat is McDonald s xStock (MCDX)?

McDonald's xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

McDonald s xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal McDonald s xStock (MCDX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je McDonald s xStock (MCDX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor McDonald s xStock te bekijken.

McDonald s xStock (MCDX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van McDonald s xStock (MCDX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MCDX token !

Hoe koop je McDonald s xStock (MCDX)?

Op zoek naar Hoe koop je McDonald s xStock? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt McDonald s xStock gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

McDonald s xStock bron

Voor een beter begrip van McDonald s xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over McDonald s xStock Hoeveel is McDonald s xStock (MCDX) vandaag waard? De live MCDX prijs in USD is 300.61 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige MCDX naar USD prijs? $ 300.61 . Bekijk De huidige prijs van MCDX naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van McDonald s xStock? De marktkapitalisatie van MCDX is $ 880.23K USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van MCDX? De circulerende voorraad van MCDX is 2.93K USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van MCDX? MCDX bereikte een ATH-prijs van 319.1120635657469 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MCDX? MCDX zag een ATL-prijs van 293.2122259186859 USD . Wat is het handelsvolume van MCDX? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MCDX is $ 56.55K USD . Zal MCDX dit jaar hoger gaan? MCDX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MCDX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

McDonald s xStock (MCDX) Belangrijke updates uit de sector

