HashKey Platform (HSK) Informatie HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem. HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem. Officiële website: https://group.hashkey.com/en/hsk Whitepaper: https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a Koop nu HSK!

HashKey Platform (HSK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HashKey Platform (HSK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 118.20M $ 118.20M $ 118.20M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 311.21M $ 311.21M $ 311.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 379.80M $ 379.80M $ 379.80M Hoogste ooit: $ 2.5982 $ 2.5982 $ 2.5982 Laagste ooit: $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 Huidige prijs: $ 0.3798 $ 0.3798 $ 0.3798 Meer informatie over HashKey Platform (HSK) prijs

HashKey Platform (HSK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HashKey Platform (HSK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HSK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HSK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HSK begrijpt, kun je de live prijs van HSK token verkennen!

Hoe koop je HSK? Wil je HashKey Platform (HSK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HSK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HSK koopt op MEXC!

HashKey Platform (HSK) Prijsgeschiedenis Door de HSK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HSK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HSK Wil je weten waar je HSK naartoe gaat? Onze HSK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HSK token!

