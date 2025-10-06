BeursDEX+
De live StablR Euro prijs vandaag is 1.141 USD. Volg realtime EURR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EURR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

StablR Euro logo

StablR Euro koers(EURR)

1 EURR naar USD live prijs:

$1.141
-3.30%1D
USD
StablR Euro (EURR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:16:47 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.088
24u laag
$ 1.238
24u hoog

$ 1.088
$ 1.238
$ 1.4634306829935808
$ 1.0191650915551662
0.00%

-3.30%

-1.73%

-1.73%

StablR Euro (EURR) real-time prijs is $ 1.141. De afgelopen 24 uur werd er EURR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.088 en een hoogtepunt van $ 1.238, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EURR hoogste prijs aller tijden is $ 1.4634306829935808, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.0191650915551662 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EURR met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -3.30% in de afgelopen 24 uur en -1.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

StablR Euro (EURR) Marktinformatie

No.943

$ 13.56M
$ 8.11K
$ 13.56M
11.88M
11,883,541.95
ETH

De huidige marktkapitalisatie van StablR Euro is $ 13.56M, met een handelsvolume van $ 8.11K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EURR is 11.88M, met een totale voorraad van 11883541.95. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.56M.

StablR Euro (EURR) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van StablR Euro prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.03894-3.30%
30 dagen$ -0.027-2.32%
60 dagen$ -0.019-1.64%
90 dagen$ -0.023-1.98%
StablR Euro prijswijziging vandaag

EURR registreerde vandaag een verandering van $ -0.03894 (-3.30%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

StablR Euro 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.027 (-2.32%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

StablR Euro 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,EURR zien we een verandering van $ -0.019 (-1.64%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

StablR Euro 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.023 (-1.98%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van StablR Euro (EURR) bekijken?

Bekijk nu de StablR Europrijsgeschiedenispagina.

Wat is StablR Euro (EURR)?

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeStablR Euro investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van EURR staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over StablR Euro lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je StablR Euro aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

StablR Euro Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal StablR Euro (EURR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je StablR Euro (EURR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor StablR Euro te bekijken.

Bekijk nu de StablR Euro prijsvoorspelling !

StablR Euro (EURR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van StablR Euro (EURR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EURR token !

Hoe koop je StablR Euro (EURR)?

Op zoek naar Hoe koop je StablR Euro? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt StablR Euro gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

EURR naar lokale valuta's

1 StablR Euro(EURR) naar VND
30,025.415
1 StablR Euro(EURR) naar AUD
A$1.75714
1 StablR Euro(EURR) naar GBP
0.86716
1 StablR Euro(EURR) naar EUR
0.99267
1 StablR Euro(EURR) naar USD
$1.141
1 StablR Euro(EURR) naar MYR
RM4.78079
1 StablR Euro(EURR) naar TRY
48.0361
1 StablR Euro(EURR) naar JPY
¥174.573
1 StablR Euro(EURR) naar ARS
ARS$1,663.25852
1 StablR Euro(EURR) naar RUB
92.70625
1 StablR Euro(EURR) naar INR
101.12683
1 StablR Euro(EURR) naar IDR
Rp19,016.65906
1 StablR Euro(EURR) naar PHP
67.15926
1 StablR Euro(EURR) naar EGP
￡E.54.0834
1 StablR Euro(EURR) naar BRL
R$6.1614
1 StablR Euro(EURR) naar CAD
C$1.60881
1 StablR Euro(EURR) naar BDT
139.0879
1 StablR Euro(EURR) naar NGN
1,646.463
1 StablR Euro(EURR) naar COP
$4,405.401
1 StablR Euro(EURR) naar ZAR
R.19.94468
1 StablR Euro(EURR) naar UAH
48.01328
1 StablR Euro(EURR) naar TZS
T.Sh.2,803.437
1 StablR Euro(EURR) naar VES
Bs254.443
1 StablR Euro(EURR) naar CLP
$1,079.386
1 StablR Euro(EURR) naar PKR
Rs322.58352
1 StablR Euro(EURR) naar KZT
597.9981
1 StablR Euro(EURR) naar THB
฿37.11673
1 StablR Euro(EURR) naar TWD
NT$35.26831
1 StablR Euro(EURR) naar AED
د.إ4.18747
1 StablR Euro(EURR) naar CHF
Fr0.92421
1 StablR Euro(EURR) naar HKD
HK$8.86557
1 StablR Euro(EURR) naar AMD
֏436.48955
1 StablR Euro(EURR) naar MAD
.د.م10.62271
1 StablR Euro(EURR) naar MXN
$21.30247
1 StablR Euro(EURR) naar SAR
ريال4.27875
1 StablR Euro(EURR) naar ETB
Br174.51595
1 StablR Euro(EURR) naar KES
KSh147.40579
1 StablR Euro(EURR) naar JOD
د.أ0.808969
1 StablR Euro(EURR) naar PLN
4.2217
1 StablR Euro(EURR) naar RON
лв5.04322
1 StablR Euro(EURR) naar SEK
kr10.93078
1 StablR Euro(EURR) naar BGN
лв1.9397
1 StablR Euro(EURR) naar HUF
Ft385.07609
1 StablR Euro(EURR) naar CZK
24.20061
1 StablR Euro(EURR) naar KWD
د.ك0.350287
1 StablR Euro(EURR) naar ILS
3.73107
1 StablR Euro(EURR) naar BOB
Bs7.88431
1 StablR Euro(EURR) naar AZN
1.9397
1 StablR Euro(EURR) naar TJS
SM10.52002
1 StablR Euro(EURR) naar GEL
3.10352
1 StablR Euro(EURR) naar AOA
Kz1,041.0484
1 StablR Euro(EURR) naar BHD
.د.ب0.430157
1 StablR Euro(EURR) naar BMD
$1.141
1 StablR Euro(EURR) naar DKK
kr7.4165
1 StablR Euro(EURR) naar HNL
L30.05394
1 StablR Euro(EURR) naar MUR
52.50882
1 StablR Euro(EURR) naar NAD
$19.84199
1 StablR Euro(EURR) naar NOK
kr11.66102
1 StablR Euro(EURR) naar NZD
$2.01957
1 StablR Euro(EURR) naar PAB
B/.1.141
1 StablR Euro(EURR) naar PGK
K4.84925
1 StablR Euro(EURR) naar QAR
ر.ق4.15324
1 StablR Euro(EURR) naar RSD
дин.116.46187
1 StablR Euro(EURR) naar UZS
soʻm13,583.33116
1 StablR Euro(EURR) naar ALL
L95.96951
1 StablR Euro(EURR) naar ANG
ƒ2.04239
1 StablR Euro(EURR) naar AWG
ƒ2.04239
1 StablR Euro(EURR) naar BBD
$2.282
1 StablR Euro(EURR) naar BAM
KM1.9397
1 StablR Euro(EURR) naar BIF
Fr3,364.809
1 StablR Euro(EURR) naar BND
$1.4833
1 StablR Euro(EURR) naar BSD
$1.141
1 StablR Euro(EURR) naar JMD
$183.16473
1 StablR Euro(EURR) naar KHR
4,582.32446
1 StablR Euro(EURR) naar KMF
Fr486.066
1 StablR Euro(EURR) naar LAK
24,804.34733
1 StablR Euro(EURR) naar LKR
රු347.75398
1 StablR Euro(EURR) naar MDL
L19.54533
1 StablR Euro(EURR) naar MGA
Ar5,139.6345
1 StablR Euro(EURR) naar MOP
P9.128
1 StablR Euro(EURR) naar MVR
17.5714
1 StablR Euro(EURR) naar MWK
MK1,980.90151
1 StablR Euro(EURR) naar MZN
MT72.96695
1 StablR Euro(EURR) naar NPR
रु161.86226
1 StablR Euro(EURR) naar PYG
8,091.972
1 StablR Euro(EURR) naar RWF
Fr1,655.591
1 StablR Euro(EURR) naar SBD
$9.39043
1 StablR Euro(EURR) naar SCR
15.34645
1 StablR Euro(EURR) naar SRD
$43.9285
1 StablR Euro(EURR) naar SVC
$9.98375
1 StablR Euro(EURR) naar SZL
L19.8534
1 StablR Euro(EURR) naar TMT
m4.00491
1 StablR Euro(EURR) naar TND
د.ت3.352258
1 StablR Euro(EURR) naar TTD
$7.73598
1 StablR Euro(EURR) naar UGX
Sh3,975.244
1 StablR Euro(EURR) naar XAF
Fr651.511
1 StablR Euro(EURR) naar XCD
$3.0807
1 StablR Euro(EURR) naar XOF
Fr651.511
1 StablR Euro(EURR) naar XPF
Fr117.523
1 StablR Euro(EURR) naar BWP
P15.4035
1 StablR Euro(EURR) naar BZD
$2.29341
1 StablR Euro(EURR) naar CVE
$109.68433
1 StablR Euro(EURR) naar DJF
Fr201.957
1 StablR Euro(EURR) naar DOP
$73.32066
1 StablR Euro(EURR) naar DZD
د.ج149.20857
1 StablR Euro(EURR) naar FJD
$2.60148
1 StablR Euro(EURR) naar GNF
Fr9,920.995
1 StablR Euro(EURR) naar GTQ
Q8.74006
1 StablR Euro(EURR) naar GYD
$238.6972
1 StablR Euro(EURR) naar ISK
kr144.907

StablR Euro bron

Voor een beter begrip van StablR Euro kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van StablR Euro
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over StablR Euro

Hoeveel is StablR Euro (EURR) vandaag waard?
De live EURR prijs in USD is 1.141 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EURR naar USD prijs?
De huidige prijs van EURR naar USD is $ 1.141. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van StablR Euro?
De marktkapitalisatie van EURR is $ 13.56M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EURR?
De circulerende voorraad van EURR is 11.88M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EURR?
EURR bereikte een ATH-prijs van 1.4634306829935808 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EURR?
EURR zag een ATL-prijs van 1.0191650915551662 USD.
Wat is het handelsvolume van EURR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EURR is $ 8.11K USD.
Zal EURR dit jaar hoger gaan?
EURR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EURR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:16:47 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

