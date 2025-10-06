Wat is StablR Euro (EURR)?

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal StablR Euro (EURR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je StablR Euro (EURR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor StablR Euro te bekijken.

Bekijk nu de StablR Euro prijsvoorspelling !

StablR Euro (EURR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van StablR Euro (EURR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EURR token !

StablR Euro bron

Voor een beter begrip van StablR Euro kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over StablR Euro Hoeveel is StablR Euro (EURR) vandaag waard? De live EURR prijs in USD is 1.141 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige EURR naar USD prijs? $ 1.141 . Bekijk De huidige prijs van EURR naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van StablR Euro? De marktkapitalisatie van EURR is $ 13.56M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van EURR? De circulerende voorraad van EURR is 11.88M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van EURR? EURR bereikte een ATH-prijs van 1.4634306829935808 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EURR? EURR zag een ATL-prijs van 1.0191650915551662 USD . Wat is het handelsvolume van EURR? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EURR is $ 8.11K USD . Zal EURR dit jaar hoger gaan? EURR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EURR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

StablR Euro (EURR) Belangrijke updates uit de sector

