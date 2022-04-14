Index Cooperative (INDEX) Tokenomie

Index Cooperative (INDEX) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Index Cooperative (INDEX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Index Cooperative (INDEX) Informatie

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

Officiële website:
https://www.indexcoop.com/
Whitepaper:
https://docs.indexcoop.com
Block explorer:
https://etherscan.io/token/0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab

Index Cooperative (INDEX) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Index Cooperative (INDEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totale voorraad:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Circulerende voorraad:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M
Hoogste ooit:
$ 7.499
$ 7.499$ 7.499
Laagste ooit:
$ 0.7946144184895987
$ 0.7946144184895987$ 0.7946144184895987
Huidige prijs:
$ 1.087
$ 1.087$ 1.087

Index Cooperative (INDEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Index Cooperative (INDEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal INDEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel INDEX tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van INDEX begrijpt, kun je de live prijs van INDEX token verkennen!

Hoe koop je INDEX?

Wil je Index Cooperative (INDEX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om INDEX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Index Cooperative (INDEX) Prijsgeschiedenis

Door de INDEX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van INDEX

Wil je weten waar je INDEX naartoe gaat? Onze INDEX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

