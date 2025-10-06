De live SQUID MEME prijs vandaag is 39.0782 USD. Volg realtime GAME naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GAME prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live SQUID MEME prijs vandaag is 39.0782 USD. Volg realtime GAME naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GAME prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

SQUID MEME logo

SQUID MEME koers(GAME)

1 GAME naar USD live prijs:

$39.0782
-3.30%1D
USD
SQUID MEME (GAME) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-19 07:02:58 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 38.7
24u laag
$ 42.9931
24u hoog

$ 38.7
$ 42.9931
--
--
-0.15%

-3.30%

-0.18%

-0.18%

SQUID MEME (GAME) real-time prijs is $ 39.0782. De afgelopen 24 uur werd er GAME verhandeld tussen een laagtepunt van $ 38.7 en een hoogtepunt van $ 42.9931, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GAME hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GAME met -0.15% veranderd in het afgelopen uur, -3.30% in de afgelopen 24 uur en -0.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SQUID MEME (GAME) Marktinformatie

--
$ 502.59K
$ 502.59K$ 502.59K

$ 17.82B
$ 17.82B$ 17.82B

--
456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

De huidige marktkapitalisatie van SQUID MEME is --, met een handelsvolume van $ 502.59K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GAME is --, met een totale voorraad van 456000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.82B.

SQUID MEME (GAME) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van SQUID MEME prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -1.333589-3.30%
30 dagen$ +12.0273+44.46%
60 dagen$ +15.0516+62.64%
90 dagen$ +26.2454+204.51%
SQUID MEME prijswijziging vandaag

GAME registreerde vandaag een verandering van $ -1.333589 (-3.30%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

SQUID MEME 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +12.0273 (+44.46%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

SQUID MEME 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,GAME zien we een verandering van $ +15.0516 (+62.64%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

SQUID MEME 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +26.2454 (+204.51%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van SQUID MEME (GAME) bekijken?

Bekijk nu de SQUID MEMEprijsgeschiedenispagina.

Wat is SQUID MEME (GAME)?

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSQUID MEME investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van GAME staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over SQUID MEME lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je SQUID MEME aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

SQUID MEME Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SQUID MEME (GAME) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SQUID MEME (GAME) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SQUID MEME te bekijken.

Bekijk nu de SQUID MEME prijsvoorspelling !

SQUID MEME (GAME) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SQUID MEME (GAME) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GAME token !

Hoe koop je SQUID MEME (GAME)?

Op zoek naar Hoe koop je SQUID MEME? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt SQUID MEME gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

GAME naar lokale valuta's

1 SQUID MEME(GAME) naar VND
1,028,342.833
1 SQUID MEME(GAME) naar AUD
A$59.789646
1 SQUID MEME(GAME) naar GBP
28.917868
1 SQUID MEME(GAME) naar EUR
33.21647
1 SQUID MEME(GAME) naar USD
$39.0782
1 SQUID MEME(GAME) naar MYR
RM164.910004
1 SQUID MEME(GAME) naar TRY
1,636.204234
1 SQUID MEME(GAME) naar JPY
¥5,861.73
1 SQUID MEME(GAME) naar ARS
ARS$56,882.22792
1 SQUID MEME(GAME) naar RUB
3,167.678892
1 SQUID MEME(GAME) naar INR
3,439.663164
1 SQUID MEME(GAME) naar IDR
Rp651,303.072812
1 SQUID MEME(GAME) naar PHP
2,271.224984
1 SQUID MEME(GAME) naar EGP
￡E.1,859.340756
1 SQUID MEME(GAME) naar BRL
R$211.02228
1 SQUID MEME(GAME) naar CAD
C$54.70948
1 SQUID MEME(GAME) naar BDT
4,774.183694
1 SQUID MEME(GAME) naar NGN
57,467.619356
1 SQUID MEME(GAME) naar COP
$150,880.9302
1 SQUID MEME(GAME) naar ZAR
R.678.397552
1 SQUID MEME(GAME) naar UAH
1,635.813452
1 SQUID MEME(GAME) naar TZS
T.Sh.96,251.56051
1 SQUID MEME(GAME) naar VES
Bs7,854.7182
1 SQUID MEME(GAME) naar CLP
$37,358.7592
1 SQUID MEME(GAME) naar PKR
Rs11,095.082544
1 SQUID MEME(GAME) naar KZT
21,088.941412
1 SQUID MEME(GAME) naar THB
฿1,275.512448
1 SQUID MEME(GAME) naar TWD
NT$1,196.965266
1 SQUID MEME(GAME) naar AED
د.إ143.416994
1 SQUID MEME(GAME) naar CHF
Fr30.871778
1 SQUID MEME(GAME) naar HKD
HK$303.637614
1 SQUID MEME(GAME) naar AMD
֏15,052.92264
1 SQUID MEME(GAME) naar MAD
.د.م358.347094
1 SQUID MEME(GAME) naar MXN
$717.866534
1 SQUID MEME(GAME) naar SAR
ريال146.54325
1 SQUID MEME(GAME) naar ETB
Br5,795.29706
1 SQUID MEME(GAME) naar KES
KSh5,062.58081
1 SQUID MEME(GAME) naar JOD
د.أ27.7064438
1 SQUID MEME(GAME) naar PLN
142.244648
1 SQUID MEME(GAME) naar RON
лв170.380952
1 SQUID MEME(GAME) naar SEK
kr368.507426
1 SQUID MEME(GAME) naar BGN
лв65.260594
1 SQUID MEME(GAME) naar HUF
Ft13,056.417402
1 SQUID MEME(GAME) naar CZK
814.389688
1 SQUID MEME(GAME) naar KWD
د.ك11.918851
1 SQUID MEME(GAME) naar ILS
128.95806
1 SQUID MEME(GAME) naar BOB
Bs270.811926
1 SQUID MEME(GAME) naar AZN
66.43294
1 SQUID MEME(GAME) naar TJS
SM361.47335
1 SQUID MEME(GAME) naar GEL
105.51114
1 SQUID MEME(GAME) naar AOA
Kz35,818.687338
1 SQUID MEME(GAME) naar BHD
.د.ب14.6934032
1 SQUID MEME(GAME) naar BMD
$39.0782
1 SQUID MEME(GAME) naar DKK
kr250.10048
1 SQUID MEME(GAME) naar HNL
L1,029.319788
1 SQUID MEME(GAME) naar MUR
1,759.691346
1 SQUID MEME(GAME) naar NAD
$683.477718
1 SQUID MEME(GAME) naar NOK
kr393.126692
1 SQUID MEME(GAME) naar NZD
$67.996068
1 SQUID MEME(GAME) naar PAB
B/.39.0782
1 SQUID MEME(GAME) naar PGK
K166.863914
1 SQUID MEME(GAME) naar QAR
ر.ق142.63543
1 SQUID MEME(GAME) naar RSD
дин.3,926.577536
1 SQUID MEME(GAME) naar UZS
soʻm476,563.338384
1 SQUID MEME(GAME) naar ALL
L3,239.973562
1 SQUID MEME(GAME) naar ANG
ƒ69.949978
1 SQUID MEME(GAME) naar AWG
ƒ70.34076
1 SQUID MEME(GAME) naar BBD
$78.1564
1 SQUID MEME(GAME) naar BAM
KM65.260594
1 SQUID MEME(GAME) naar BIF
Fr115,593.3156
1 SQUID MEME(GAME) naar BND
$50.410878
1 SQUID MEME(GAME) naar BSD
$39.0782
1 SQUID MEME(GAME) naar JMD
$6,299.796622
1 SQUID MEME(GAME) naar KHR
157,573.07195
1 SQUID MEME(GAME) naar KMF
Fr16,491.0004
1 SQUID MEME(GAME) naar LAK
849,526.069966
1 SQUID MEME(GAME) naar LKR
රු11,866.876994
1 SQUID MEME(GAME) naar MDL
L660.812362
1 SQUID MEME(GAME) naar MGA
Ar174,456.026696
1 SQUID MEME(GAME) naar MOP
P313.407164
1 SQUID MEME(GAME) naar MVR
597.89646
1 SQUID MEME(GAME) naar MWK
MK67,962.069966
1 SQUID MEME(GAME) naar MZN
MT2,497.487762
1 SQUID MEME(GAME) naar NPR
रु5,520.186532
1 SQUID MEME(GAME) naar PYG
279,096.5044
1 SQUID MEME(GAME) naar RWF
Fr56,858.781
1 SQUID MEME(GAME) naar SBD
$321.613586
1 SQUID MEME(GAME) naar SCR
543.577762
1 SQUID MEME(GAME) naar SRD
$1,540.071862
1 SQUID MEME(GAME) naar SVC
$342.715814
1 SQUID MEME(GAME) naar SZL
L683.086936
1 SQUID MEME(GAME) naar TMT
m136.7737
1 SQUID MEME(GAME) naar TND
د.ت114.4209696
1 SQUID MEME(GAME) naar TTD
$265.73176
1 SQUID MEME(GAME) naar UGX
Sh136,617.3872
1 SQUID MEME(GAME) naar XAF
Fr21,961.9484
1 SQUID MEME(GAME) naar XCD
$105.51114
1 SQUID MEME(GAME) naar XOF
Fr21,961.9484
1 SQUID MEME(GAME) naar XPF
Fr3,985.9764
1 SQUID MEME(GAME) naar BWP
P525.211008
1 SQUID MEME(GAME) naar BZD
$78.547182
1 SQUID MEME(GAME) naar CVE
$3,696.79772
1 SQUID MEME(GAME) naar DJF
Fr6,955.9196
1 SQUID MEME(GAME) naar DOP
$2,474.431624
1 SQUID MEME(GAME) naar DZD
د.ج5,064.925502
1 SQUID MEME(GAME) naar FJD
$88.707514
1 SQUID MEME(GAME) naar GNF
Fr339,784.949
1 SQUID MEME(GAME) naar GTQ
Q300.120576
1 SQUID MEME(GAME) naar GYD
$8,198.997142
1 SQUID MEME(GAME) naar ISK
kr4,728.4622

Voor een beter begrip van SQUID MEME kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van SQUID MEME
Blokverkenner

Officiële website van SQUID MEME
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over SQUID MEME

Hoeveel is SQUID MEME (GAME) vandaag waard?
De live GAME prijs in USD is 39.0782 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GAME naar USD prijs?
De huidige prijs van GAME naar USD is $ 39.0782. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SQUID MEME?
De marktkapitalisatie van GAME is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GAME?
De circulerende voorraad van GAME is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GAME?
GAME bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GAME?
GAME zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van GAME?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GAME is $ 502.59K USD.
Zal GAME dit jaar hoger gaan?
GAME kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GAME prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
SQUID MEME (GAME) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-18 16:36:53Industrie-updates
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Industrie-updates
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Industrie-updates
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Industrie-updates
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Industrie-updates
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Industrie-updates
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

