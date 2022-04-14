Flux (FLUX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Flux (FLUX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Flux (FLUX) Informatie Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more. Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more. Officiële website: https://runonflux.com/ Whitepaper: https://fluxwhitepaper.app.runonflux.io/ Block explorer: https://explorer.runonflux.io/ Koop nu FLUX!

Flux (FLUX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Flux (FLUX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 72.07M $ 72.07M $ 72.07M Totale voorraad: $ 391.49M $ 391.49M $ 391.49M Circulerende voorraad: $ 391.49M $ 391.49M $ 391.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.00M $ 81.00M $ 81.00M Hoogste ooit: $ 3.332 $ 3.332 $ 3.332 Laagste ooit: $ 0.01697851 $ 0.01697851 $ 0.01697851 Huidige prijs: $ 0.1841 $ 0.1841 $ 0.1841 Meer informatie over Flux (FLUX) prijs

Flux (FLUX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Flux (FLUX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLUX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLUX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLUX begrijpt, kun je de live prijs van FLUX token verkennen!

Hoe koop je FLUX? Wil je Flux (FLUX) toevoegen aan je portfolio?

Flux (FLUX) Prijsgeschiedenis Door de FLUX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FLUX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FLUX Wil je weten waar je FLUX naartoe gaat? Onze FLUX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLUX token!

