Wat is LINEA (LINEA)?

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeLINEA investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van LINEA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over LINEA lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je LINEA aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

LINEA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal LINEA (LINEA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je LINEA (LINEA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor LINEA te bekijken.

Bekijk nu de LINEA prijsvoorspelling !

LINEA (LINEA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van LINEA (LINEA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LINEA token !

Hoe koop je LINEA (LINEA)?

Op zoek naar Hoe koop je LINEA? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt LINEA gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

LINEA naar lokale valuta's

Probeer Converter

LINEA bron

Voor een beter begrip van LINEA kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over LINEA Hoeveel is LINEA (LINEA) vandaag waard? De live LINEA prijs in USD is 0.01179 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige LINEA naar USD prijs? $ 0.01179 . Bekijk De huidige prijs van LINEA naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van LINEA? De marktkapitalisatie van LINEA is $ 182.53M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van LINEA? De circulerende voorraad van LINEA is 15.48B USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van LINEA? LINEA bereikte een ATH-prijs van 0.04657278430753583 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LINEA? LINEA zag een ATL-prijs van 0.007196492054667389 USD . Wat is het handelsvolume van LINEA? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LINEA is $ 3.15M USD . Zal LINEA dit jaar hoger gaan? LINEA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LINEA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

LINEA (LINEA) Belangrijke updates uit de sector

