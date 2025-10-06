SQUID MEME koers(GAME)
-0.15%
-3.30%
-0.18%
-0.18%
SQUID MEME (GAME) real-time prijs is $ 39.0782. De afgelopen 24 uur werd er GAME verhandeld tussen een laagtepunt van $ 38.7 en een hoogtepunt van $ 42.9931, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GAME hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GAME met -0.15% veranderd in het afgelopen uur, -3.30% in de afgelopen 24 uur en -0.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van SQUID MEME is --, met een handelsvolume van $ 502.59K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GAME is --, met een totale voorraad van 456000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.82B.
Blijf op de hoogte van SQUID MEME prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ -1.333589
|-3.30%
|30 dagen
|$ +12.0273
|+44.46%
|60 dagen
|$ +15.0516
|+62.64%
|90 dagen
|$ +26.2454
|+204.51%
GAME registreerde vandaag een verandering van $ -1.333589 (-3.30%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.
De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +12.0273 (+44.46%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.
Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,GAME zien we een verandering van $ +15.0516 (+62.64%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.
Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +26.2454 (+204.51%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.
Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van SQUID MEME (GAME) bekijken?
Bekijk nu de SQUID MEMEprijsgeschiedenispagina.
Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.
Voor een beter begrip van SQUID MEME kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.
Bedrag
1 GAME = 39.0782 USD
