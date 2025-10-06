BeursDEX+
De live Cosplay Token prijs vandaag is 0.001916 USD. Volg realtime COT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de COT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Cosplay Token koers(COT)

1 COT naar USD live prijs:

$0.001916
-3.23%1D
USD
Cosplay Token (COT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:11:58 (UTC+8)

Cosplay Token (COT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.001889
24u laag
$ 0.001988
24u hoog

$ 0.001889
$ 0.001988
$ 0.20071997640034067
$ 0.001063216445440777
+0.05%

-3.23%

+2.29%

+2.29%

Cosplay Token (COT) real-time prijs is $ 0.001916. De afgelopen 24 uur werd er COT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.001889 en een hoogtepunt van $ 0.001988, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De COT hoogste prijs aller tijden is $ 0.20071997640034067, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.001063216445440777 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is COT met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, -3.23% in de afgelopen 24 uur en +2.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cosplay Token (COT) Marktinformatie

No.2226

$ 755.59K
$ 8.52K
$ 1.92M
394.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
39.43%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Cosplay Token is $ 755.59K, met een handelsvolume van $ 8.52K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COT is 394.36M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.92M.

Cosplay Token (COT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Cosplay Token prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00006395-3.23%
30 dagen$ -0.000297-13.43%
60 dagen$ -0.000176-8.42%
90 dagen$ -0.000061-3.09%
Cosplay Token prijswijziging vandaag

COT registreerde vandaag een verandering van $ -0.00006395 (-3.23%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Cosplay Token 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.000297 (-13.43%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Cosplay Token 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,COT zien we een verandering van $ -0.000176 (-8.42%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Cosplay Token 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.000061 (-3.09%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Cosplay Token (COT) bekijken?

Bekijk nu de Cosplay Tokenprijsgeschiedenispagina.

Wat is Cosplay Token (COT)?

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Cosplay Token is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeCosplay Token investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van COT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Cosplay Token lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Cosplay Token aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Cosplay Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Cosplay Token (COT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Cosplay Token (COT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Cosplay Token te bekijken.

Bekijk nu de Cosplay Token prijsvoorspelling !

Cosplay Token (COT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Cosplay Token (COT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van COT token !

Hoe koop je Cosplay Token (COT)?

Op zoek naar Hoe koop je Cosplay Token? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Cosplay Token gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

COT naar lokale valuta's

1 Cosplay Token(COT) naar VND
50.41954
1 Cosplay Token(COT) naar AUD
A$0.00295064
1 Cosplay Token(COT) naar GBP
0.00145616
1 Cosplay Token(COT) naar EUR
0.00166692
1 Cosplay Token(COT) naar USD
$0.001916
1 Cosplay Token(COT) naar MYR
RM0.00802804
1 Cosplay Token(COT) naar TRY
0.0806636
1 Cosplay Token(COT) naar JPY
¥0.293148
1 Cosplay Token(COT) naar ARS
ARS$2.79299152
1 Cosplay Token(COT) naar RUB
0.155675
1 Cosplay Token(COT) naar INR
0.16981508
1 Cosplay Token(COT) naar IDR
Rp31.93332056
1 Cosplay Token(COT) naar PHP
0.11277576
1 Cosplay Token(COT) naar EGP
￡E.0.0908184
1 Cosplay Token(COT) naar BRL
R$0.0103464
1 Cosplay Token(COT) naar CAD
C$0.00270156
1 Cosplay Token(COT) naar BDT
0.2335604
1 Cosplay Token(COT) naar NGN
2.764788
1 Cosplay Token(COT) naar COP
$7.397676
1 Cosplay Token(COT) naar ZAR
R.0.03349168
1 Cosplay Token(COT) naar UAH
0.08062528
1 Cosplay Token(COT) naar TZS
T.Sh.4.707612
1 Cosplay Token(COT) naar VES
Bs0.427268
1 Cosplay Token(COT) naar CLP
$1.812536
1 Cosplay Token(COT) naar PKR
Rs0.54169152
1 Cosplay Token(COT) naar KZT
1.0041756
1 Cosplay Token(COT) naar THB
฿0.06232748
1 Cosplay Token(COT) naar TWD
NT$0.05922356
1 Cosplay Token(COT) naar AED
د.إ0.00703172
1 Cosplay Token(COT) naar CHF
Fr0.00155196
1 Cosplay Token(COT) naar HKD
HK$0.01488732
1 Cosplay Token(COT) naar AMD
֏0.7329658
1 Cosplay Token(COT) naar MAD
.د.م0.01783796
1 Cosplay Token(COT) naar MXN
$0.03577172
1 Cosplay Token(COT) naar SAR
ريال0.007185
1 Cosplay Token(COT) naar ETB
Br0.2930522
1 Cosplay Token(COT) naar KES
KSh0.24752804
1 Cosplay Token(COT) naar JOD
د.أ0.001358444
1 Cosplay Token(COT) naar PLN
0.0070892
1 Cosplay Token(COT) naar RON
лв0.00846872
1 Cosplay Token(COT) naar SEK
kr0.01835528
1 Cosplay Token(COT) naar BGN
лв0.0032572
1 Cosplay Token(COT) naar HUF
Ft0.64663084
1 Cosplay Token(COT) naar CZK
0.04063836
1 Cosplay Token(COT) naar KWD
د.ك0.000588212
1 Cosplay Token(COT) naar ILS
0.00626532
1 Cosplay Token(COT) naar BOB
Bs0.01323956
1 Cosplay Token(COT) naar AZN
0.0032572
1 Cosplay Token(COT) naar TJS
SM0.01766552
1 Cosplay Token(COT) naar GEL
0.00521152
1 Cosplay Token(COT) naar AOA
Kz1.7481584
1 Cosplay Token(COT) naar BHD
.د.ب0.000722332
1 Cosplay Token(COT) naar BMD
$0.001916
1 Cosplay Token(COT) naar DKK
kr0.012454
1 Cosplay Token(COT) naar HNL
L0.05046744
1 Cosplay Token(COT) naar MUR
0.08817432
1 Cosplay Token(COT) naar NAD
$0.03331924
1 Cosplay Token(COT) naar NOK
kr0.01958152
1 Cosplay Token(COT) naar NZD
$0.00339132
1 Cosplay Token(COT) naar PAB
B/.0.001916
1 Cosplay Token(COT) naar PGK
K0.008143
1 Cosplay Token(COT) naar QAR
ر.ق0.00697424
1 Cosplay Token(COT) naar RSD
дин.0.19556612
1 Cosplay Token(COT) naar UZS
soʻm22.80952016
1 Cosplay Token(COT) naar ALL
L0.16115476
1 Cosplay Token(COT) naar ANG
ƒ0.00342964
1 Cosplay Token(COT) naar AWG
ƒ0.00342964
1 Cosplay Token(COT) naar BBD
$0.003832
1 Cosplay Token(COT) naar BAM
KM0.0032572
1 Cosplay Token(COT) naar BIF
Fr5.650284
1 Cosplay Token(COT) naar BND
$0.0024908
1 Cosplay Token(COT) naar BSD
$0.001916
1 Cosplay Token(COT) naar JMD
$0.30757548
1 Cosplay Token(COT) naar KHR
7.69477096
1 Cosplay Token(COT) naar KMF
Fr0.816216
1 Cosplay Token(COT) naar LAK
41.65217308
1 Cosplay Token(COT) naar LKR
රු0.58395848
1 Cosplay Token(COT) naar MDL
L0.03282108
1 Cosplay Token(COT) naar MGA
Ar8.630622
1 Cosplay Token(COT) naar MOP
P0.015328
1 Cosplay Token(COT) naar MVR
0.0295064
1 Cosplay Token(COT) naar MWK
MK3.32638676
1 Cosplay Token(COT) naar MZN
MT0.1225282
1 Cosplay Token(COT) naar NPR
रु0.27180376
1 Cosplay Token(COT) naar PYG
13.588272
1 Cosplay Token(COT) naar RWF
Fr2.780116
1 Cosplay Token(COT) naar SBD
$0.01576868
1 Cosplay Token(COT) naar SCR
0.0257702
1 Cosplay Token(COT) naar SRD
$0.073766
1 Cosplay Token(COT) naar SVC
$0.016765
1 Cosplay Token(COT) naar SZL
L0.0333384
1 Cosplay Token(COT) naar TMT
m0.00672516
1 Cosplay Token(COT) naar TND
د.ت0.005629208
1 Cosplay Token(COT) naar TTD
$0.01299048
1 Cosplay Token(COT) naar UGX
Sh6.675344
1 Cosplay Token(COT) naar XAF
Fr1.094036
1 Cosplay Token(COT) naar XCD
$0.0051732
1 Cosplay Token(COT) naar XOF
Fr1.094036
1 Cosplay Token(COT) naar XPF
Fr0.197348
1 Cosplay Token(COT) naar BWP
P0.025866
1 Cosplay Token(COT) naar BZD
$0.00385116
1 Cosplay Token(COT) naar CVE
$0.18418508
1 Cosplay Token(COT) naar DJF
Fr0.339132
1 Cosplay Token(COT) naar DOP
$0.12312216
1 Cosplay Token(COT) naar DZD
د.ج0.25055532
1 Cosplay Token(COT) naar FJD
$0.00436848
1 Cosplay Token(COT) naar GNF
Fr16.65962
1 Cosplay Token(COT) naar GTQ
Q0.01467656
1 Cosplay Token(COT) naar GYD
$0.4008272
1 Cosplay Token(COT) naar ISK
kr0.243332

Cosplay Token bron

Voor een beter begrip van Cosplay Token kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Cosplay Token
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Cosplay Token

Hoeveel is Cosplay Token (COT) vandaag waard?
De live COT prijs in USD is 0.001916 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige COT naar USD prijs?
De huidige prijs van COT naar USD is $ 0.001916. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Cosplay Token?
De marktkapitalisatie van COT is $ 755.59K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van COT?
De circulerende voorraad van COT is 394.36M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van COT?
COT bereikte een ATH-prijs van 0.20071997640034067 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van COT?
COT zag een ATL-prijs van 0.001063216445440777 USD.
Wat is het handelsvolume van COT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van COT is $ 8.52K USD.
Zal COT dit jaar hoger gaan?
COT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de COT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Cosplay Token (COT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

