De live INFINIT prijs vandaag is 0.09775 USD. Volg realtime IN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de IN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over IN

IN Prijsinformatie

Wat is IN

IN whitepaper

IN officiële website

IN tokenomie

IN Prijsvoorspelling

IN Geschiedenis

IN koopgids

IN-naar-Fiat valutaconversie

IN spot

IN USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

INFINIT logo

INFINIT koers(IN)

1 IN naar USD live prijs:

$0.09764
$0.09764$0.09764
-7.30%1D
USD
INFINIT (IN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:22:01 (UTC+8)

INFINIT (IN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.09682
$ 0.09682$ 0.09682
24u laag
$ 0.10998
$ 0.10998$ 0.10998
24u hoog

$ 0.09682
$ 0.09682$ 0.09682

$ 0.10998
$ 0.10998$ 0.10998

$ 0.330328543984695
$ 0.330328543984695$ 0.330328543984695

$ 0.053529767930225576
$ 0.053529767930225576$ 0.053529767930225576

-1.49%

-7.30%

-20.73%

-20.73%

INFINIT (IN) real-time prijs is $ 0.09775. De afgelopen 24 uur werd er IN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.09682 en een hoogtepunt van $ 0.10998, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IN hoogste prijs aller tijden is $ 0.330328543984695, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.053529767930225576 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IN met -1.49% veranderd in het afgelopen uur, -7.30% in de afgelopen 24 uur en -20.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

INFINIT (IN) Marktinformatie

No.676

$ 25.32M
$ 25.32M$ 25.32M

$ 103.37K
$ 103.37K$ 103.37K

$ 97.75M
$ 97.75M$ 97.75M

259.07M
259.07M 259.07M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.90%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van INFINIT is $ 25.32M, met een handelsvolume van $ 103.37K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IN is 259.07M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 97.75M.

INFINIT (IN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van INFINIT prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.007689-7.30%
30 dagen$ -0.04749-32.70%
60 dagen$ +0.0421+75.65%
90 dagen$ +0.02417+32.84%
INFINIT prijswijziging vandaag

IN registreerde vandaag een verandering van $ -0.007689 (-7.30%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

INFINIT 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.04749 (-32.70%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

INFINIT 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,IN zien we een verandering van $ +0.0421 (+75.65%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

INFINIT 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.02417 (+32.84%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van INFINIT (IN) bekijken?

Bekijk nu de INFINITprijsgeschiedenispagina.

Wat is INFINIT (IN)?

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

INFINIT is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeINFINIT investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van IN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over INFINIT lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je INFINIT aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

INFINIT Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal INFINIT (IN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je INFINIT (IN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor INFINIT te bekijken.

Bekijk nu de INFINIT prijsvoorspelling !

INFINIT (IN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van INFINIT (IN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van IN token !

Hoe koop je INFINIT (IN)?

Op zoek naar Hoe koop je INFINIT? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt INFINIT gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

IN naar lokale valuta's

INFINIT bron

Voor een beter begrip van INFINIT kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van INFINIT
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over INFINIT

Hoeveel is INFINIT (IN) vandaag waard?
De live IN prijs in USD is 0.09775 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige IN naar USD prijs?
De huidige prijs van IN naar USD is $ 0.09775. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van INFINIT?
De marktkapitalisatie van IN is $ 25.32M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van IN?
De circulerende voorraad van IN is 259.07M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van IN?
IN bereikte een ATH-prijs van 0.330328543984695 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van IN?
IN zag een ATL-prijs van 0.053529767930225576 USD.
Wat is het handelsvolume van IN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van IN is $ 103.37K USD.
Zal IN dit jaar hoger gaan?
IN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de IN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
INFINIT (IN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

IN-naar-USD calculator

Bedrag

IN
IN
USD
USD

1 IN = 0.09775 USD

Handel in IN

IN/USDT
$0.09764
$0.09764$0.09764
-7.37%

