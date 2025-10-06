BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Yooldo Games prijs vandaag is 0.23348 USD. Volg realtime ESPORTS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ESPORTS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Yooldo Games prijs vandaag is 0.23348 USD. Volg realtime ESPORTS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ESPORTS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ESPORTS

ESPORTS Prijsinformatie

Wat is ESPORTS

ESPORTS whitepaper

ESPORTS officiële website

ESPORTS tokenomie

ESPORTS Prijsvoorspelling

ESPORTS Geschiedenis

ESPORTS koopgids

ESPORTS-naar-Fiat valutaconversie

ESPORTS spot

ESPORTS USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Yooldo Games logo

Yooldo Games koers(ESPORTS)

1 ESPORTS naar USD live prijs:

$0.23355
$0.23355$0.23355
-0.13%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:16:33 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.22556
$ 0.22556$ 0.22556
24u laag
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
24u hoog

$ 0.22556
$ 0.22556$ 0.22556

$ 0.3
$ 0.3$ 0.3

$ 0.2733753195010742
$ 0.2733753195010742$ 0.2733753195010742

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

+0.90%

-0.13%

+11.98%

+11.98%

Yooldo Games (ESPORTS) real-time prijs is $ 0.23348. De afgelopen 24 uur werd er ESPORTS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.22556 en een hoogtepunt van $ 0.3, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ESPORTS hoogste prijs aller tijden is $ 0.2733753195010742, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.05189790997151288 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ESPORTS met +0.90% veranderd in het afgelopen uur, -0.13% in de afgelopen 24 uur en +11.98% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Yooldo Games (ESPORTS) Marktinformatie

No.642

$ 29.50M
$ 29.50M$ 29.50M

$ 278.80K
$ 278.80K$ 278.80K

$ 210.13M
$ 210.13M$ 210.13M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Yooldo Games is $ 29.50M, met een handelsvolume van $ 278.80K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ESPORTS is 126.35M, met een totale voorraad van 899999999.9999992. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 210.13M.

Yooldo Games (ESPORTS) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Yooldo Games prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000304-0.13%
30 dagen$ +0.04137+21.53%
60 dagen$ +0.12048+106.61%
90 dagen$ +0.09878+73.33%
Yooldo Games prijswijziging vandaag

ESPORTS registreerde vandaag een verandering van $ -0.000304 (-0.13%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Yooldo Games 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.04137 (+21.53%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Yooldo Games 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ESPORTS zien we een verandering van $ +0.12048 (+106.61%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Yooldo Games 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.09878 (+73.33%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Yooldo Games (ESPORTS) bekijken?

Bekijk nu de Yooldo Gamesprijsgeschiedenispagina.

Wat is Yooldo Games (ESPORTS)?

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeYooldo Games investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ESPORTS staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Yooldo Games lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Yooldo Games aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Yooldo Games Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Yooldo Games (ESPORTS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Yooldo Games (ESPORTS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Yooldo Games te bekijken.

Bekijk nu de Yooldo Games prijsvoorspelling !

Yooldo Games (ESPORTS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Yooldo Games (ESPORTS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ESPORTS token !

Hoe koop je Yooldo Games (ESPORTS)?

Op zoek naar Hoe koop je Yooldo Games? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Yooldo Games gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ESPORTS naar lokale valuta's

1 Yooldo Games(ESPORTS) naar VND
6,144.0262
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar AUD
A$0.3595592
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar GBP
0.1774448
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar EUR
0.2031276
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar USD
$0.23348
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar MYR
RM0.9782812
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar TRY
9.829508
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar JPY
¥35.72244
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar ARS
ARS$340.3484656
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar RUB
18.97025
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar INR
20.6933324
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar IDR
Rp3,891.3317768
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar PHP
13.7426328
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar EGP
￡E.11.066952
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BRL
R$1.260792
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar CAD
C$0.3292068
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BDT
28.461212
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar NGN
336.91164
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar COP
$901.46628
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar ZAR
R.4.0812304
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar UAH
9.8248384
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar TZS
T.Sh.573.66036
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar VES
Bs52.06604
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar CLP
$220.87208
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar PKR
Rs66.0094656
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar KZT
122.366868
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar THB
฿7.5951044
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar TWD
NT$7.2168668
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar AED
د.إ0.8568716
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar CHF
Fr0.1891188
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar HKD
HK$1.8141396
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar AMD
֏89.317774
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar MAD
.د.م2.1736988
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar MXN
$4.3590716
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar SAR
ريال0.87555
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar ETB
Br35.710766
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar KES
KSh30.1632812
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar JOD
د.أ0.16553732
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar PLN
0.863876
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar RON
лв1.0319816
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar SEK
kr2.2367384
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BGN
лв0.396916
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar HUF
Ft78.7971652
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar CZK
4.9521108
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar KWD
د.ك0.07167836
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar ILS
0.7634796
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BOB
Bs1.6133468
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar AZN
0.396916
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar TJS
SM2.1526856
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar GEL
0.6350656
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar AOA
Kz213.027152
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BHD
.د.ب0.08802196
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BMD
$0.23348
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar DKK
kr1.51762
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar HNL
L6.1498632
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar MUR
10.7447496
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar NAD
$4.0602172
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar NOK
kr2.3861656
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar NZD
$0.4132596
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar PAB
B/.0.23348
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar PGK
K0.99229
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar QAR
ر.ق0.8498672
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar RSD
дин.23.8313036
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar UZS
soʻm2,779.5233648
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar ALL
L19.6380028
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar ANG
ƒ0.4179292
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar AWG
ƒ0.4179292
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BBD
$0.46696
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BAM
KM0.396916
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BIF
Fr688.53252
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BND
$0.303524
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BSD
$0.23348
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar JMD
$37.4805444
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar KHR
937.6696888
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar KMF
Fr99.46248
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar LAK
5,075.6520724
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar LKR
රු71.1600344
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar MDL
L3.9995124
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar MGA
Ar1,051.71066
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar MOP
P1.86784
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar MVR
3.595592
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar MWK
MK405.3469628
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar MZN
MT14.931046
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar NPR
रु33.1214728
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar PYG
1,655.84016
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar RWF
Fr338.77948
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar SBD
$1.9215404
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar SCR
3.140306
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar SRD
$8.98898
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar SVC
$2.04295
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar SZL
L4.062552
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar TMT
m0.8195148
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar TND
د.ت0.68596424
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar TTD
$1.5829944
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar UGX
Sh813.44432
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar XAF
Fr133.31708
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar XCD
$0.630396
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar XOF
Fr133.31708
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar XPF
Fr24.04844
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BWP
P3.15198
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar BZD
$0.4692948
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar CVE
$22.4444324
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar DJF
Fr41.32596
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar DOP
$15.0034248
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar DZD
د.ج30.5321796
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar FJD
$0.5323344
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar GNF
Fr2,030.1086
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar GTQ
Q1.7884568
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar GYD
$48.844016
1 Yooldo Games(ESPORTS) naar ISK
kr29.65196

Yooldo Games bron

Voor een beter begrip van Yooldo Games kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Yooldo Games
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Yooldo Games

Hoeveel is Yooldo Games (ESPORTS) vandaag waard?
De live ESPORTS prijs in USD is 0.23348 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ESPORTS naar USD prijs?
De huidige prijs van ESPORTS naar USD is $ 0.23348. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Yooldo Games?
De marktkapitalisatie van ESPORTS is $ 29.50M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ESPORTS?
De circulerende voorraad van ESPORTS is 126.35M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ESPORTS?
ESPORTS bereikte een ATH-prijs van 0.2733753195010742 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ESPORTS?
ESPORTS zag een ATL-prijs van 0.05189790997151288 USD.
Wat is het handelsvolume van ESPORTS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ESPORTS is $ 278.80K USD.
Zal ESPORTS dit jaar hoger gaan?
ESPORTS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ESPORTS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:16:33 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

ESPORTS-naar-USD calculator

Bedrag

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.23348 USD

Handel in ESPORTS

ESPORTS/USDT
$0.23355
$0.23355$0.23355
-0.13%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,728.46
$101,728.46$101,728.46

-1.40%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,306.68
$3,306.68$3,306.68

-5.71%

Solana logo

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

-3.05%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2428
$1.2428$1.2428

+728.53%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,728.46
$101,728.46$101,728.46

-1.40%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,306.68
$3,306.68$3,306.68

-5.71%

Solana logo

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

-3.05%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2291
$2.2291$2.2291

-2.32%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16314
$0.16314$0.16314

-0.48%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4991
$0.4991$0.4991

+898.20%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000001166
$0.000000001166$0.000000001166

+1,255.81%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4991
$0.4991$0.4991

+898.20%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.14110
$0.14110$0.14110

+819.81%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2428
$1.2428$1.2428

+728.53%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2204
$0.2204$0.2204

+236.48%