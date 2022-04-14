FUND (FUND) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FUND (FUND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FUND (FUND) Informatie Native token fueling the Unification ecosystem. FUND empowers Beacons, WRKChains, and UNODE (deploying 2023). Unification $FUND is a hybrid blockchain that allows deployment of WRKChains. xFUND’s supply starts at 0. It’s purpose is to enable off-chain governance for the entire Unification ecosystem and power a suite of products, including Oracle of Oracles. Native token fueling the Unification ecosystem. FUND empowers Beacons, WRKChains, and UNODE (deploying 2023). Unification $FUND is a hybrid blockchain that allows deployment of WRKChains. xFUND’s supply starts at 0. It’s purpose is to enable off-chain governance for the entire Unification ecosystem and power a suite of products, including Oracle of Oracles. Officiële website: https://unification.com/ Block explorer: https://explorer.unification.io Koop nu FUND!

FUND (FUND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FUND (FUND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 620.05K $ 620.05K $ 620.05K Totale voorraad: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Circulerende voorraad: $ 34.45M $ 34.45M $ 34.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Hoogste ooit: $ 0.73 $ 0.73 $ 0.73 Laagste ooit: $ 0.002025981600393139 $ 0.002025981600393139 $ 0.002025981600393139 Huidige prijs: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Meer informatie over FUND (FUND) prijs

FUND (FUND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FUND (FUND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FUND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FUND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FUND begrijpt, kun je de live prijs van FUND token verkennen!

Hoe koop je FUND? Wil je FUND (FUND) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FUND te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FUND koopt op MEXC!

FUND (FUND) Prijsgeschiedenis Door de FUND prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FUND prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FUND Wil je weten waar je FUND naartoe gaat? Onze FUND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FUND token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!