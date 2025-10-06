BeursDEX+
De live LINEA prijs vandaag is 0.01179 USD. Volg realtime LINEA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LINEA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LINEA

LINEA Prijsinformatie

Wat is LINEA

LINEA whitepaper

LINEA officiële website

LINEA tokenomie

LINEA Prijsvoorspelling

LINEA Geschiedenis

LINEA koopgids

LINEA-naar-Fiat valutaconversie

LINEA spot

LINEA USDT-M Futures

LINEA koers(LINEA)

1 LINEA naar USD live prijs:

$0.01182
$0.01182$0.01182
+3.50%1D
USD
LINEA (LINEA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:24:26 (UTC+8)

LINEA (LINEA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0103
$ 0.0103$ 0.0103
24u laag
$ 0.01195
$ 0.01195$ 0.01195
24u hoog

$ 0.0103
$ 0.0103$ 0.0103

$ 0.01195
$ 0.01195$ 0.01195

$ 0.04657278430753583
$ 0.04657278430753583$ 0.04657278430753583

$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389

+0.68%

+3.50%

-14.01%

-14.01%

LINEA (LINEA) real-time prijs is $ 0.01179. De afgelopen 24 uur werd er LINEA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0103 en een hoogtepunt van $ 0.01195, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LINEA hoogste prijs aller tijden is $ 0.04657278430753583, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.007196492054667389 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LINEA met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, +3.50% in de afgelopen 24 uur en -14.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

LINEA (LINEA) Marktinformatie

No.180

$ 182.53M
$ 182.53M$ 182.53M

$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M

$ 849.00M
$ 849.00M$ 849.00M

15.48B
15.48B 15.48B

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

21.50%

0.01%

LINEA

De huidige marktkapitalisatie van LINEA is $ 182.53M, met een handelsvolume van $ 3.15M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LINEA is 15.48B, met een totale voorraad van 72009990000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 849.00M.

LINEA (LINEA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van LINEA prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0003997+3.50%
30 dagen$ -0.01532-56.52%
60 dagen$ +0.00679+135.80%
90 dagen$ +0.00679+135.80%
LINEA prijswijziging vandaag

LINEA registreerde vandaag een verandering van $ +0.0003997 (+3.50%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

LINEA 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.01532 (-56.52%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

LINEA 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,LINEA zien we een verandering van $ +0.00679 (+135.80%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

LINEA 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00679 (+135.80%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van LINEA (LINEA) bekijken?

Bekijk nu de LINEAprijsgeschiedenispagina.

Wat is LINEA (LINEA)?

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeLINEA investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van LINEA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over LINEA lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je LINEA aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

LINEA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal LINEA (LINEA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je LINEA (LINEA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor LINEA te bekijken.

Bekijk nu de LINEA prijsvoorspelling !

LINEA (LINEA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van LINEA (LINEA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LINEA token !

Hoe koop je LINEA (LINEA)?

Op zoek naar Hoe koop je LINEA? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt LINEA gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

LINEA naar lokale valuta's

1 LINEA(LINEA) naar VND
310.25385
1 LINEA(LINEA) naar AUD
A$0.0181566
1 LINEA(LINEA) naar GBP
0.0089604
1 LINEA(LINEA) naar EUR
0.0102573
1 LINEA(LINEA) naar USD
$0.01179
1 LINEA(LINEA) naar MYR
RM0.0494001
1 LINEA(LINEA) naar TRY
0.496359
1 LINEA(LINEA) naar JPY
¥1.80387
1 LINEA(LINEA) naar ARS
ARS$17.1865188
1 LINEA(LINEA) naar RUB
0.9579375
1 LINEA(LINEA) naar INR
1.0449477
1 LINEA(LINEA) naar IDR
Rp196.4999214
1 LINEA(LINEA) naar PHP
0.6939594
1 LINEA(LINEA) naar EGP
￡E.0.558846
1 LINEA(LINEA) naar BRL
R$0.063666
1 LINEA(LINEA) naar CAD
C$0.0166239
1 LINEA(LINEA) naar BDT
1.437201
1 LINEA(LINEA) naar NGN
17.01297
1 LINEA(LINEA) naar COP
$45.52119
1 LINEA(LINEA) naar ZAR
R.0.2060892
1 LINEA(LINEA) naar UAH
0.4961232
1 LINEA(LINEA) naar TZS
T.Sh.28.96803
1 LINEA(LINEA) naar VES
Bs2.62917
1 LINEA(LINEA) naar CLP
$11.15334
1 LINEA(LINEA) naar PKR
Rs3.3332688
1 LINEA(LINEA) naar KZT
6.179139
1 LINEA(LINEA) naar THB
฿0.3835287
1 LINEA(LINEA) naar TWD
NT$0.3644289
1 LINEA(LINEA) naar AED
د.إ0.0432693
1 LINEA(LINEA) naar CHF
Fr0.0095499
1 LINEA(LINEA) naar HKD
HK$0.0916083
1 LINEA(LINEA) naar AMD
֏4.5102645
1 LINEA(LINEA) naar MAD
.د.م0.1097649
1 LINEA(LINEA) naar MXN
$0.2201193
1 LINEA(LINEA) naar SAR
ريال0.0442125
1 LINEA(LINEA) naar ETB
Br1.8032805
1 LINEA(LINEA) naar KES
KSh1.5231501
1 LINEA(LINEA) naar JOD
د.أ0.00835911
1 LINEA(LINEA) naar PLN
0.043623
1 LINEA(LINEA) naar RON
лв0.0521118
1 LINEA(LINEA) naar SEK
kr0.1129482
1 LINEA(LINEA) naar BGN
лв0.020043
1 LINEA(LINEA) naar HUF
Ft3.9790071
1 LINEA(LINEA) naar CZK
0.2500659
1 LINEA(LINEA) naar KWD
د.ك0.00361953
1 LINEA(LINEA) naar ILS
0.0385533
1 LINEA(LINEA) naar BOB
Bs0.0814689
1 LINEA(LINEA) naar AZN
0.020043
1 LINEA(LINEA) naar TJS
SM0.1087038
1 LINEA(LINEA) naar GEL
0.0320688
1 LINEA(LINEA) naar AOA
Kz10.757196
1 LINEA(LINEA) naar BHD
.د.ب0.00444483
1 LINEA(LINEA) naar BMD
$0.01179
1 LINEA(LINEA) naar DKK
kr0.076635
1 LINEA(LINEA) naar HNL
L0.3105486
1 LINEA(LINEA) naar MUR
0.5425758
1 LINEA(LINEA) naar NAD
$0.2050281
1 LINEA(LINEA) naar NOK
kr0.1204938
1 LINEA(LINEA) naar NZD
$0.0208683
1 LINEA(LINEA) naar PAB
B/.0.01179
1 LINEA(LINEA) naar PGK
K0.0501075
1 LINEA(LINEA) naar QAR
ر.ق0.0429156
1 LINEA(LINEA) naar RSD
дин.1.2034053
1 LINEA(LINEA) naar UZS
soʻm140.3571204
1 LINEA(LINEA) naar ALL
L0.9916569
1 LINEA(LINEA) naar ANG
ƒ0.0211041
1 LINEA(LINEA) naar AWG
ƒ0.0211041
1 LINEA(LINEA) naar BBD
$0.02358
1 LINEA(LINEA) naar BAM
KM0.020043
1 LINEA(LINEA) naar BIF
Fr34.76871
1 LINEA(LINEA) naar BND
$0.015327
1 LINEA(LINEA) naar BSD
$0.01179
1 LINEA(LINEA) naar JMD
$1.8926487
1 LINEA(LINEA) naar KHR
47.3493474
1 LINEA(LINEA) naar KMF
Fr5.02254
1 LINEA(LINEA) naar LAK
256.3043427
1 LINEA(LINEA) naar LKR
රු3.5933562
1 LINEA(LINEA) naar MDL
L0.2019627
1 LINEA(LINEA) naar MGA
Ar53.108055
1 LINEA(LINEA) naar MOP
P0.09432
1 LINEA(LINEA) naar MVR
0.181566
1 LINEA(LINEA) naar MWK
MK20.4687369
1 LINEA(LINEA) naar MZN
MT0.7539705
1 LINEA(LINEA) naar NPR
रु1.6725294
1 LINEA(LINEA) naar PYG
83.61468
1 LINEA(LINEA) naar RWF
Fr17.10729
1 LINEA(LINEA) naar SBD
$0.0970317
1 LINEA(LINEA) naar SCR
0.1585755
1 LINEA(LINEA) naar SRD
$0.453915
1 LINEA(LINEA) naar SVC
$0.1031625
1 LINEA(LINEA) naar SZL
L0.205146
1 LINEA(LINEA) naar TMT
m0.0413829
1 LINEA(LINEA) naar TND
د.ت0.03463902
1 LINEA(LINEA) naar TTD
$0.0799362
1 LINEA(LINEA) naar UGX
Sh41.07636
1 LINEA(LINEA) naar XAF
Fr6.73209
1 LINEA(LINEA) naar XCD
$0.031833
1 LINEA(LINEA) naar XOF
Fr6.73209
1 LINEA(LINEA) naar XPF
Fr1.21437
1 LINEA(LINEA) naar BWP
P0.159165
1 LINEA(LINEA) naar BZD
$0.0236979
1 LINEA(LINEA) naar CVE
$1.1333727
1 LINEA(LINEA) naar DJF
Fr2.08683
1 LINEA(LINEA) naar DOP
$0.7576254
1 LINEA(LINEA) naar DZD
د.ج1.5417783
1 LINEA(LINEA) naar FJD
$0.0268812
1 LINEA(LINEA) naar GNF
Fr102.51405
1 LINEA(LINEA) naar GTQ
Q0.0903114
1 LINEA(LINEA) naar GYD
$2.466468
1 LINEA(LINEA) naar ISK
kr1.49733

LINEA bron

Voor een beter begrip van LINEA kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van LINEA
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over LINEA

Hoeveel is LINEA (LINEA) vandaag waard?
De live LINEA prijs in USD is 0.01179 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LINEA naar USD prijs?
De huidige prijs van LINEA naar USD is $ 0.01179. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van LINEA?
De marktkapitalisatie van LINEA is $ 182.53M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LINEA?
De circulerende voorraad van LINEA is 15.48B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LINEA?
LINEA bereikte een ATH-prijs van 0.04657278430753583 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LINEA?
LINEA zag een ATL-prijs van 0.007196492054667389 USD.
Wat is het handelsvolume van LINEA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LINEA is $ 3.15M USD.
Zal LINEA dit jaar hoger gaan?
LINEA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LINEA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

LINEA-naar-USD calculator

Bedrag

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.01179 USD

Handel in LINEA

LINEA/USDC
$0.01179
$0.01179$0.01179
+3.05%
LINEA/USDT
$0.01182
$0.01182$0.01182
+3.41%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

