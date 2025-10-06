BeursDEX+
Griffin AI koers(GAIN)

1 GAIN naar USD live prijs:

$0.004881
-3.02%1D
USD
Griffin AI (GAIN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:46:39 (UTC+8)

Griffin AI (GAIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00419
24u laag
$ 0.005408
24u hoog

$ 0.00419
$ 0.005408
--
--
+1.24%

-3.02%

-33.17%

-33.17%

Griffin AI (GAIN) real-time prijs is $ 0.004881. De afgelopen 24 uur werd er GAIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00419 en een hoogtepunt van $ 0.005408, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GAIN hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GAIN met +1.24% veranderd in het afgelopen uur, -3.02% in de afgelopen 24 uur en -33.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Griffin AI (GAIN) Marktinformatie

$ 41.70K
$ 41.70K$ 41.70K

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Griffin AI is --, met een handelsvolume van $ 41.70K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GAIN is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.88M.

Griffin AI (GAIN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Griffin AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000152-3.02%
30 dagen$ -0.036469-88.20%
60 dagen$ -0.015119-75.60%
90 dagen$ -0.015119-75.60%
Griffin AI prijswijziging vandaag

GAIN registreerde vandaag een verandering van $ -0.000152 (-3.02%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Griffin AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.036469 (-88.20%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Griffin AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,GAIN zien we een verandering van $ -0.015119 (-75.60%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Griffin AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.015119 (-75.60%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Griffin AI (GAIN) bekijken?

Bekijk nu de Griffin AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is Griffin AI (GAIN)?

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeGriffin AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van GAIN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Griffin AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Griffin AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Griffin AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Griffin AI (GAIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Griffin AI (GAIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Griffin AI te bekijken.

Bekijk nu de Griffin AI prijsvoorspelling !

Griffin AI (GAIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Griffin AI (GAIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GAIN token !

Hoe koop je Griffin AI (GAIN)?

Op zoek naar Hoe koop je Griffin AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Griffin AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

GAIN naar lokale valuta's

1 Griffin AI(GAIN) naar VND
128.443515
1 Griffin AI(GAIN) naar AUD
A$0.00751674
1 Griffin AI(GAIN) naar GBP
0.00370956
1 Griffin AI(GAIN) naar EUR
0.00424647
1 Griffin AI(GAIN) naar USD
$0.004881
1 Griffin AI(GAIN) naar MYR
RM0.02045139
1 Griffin AI(GAIN) naar TRY
0.2054901
1 Griffin AI(GAIN) naar JPY
¥0.746793
1 Griffin AI(GAIN) naar ARS
ARS$7.11513132
1 Griffin AI(GAIN) naar RUB
0.39653244
1 Griffin AI(GAIN) naar INR
0.43260303
1 Griffin AI(GAIN) naar IDR
Rp81.34996746
1 Griffin AI(GAIN) naar PHP
0.28734447
1 Griffin AI(GAIN) naar EGP
￡E.0.23126178
1 Griffin AI(GAIN) naar BRL
R$0.02630859
1 Griffin AI(GAIN) naar CAD
C$0.00688221
1 Griffin AI(GAIN) naar BDT
0.5949939
1 Griffin AI(GAIN) naar NGN
7.043283
1 Griffin AI(GAIN) naar COP
$18.845541
1 Griffin AI(GAIN) naar ZAR
R.0.08531988
1 Griffin AI(GAIN) naar UAH
0.20539248
1 Griffin AI(GAIN) naar TZS
T.Sh.11.992617
1 Griffin AI(GAIN) naar VES
Bs1.088463
1 Griffin AI(GAIN) naar CLP
$4.617426
1 Griffin AI(GAIN) naar PKR
Rs1.37995632
1 Griffin AI(GAIN) naar KZT
2.5581321
1 Griffin AI(GAIN) naar THB
฿0.15873012
1 Griffin AI(GAIN) naar TWD
NT$0.15087171
1 Griffin AI(GAIN) naar AED
د.إ0.01791327
1 Griffin AI(GAIN) naar CHF
Fr0.00395361
1 Griffin AI(GAIN) naar HKD
HK$0.03792537
1 Griffin AI(GAIN) naar AMD
֏1.86722655
1 Griffin AI(GAIN) naar MAD
.د.م0.04544211
1 Griffin AI(GAIN) naar MXN
$0.09112827
1 Griffin AI(GAIN) naar SAR
ريال0.01830375
1 Griffin AI(GAIN) naar ETB
Br0.74654895
1 Griffin AI(GAIN) naar KES
KSh0.63057639
1 Griffin AI(GAIN) naar JOD
د.أ0.003460629
1 Griffin AI(GAIN) naar PLN
0.0180597
1 Griffin AI(GAIN) naar RON
лв0.02157402
1 Griffin AI(GAIN) naar SEK
kr0.04675998
1 Griffin AI(GAIN) naar BGN
лв0.0082977
1 Griffin AI(GAIN) naar HUF
Ft1.64728869
1 Griffin AI(GAIN) naar CZK
0.1034772
1 Griffin AI(GAIN) naar KWD
د.ك0.001498467
1 Griffin AI(GAIN) naar ILS
0.01596087
1 Griffin AI(GAIN) naar BOB
Bs0.03372771
1 Griffin AI(GAIN) naar AZN
0.0082977
1 Griffin AI(GAIN) naar TJS
SM0.04500282
1 Griffin AI(GAIN) naar GEL
0.01327632
1 Griffin AI(GAIN) naar AOA
Kz4.4534244
1 Griffin AI(GAIN) naar BHD
.د.ب0.001835256
1 Griffin AI(GAIN) naar BMD
$0.004881
1 Griffin AI(GAIN) naar DKK
kr0.0317265
1 Griffin AI(GAIN) naar HNL
L0.12856554
1 Griffin AI(GAIN) naar MUR
0.22462362
1 Griffin AI(GAIN) naar NAD
$0.08488059
1 Griffin AI(GAIN) naar NOK
kr0.04983501
1 Griffin AI(GAIN) naar NZD
$0.00863937
1 Griffin AI(GAIN) naar PAB
B/.0.004881
1 Griffin AI(GAIN) naar PGK
K0.02074425
1 Griffin AI(GAIN) naar QAR
ر.ق0.01776684
1 Griffin AI(GAIN) naar RSD
дин.0.49820367
1 Griffin AI(GAIN) naar UZS
soʻm58.10713356
1 Griffin AI(GAIN) naar ALL
L0.41054091
1 Griffin AI(GAIN) naar ANG
ƒ0.00873699
1 Griffin AI(GAIN) naar AWG
ƒ0.00873699
1 Griffin AI(GAIN) naar BBD
$0.009762
1 Griffin AI(GAIN) naar BAM
KM0.0082977
1 Griffin AI(GAIN) naar BIF
Fr14.394069
1 Griffin AI(GAIN) naar BND
$0.0063453
1 Griffin AI(GAIN) naar BSD
$0.004881
1 Griffin AI(GAIN) naar JMD
$0.78354693
1 Griffin AI(GAIN) naar KHR
19.60238886
1 Griffin AI(GAIN) naar KMF
Fr2.079306
1 Griffin AI(GAIN) naar LAK
106.10869353
1 Griffin AI(GAIN) naar LKR
රු1.48763118
1 Griffin AI(GAIN) naar MDL
L0.08361153
1 Griffin AI(GAIN) naar MGA
Ar21.9864645
1 Griffin AI(GAIN) naar MOP
P0.039048
1 Griffin AI(GAIN) naar MVR
0.0751674
1 Griffin AI(GAIN) naar MWK
MK8.47395291
1 Griffin AI(GAIN) naar MZN
MT0.31213995
1 Griffin AI(GAIN) naar NPR
रु0.69241866
1 Griffin AI(GAIN) naar PYG
34.616052
1 Griffin AI(GAIN) naar RWF
Fr7.082331
1 Griffin AI(GAIN) naar SBD
$0.04017063
1 Griffin AI(GAIN) naar SCR
0.06564945
1 Griffin AI(GAIN) naar SRD
$0.1879185
1 Griffin AI(GAIN) naar SVC
$0.04270875
1 Griffin AI(GAIN) naar SZL
L0.0849294
1 Griffin AI(GAIN) naar TMT
m0.01713231
1 Griffin AI(GAIN) naar TND
د.ت0.014340378
1 Griffin AI(GAIN) naar TTD
$0.03309318
1 Griffin AI(GAIN) naar UGX
Sh17.005404
1 Griffin AI(GAIN) naar XAF
Fr2.787051
1 Griffin AI(GAIN) naar XCD
$0.0131787
1 Griffin AI(GAIN) naar XOF
Fr2.787051
1 Griffin AI(GAIN) naar XPF
Fr0.502743
1 Griffin AI(GAIN) naar BWP
P0.0658935
1 Griffin AI(GAIN) naar BZD
$0.00981081
1 Griffin AI(GAIN) naar CVE
$0.46921053
1 Griffin AI(GAIN) naar DJF
Fr0.863937
1 Griffin AI(GAIN) naar DOP
$0.31365306
1 Griffin AI(GAIN) naar DZD
د.ج0.63784908
1 Griffin AI(GAIN) naar FJD
$0.01112868
1 Griffin AI(GAIN) naar GNF
Fr42.440295
1 Griffin AI(GAIN) naar GTQ
Q0.03738846
1 Griffin AI(GAIN) naar GYD
$1.0211052
1 Griffin AI(GAIN) naar ISK
kr0.619887

Griffin AI bron

Voor een beter begrip van Griffin AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Griffin AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Griffin AI

Hoeveel is Griffin AI (GAIN) vandaag waard?
De live GAIN prijs in USD is 0.004881 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GAIN naar USD prijs?
De huidige prijs van GAIN naar USD is $ 0.004881. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Griffin AI?
De marktkapitalisatie van GAIN is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GAIN?
De circulerende voorraad van GAIN is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GAIN?
GAIN bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GAIN?
GAIN zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van GAIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GAIN is $ 41.70K USD.
Zal GAIN dit jaar hoger gaan?
GAIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GAIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

