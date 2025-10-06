Wat is INFINIT (IN)?

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

INFINIT (IN) Tokenomie

Mensen vragen ook: Andere vragen over INFINIT Hoeveel is INFINIT (IN) vandaag waard? De live IN prijs in USD is 0.09775 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige IN naar USD prijs? $ 0.09775 . Bekijk De huidige prijs van IN naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van INFINIT? De marktkapitalisatie van IN is $ 25.32M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van IN? De circulerende voorraad van IN is 259.07M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van IN? IN bereikte een ATH-prijs van 0.330328543984695 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van IN? IN zag een ATL-prijs van 0.053529767930225576 USD . Wat is het handelsvolume van IN? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van IN is $ 103.37K USD . Zal IN dit jaar hoger gaan? IN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de IN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

INFINIT (IN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 17:18:00 Industrie-updates Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

