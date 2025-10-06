BeursDEX+
De live LOOK prijs vandaag is 0.05959 USD. Volg realtime LOOK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LOOK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LOOK

LOOK Prijsinformatie

Wat is LOOK

LOOK officiële website

LOOK tokenomie

LOOK Prijsvoorspelling

LOOK Geschiedenis

LOOK koopgids

LOOK-naar-Fiat valutaconversie

LOOK spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

LOOK logo

LOOK koers(LOOK)

1 LOOK naar USD live prijs:

$0.05959
$0.05959
+23.81%1D
USD
LOOK (LOOK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:49:33 (UTC+8)

LOOK (LOOK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.04517
$ 0.04517
24u laag
$ 0.06824
$ 0.06824
24u hoog

$ 0.04517
$ 0.04517

$ 0.06824
$ 0.06824

$ 0.15508520063103612
$ 0.15508520063103612

$ 0.000165344904285249
$ 0.000165344904285249

-3.30%

+23.81%

+43.79%

+43.79%

LOOK (LOOK) real-time prijs is $ 0.05959. De afgelopen 24 uur werd er LOOK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.04517 en een hoogtepunt van $ 0.06824, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LOOK hoogste prijs aller tijden is $ 0.15508520063103612, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000165344904285249 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LOOK met -3.30% veranderd in het afgelopen uur, +23.81% in de afgelopen 24 uur en +43.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

LOOK (LOOK) Marktinformatie

No.445

$ 54.96M
$ 54.96M

$ 174.55K
$ 174.55K

$ 54.96M
$ 54.96M

922.38M
922.38M

922,375,851
922,375,851

922,375,851
922,375,851

100.00%

SOL

De huidige marktkapitalisatie van LOOK is $ 54.96M, met een handelsvolume van $ 174.55K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LOOK is 922.38M, met een totale voorraad van 922375851. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 54.96M.

LOOK (LOOK) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van LOOK prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0114598+23.81%
30 dagen$ -0.02658-30.85%
60 dagen$ +0.03959+197.95%
90 dagen$ +0.03959+197.95%
LOOK prijswijziging vandaag

LOOK registreerde vandaag een verandering van $ +0.0114598 (+23.81%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

LOOK 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.02658 (-30.85%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

LOOK 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,LOOK zien we een verandering van $ +0.03959 (+197.95%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

LOOK 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.03959 (+197.95%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van LOOK (LOOK) bekijken?

Bekijk nu de LOOKprijsgeschiedenispagina.

Wat is LOOK (LOOK)?

All it takes is just one LOOK.

LOOK is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeLOOK investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van LOOK staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over LOOK lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je LOOK aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

LOOK Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal LOOK (LOOK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je LOOK (LOOK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor LOOK te bekijken.

Bekijk nu de LOOK prijsvoorspelling !

LOOK (LOOK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van LOOK (LOOK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LOOK token !

Hoe koop je LOOK (LOOK)?

Op zoek naar Hoe koop je LOOK? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt LOOK gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

LOOK naar lokale valuta's

1 LOOK(LOOK) naar VND
1,568.11085
1 LOOK(LOOK) naar AUD
A$0.0917686
1 LOOK(LOOK) naar GBP
0.0452884
1 LOOK(LOOK) naar EUR
0.0518433
1 LOOK(LOOK) naar USD
$0.05959
1 LOOK(LOOK) naar MYR
RM0.2496821
1 LOOK(LOOK) naar TRY
2.508739
1 LOOK(LOOK) naar JPY
¥9.11727
1 LOOK(LOOK) naar ARS
ARS$86.8655348
1 LOOK(LOOK) naar RUB
4.8410916
1 LOOK(LOOK) naar INR
5.2814617
1 LOOK(LOOK) naar IDR
Rp993.1662694
1 LOOK(LOOK) naar PHP
3.5080633
1 LOOK(LOOK) naar EGP
￡E.2.8233742
1 LOOK(LOOK) naar BRL
R$0.3211901
1 LOOK(LOOK) naar CAD
C$0.0840219
1 LOOK(LOOK) naar BDT
7.264021
1 LOOK(LOOK) naar NGN
85.98837
1 LOOK(LOOK) naar COP
$230.07699
1 LOOK(LOOK) naar ZAR
R.1.0416332
1 LOOK(LOOK) naar UAH
2.5075472
1 LOOK(LOOK) naar TZS
T.Sh.146.41263
1 LOOK(LOOK) naar VES
Bs13.28857
1 LOOK(LOOK) naar CLP
$56.37214
1 LOOK(LOOK) naar PKR
Rs16.8472848
1 LOOK(LOOK) naar KZT
31.231119
1 LOOK(LOOK) naar THB
฿1.9378668
1 LOOK(LOOK) naar TWD
NT$1.8419269
1 LOOK(LOOK) naar AED
د.إ0.2186953
1 LOOK(LOOK) naar CHF
Fr0.0482679
1 LOOK(LOOK) naar HKD
HK$0.4630143
1 LOOK(LOOK) naar AMD
֏22.7961545
1 LOOK(LOOK) naar MAD
.د.م0.5547829
1 LOOK(LOOK) naar MXN
$1.1125453
1 LOOK(LOOK) naar SAR
ريال0.2234625
1 LOOK(LOOK) naar ETB
Br9.1142905
1 LOOK(LOOK) naar KES
KSh7.6984321
1 LOOK(LOOK) naar JOD
د.أ0.04224931
1 LOOK(LOOK) naar PLN
0.220483
1 LOOK(LOOK) naar RON
лв0.2633878
1 LOOK(LOOK) naar SEK
kr0.5708722
1 LOOK(LOOK) naar BGN
лв0.101303
1 LOOK(LOOK) naar HUF
Ft20.1110291
1 LOOK(LOOK) naar CZK
1.263308
1 LOOK(LOOK) naar KWD
د.ك0.01829413
1 LOOK(LOOK) naar ILS
0.1948593
1 LOOK(LOOK) naar BOB
Bs0.4117669
1 LOOK(LOOK) naar AZN
0.101303
1 LOOK(LOOK) naar TJS
SM0.5494198
1 LOOK(LOOK) naar GEL
0.1620848
1 LOOK(LOOK) naar AOA
Kz54.369916
1 LOOK(LOOK) naar BHD
.د.ب0.02240584
1 LOOK(LOOK) naar BMD
$0.05959
1 LOOK(LOOK) naar DKK
kr0.387335
1 LOOK(LOOK) naar HNL
L1.5696006
1 LOOK(LOOK) naar MUR
2.7423318
1 LOOK(LOOK) naar NAD
$1.0362701
1 LOOK(LOOK) naar NOK
kr0.6084139
1 LOOK(LOOK) naar NZD
$0.1054743
1 LOOK(LOOK) naar PAB
B/.0.05959
1 LOOK(LOOK) naar PGK
K0.2532575
1 LOOK(LOOK) naar QAR
ر.ق0.2169076
1 LOOK(LOOK) naar RSD
дин.6.0823513
1 LOOK(LOOK) naar UZS
soʻm709.4046484
1 LOOK(LOOK) naar ALL
L5.0121149
1 LOOK(LOOK) naar ANG
ƒ0.1066661
1 LOOK(LOOK) naar AWG
ƒ0.1066661
1 LOOK(LOOK) naar BBD
$0.11918
1 LOOK(LOOK) naar BAM
KM0.101303
1 LOOK(LOOK) naar BIF
Fr175.73091
1 LOOK(LOOK) naar BND
$0.077467
1 LOOK(LOOK) naar BSD
$0.05959
1 LOOK(LOOK) naar JMD
$9.5659827
1 LOOK(LOOK) naar KHR
239.3170154
1 LOOK(LOOK) naar KMF
Fr25.38534
1 LOOK(LOOK) naar LAK
1,295.4347567
1 LOOK(LOOK) naar LKR
රු18.1618402
1 LOOK(LOOK) naar MDL
L1.0207767
1 LOOK(LOOK) naar MGA
Ar268.423155
1 LOOK(LOOK) naar MOP
P0.47672
1 LOOK(LOOK) naar MVR
0.917686
1 LOOK(LOOK) naar MWK
MK103.4547949
1 LOOK(LOOK) naar MZN
MT3.8107805
1 LOOK(LOOK) naar NPR
रु8.4534374
1 LOOK(LOOK) naar PYG
422.61228
1 LOOK(LOOK) naar RWF
Fr86.46509
1 LOOK(LOOK) naar SBD
$0.4904257
1 LOOK(LOOK) naar SCR
0.8014855
1 LOOK(LOOK) naar SRD
$2.294215
1 LOOK(LOOK) naar SVC
$0.5214125
1 LOOK(LOOK) naar SZL
L1.036866
1 LOOK(LOOK) naar TMT
m0.2091609
1 LOOK(LOOK) naar TND
د.ت0.17507542
1 LOOK(LOOK) naar TTD
$0.4040202
1 LOOK(LOOK) naar UGX
Sh207.61156
1 LOOK(LOOK) naar XAF
Fr34.02589
1 LOOK(LOOK) naar XCD
$0.160893
1 LOOK(LOOK) naar XOF
Fr34.02589
1 LOOK(LOOK) naar XPF
Fr6.13777
1 LOOK(LOOK) naar BWP
P0.804465
1 LOOK(LOOK) naar BZD
$0.1197759
1 LOOK(LOOK) naar CVE
$5.7283867
1 LOOK(LOOK) naar DJF
Fr10.54743
1 LOOK(LOOK) naar DOP
$3.8292534
1 LOOK(LOOK) naar DZD
د.ج7.7973515
1 LOOK(LOOK) naar FJD
$0.1358652
1 LOOK(LOOK) naar GNF
Fr518.13505
1 LOOK(LOOK) naar GTQ
Q0.4564594
1 LOOK(LOOK) naar GYD
$12.466228
1 LOOK(LOOK) naar ISK
kr7.56793

LOOK bron

Voor een beter begrip van LOOK kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van LOOK
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over LOOK

Hoeveel is LOOK (LOOK) vandaag waard?
De live LOOK prijs in USD is 0.05959 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LOOK naar USD prijs?
De huidige prijs van LOOK naar USD is $ 0.05959. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van LOOK?
De marktkapitalisatie van LOOK is $ 54.96M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LOOK?
De circulerende voorraad van LOOK is 922.38M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LOOK?
LOOK bereikte een ATH-prijs van 0.15508520063103612 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LOOK?
LOOK zag een ATL-prijs van 0.000165344904285249 USD.
Wat is het handelsvolume van LOOK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LOOK is $ 174.55K USD.
Zal LOOK dit jaar hoger gaan?
LOOK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LOOK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:49:33 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

