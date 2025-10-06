BeursDEX+
De live MultiBank Group prijs vandaag is 0.5177 USD. Volg realtime MBG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MBG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MBG

MBG Prijsinformatie

Wat is MBG

MBG whitepaper

MBG officiële website

MBG tokenomie

MBG Prijsvoorspelling

MBG Geschiedenis

MBG koopgids

MBG-naar-Fiat valutaconversie

MultiBank Group logo

MultiBank Group koers(MBG)

1 MBG naar USD live prijs:

MultiBank Group (MBG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:50:04 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
MultiBank Group (MBG) real-time prijs is $ 0.5177. De afgelopen 24 uur werd er MBG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.48 en een hoogtepunt van $ 0.6799, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MBG hoogste prijs aller tijden is $ 1.6915943417368275, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.36701751283509526 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MBG met +3.89% veranderd in het afgelopen uur, -1.16% in de afgelopen 24 uur en -1.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MultiBank Group (MBG) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van MultiBank Group is --, met een handelsvolume van $ 2.66M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MBG is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 517.70M.

MultiBank Group (MBG) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van MultiBank Group prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.006068-1.16%
30 dagen$ -0.5772-52.72%
60 dagen$ -0.996-65.80%
90 dagen$ -1.4689-73.95%
MultiBank Group prijswijziging vandaag

MBG registreerde vandaag een verandering van $ -0.006068 (-1.16%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

MultiBank Group 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.5772 (-52.72%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

MultiBank Group 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,MBG zien we een verandering van $ -0.996 (-65.80%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

MultiBank Group 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -1.4689 (-73.95%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van MultiBank Group (MBG) bekijken?

Bekijk nu de MultiBank Groupprijsgeschiedenispagina.

Wat is MultiBank Group (MBG)?

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMultiBank Group investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van MBG staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over MultiBank Group lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je MultiBank Group aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

MultiBank Group Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MultiBank Group (MBG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MultiBank Group (MBG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MultiBank Group te bekijken.

Bekijk nu de MultiBank Group prijsvoorspelling !

MultiBank Group (MBG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van MultiBank Group (MBG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MBG token !

Hoe koop je MultiBank Group (MBG)?

Op zoek naar Hoe koop je MultiBank Group? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt MultiBank Group gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

MBG naar lokale valuta's

MultiBank Group bron

Voor een beter begrip van MultiBank Group kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over MultiBank Group

Hoeveel is MultiBank Group (MBG) vandaag waard?
De live MBG prijs in USD is 0.5177 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MBG naar USD prijs?
De huidige prijs van MBG naar USD is $ 0.5177. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van MultiBank Group?
De marktkapitalisatie van MBG is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MBG?
De circulerende voorraad van MBG is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MBG?
MBG bereikte een ATH-prijs van 1.6915943417368275 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MBG?
MBG zag een ATL-prijs van 0.36701751283509526 USD.
Wat is het handelsvolume van MBG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MBG is $ 2.66M USD.
Zal MBG dit jaar hoger gaan?
MBG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MBG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
MultiBank Group (MBG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

