De live Lemmy The Bat prijs vandaag is 0.00000628 USD. Volg realtime LBAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LBAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Lemmy The Bat logo

Lemmy The Bat koers(LBAI)

1 LBAI naar USD live prijs:

$0.00000628
$0.00000628$0.00000628
-5.13%1D
USD
Lemmy The Bat (LBAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:23:48 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00000573
$ 0.00000573$ 0.00000573
24u laag
$ 0.00000682
$ 0.00000682$ 0.00000682
24u hoog

$ 0.00000573
$ 0.00000573$ 0.00000573

$ 0.00000682
$ 0.00000682$ 0.00000682

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

+1.12%

-5.13%

-14.79%

-14.79%

Lemmy The Bat (LBAI) real-time prijs is $ 0.00000628. De afgelopen 24 uur werd er LBAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000573 en een hoogtepunt van $ 0.00000682, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LBAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.000142961223304784, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000000069696303443 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LBAI met +1.12% veranderd in het afgelopen uur, -5.13% in de afgelopen 24 uur en -14.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lemmy The Bat (LBAI) Marktinformatie

No.2538

$ 433.32K
$ 433.32K$ 433.32K

$ 18.36K
$ 18.36K$ 18.36K

$ 433.32K
$ 433.32K$ 433.32K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Lemmy The Bat is $ 433.32K, met een handelsvolume van $ 18.36K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LBAI is 69.00B, met een totale voorraad van 69000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 433.32K.

Lemmy The Bat (LBAI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Lemmy The Bat prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0000003396-5.13%
30 dagen$ -0.00001678-72.77%
60 dagen$ -0.00003622-85.23%
90 dagen$ -0.00004372-87.44%
Lemmy The Bat prijswijziging vandaag

LBAI registreerde vandaag een verandering van $ -0.0000003396 (-5.13%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Lemmy The Bat 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00001678 (-72.77%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Lemmy The Bat 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,LBAI zien we een verandering van $ -0.00003622 (-85.23%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Lemmy The Bat 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00004372 (-87.44%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Lemmy The Bat (LBAI) bekijken?

Bekijk nu de Lemmy The Batprijsgeschiedenispagina.

Wat is Lemmy The Bat (LBAI)?

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeLemmy The Bat investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van LBAI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Lemmy The Bat lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Lemmy The Bat aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Lemmy The Bat Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Lemmy The Bat (LBAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Lemmy The Bat (LBAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Lemmy The Bat te bekijken.

Bekijk nu de Lemmy The Bat prijsvoorspelling !

Lemmy The Bat (LBAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Lemmy The Bat (LBAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LBAI token !

Hoe koop je Lemmy The Bat (LBAI)?

Op zoek naar Hoe koop je Lemmy The Bat? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Lemmy The Bat gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

Lemmy The Bat bron

Voor een beter begrip van Lemmy The Bat kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Lemmy The Bat
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Lemmy The Bat

Hoeveel is Lemmy The Bat (LBAI) vandaag waard?
De live LBAI prijs in USD is 0.00000628 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LBAI naar USD prijs?
De huidige prijs van LBAI naar USD is $ 0.00000628. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Lemmy The Bat?
De marktkapitalisatie van LBAI is $ 433.32K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LBAI?
De circulerende voorraad van LBAI is 69.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LBAI?
LBAI bereikte een ATH-prijs van 0.000142961223304784 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LBAI?
LBAI zag een ATL-prijs van 0.000000069696303443 USD.
Wat is het handelsvolume van LBAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LBAI is $ 18.36K USD.
Zal LBAI dit jaar hoger gaan?
LBAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LBAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:23:48 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

