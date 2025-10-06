BeursDEX+
De live Whalebit prijs vandaag is 1.667 USD. Volg realtime CES naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CES prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Whalebit logo

Whalebit koers(CES)

1 CES naar USD live prijs:

$1.667
$1.667$1.667
-2.45%1D
USD
Whalebit (CES) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:10:33 (UTC+8)

Whalebit (CES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.657
$ 1.657$ 1.657
24u laag
$ 1.729
$ 1.729$ 1.729
24u hoog

$ 1.657
$ 1.657$ 1.657

$ 1.729
$ 1.729$ 1.729

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

+0.06%

-2.45%

-1.42%

-1.42%

Whalebit (CES) real-time prijs is $ 1.667. De afgelopen 24 uur werd er CES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.657 en een hoogtepunt van $ 1.729, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CES hoogste prijs aller tijden is $ 11.68679398493145, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.08422316231675472 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CES met +0.06% veranderd in het afgelopen uur, -2.45% in de afgelopen 24 uur en -1.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Whalebit (CES) Marktinformatie

No.3900

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 277.96K
$ 277.96K$ 277.96K

$ 704.10M
$ 704.10M$ 704.10M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

De huidige marktkapitalisatie van Whalebit is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 277.96K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CES is 0.00, met een totale voorraad van 422375579.421211. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 704.10M.

Whalebit (CES) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Whalebit prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.04187-2.45%
30 dagen$ -1.119-40.17%
60 dagen$ -0.833-33.32%
90 dagen$ -0.833-33.32%
Whalebit prijswijziging vandaag

CES registreerde vandaag een verandering van $ -0.04187 (-2.45%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Whalebit 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -1.119 (-40.17%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Whalebit 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,CES zien we een verandering van $ -0.833 (-33.32%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Whalebit 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.833 (-33.32%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Whalebit (CES) bekijken?

Bekijk nu de Whalebitprijsgeschiedenispagina.

Wat is Whalebit (CES)?

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Whalebit is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeWhalebit investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van CES staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Whalebit lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Whalebit aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Whalebit Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Whalebit (CES) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Whalebit (CES) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Whalebit te bekijken.

Bekijk nu de Whalebit prijsvoorspelling !

Whalebit (CES) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Whalebit (CES) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CES token !

Hoe koop je Whalebit (CES)?

Op zoek naar Hoe koop je Whalebit? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Whalebit gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

CES naar lokale valuta's

1 Whalebit(CES) naar VND
43,867.105
1 Whalebit(CES) naar AUD
A$2.56718
1 Whalebit(CES) naar GBP
1.26692
1 Whalebit(CES) naar EUR
1.45029
1 Whalebit(CES) naar USD
$1.667
1 Whalebit(CES) naar MYR
RM6.98473
1 Whalebit(CES) naar TRY
70.1807
1 Whalebit(CES) naar JPY
¥255.051
1 Whalebit(CES) naar ARS
ARS$2,430.01924
1 Whalebit(CES) naar RUB
135.44375
1 Whalebit(CES) naar INR
147.74621
1 Whalebit(CES) naar IDR
Rp27,783.32222
1 Whalebit(CES) naar PHP
98.11962
1 Whalebit(CES) naar EGP
￡E.79.0158
1 Whalebit(CES) naar BRL
R$9.0018
1 Whalebit(CES) naar CAD
C$2.35047
1 Whalebit(CES) naar BDT
203.2073
1 Whalebit(CES) naar NGN
2,405.481
1 Whalebit(CES) naar COP
$6,436.287
1 Whalebit(CES) naar ZAR
R.29.13916
1 Whalebit(CES) naar UAH
70.14736
1 Whalebit(CES) naar TZS
T.Sh.4,095.819
1 Whalebit(CES) naar VES
Bs371.741
1 Whalebit(CES) naar CLP
$1,576.982
1 Whalebit(CES) naar PKR
Rs471.29424
1 Whalebit(CES) naar KZT
873.6747
1 Whalebit(CES) naar THB
฿54.22751
1 Whalebit(CES) naar TWD
NT$51.52697
1 Whalebit(CES) naar AED
د.إ6.11789
1 Whalebit(CES) naar CHF
Fr1.35027
1 Whalebit(CES) naar HKD
HK$12.95259
1 Whalebit(CES) naar AMD
֏637.71085
1 Whalebit(CES) naar MAD
.د.م15.51977
1 Whalebit(CES) naar MXN
$31.12289
1 Whalebit(CES) naar SAR
ريال6.25125
1 Whalebit(CES) naar ETB
Br254.96765
1 Whalebit(CES) naar KES
KSh215.35973
1 Whalebit(CES) naar JOD
د.أ1.181903
1 Whalebit(CES) naar PLN
6.1679
1 Whalebit(CES) naar RON
лв7.36814
1 Whalebit(CES) naar SEK
kr15.96986
1 Whalebit(CES) naar BGN
лв2.8339
1 Whalebit(CES) naar HUF
Ft562.59583
1 Whalebit(CES) naar CZK
35.35707
1 Whalebit(CES) naar KWD
د.ك0.511769
1 Whalebit(CES) naar ILS
5.45109
1 Whalebit(CES) naar BOB
Bs11.51897
1 Whalebit(CES) naar AZN
2.8339
1 Whalebit(CES) naar TJS
SM15.36974
1 Whalebit(CES) naar GEL
4.53424
1 Whalebit(CES) naar AOA
Kz1,520.9708
1 Whalebit(CES) naar BHD
.د.ب0.628459
1 Whalebit(CES) naar BMD
$1.667
1 Whalebit(CES) naar DKK
kr10.8355
1 Whalebit(CES) naar HNL
L43.90878
1 Whalebit(CES) naar MUR
76.71534
1 Whalebit(CES) naar NAD
$28.98913
1 Whalebit(CES) naar NOK
kr17.03674
1 Whalebit(CES) naar NZD
$2.95059
1 Whalebit(CES) naar PAB
B/.1.667
1 Whalebit(CES) naar PGK
K7.08475
1 Whalebit(CES) naar QAR
ر.ق6.06788
1 Whalebit(CES) naar RSD
дин.170.15069
1 Whalebit(CES) naar UZS
soʻm19,845.23492
1 Whalebit(CES) naar ALL
L140.21137
1 Whalebit(CES) naar ANG
ƒ2.98393
1 Whalebit(CES) naar AWG
ƒ2.98393
1 Whalebit(CES) naar BBD
$3.334
1 Whalebit(CES) naar BAM
KM2.8339
1 Whalebit(CES) naar BIF
Fr4,915.983
1 Whalebit(CES) naar BND
$2.1671
1 Whalebit(CES) naar BSD
$1.667
1 Whalebit(CES) naar JMD
$267.60351
1 Whalebit(CES) naar KHR
6,694.77202
1 Whalebit(CES) naar KMF
Fr710.142
1 Whalebit(CES) naar LAK
36,239.12971
1 Whalebit(CES) naar LKR
රු508.06826
1 Whalebit(CES) naar MDL
L28.55571
1 Whalebit(CES) naar MGA
Ar7,509.0015
1 Whalebit(CES) naar MOP
P13.336
1 Whalebit(CES) naar MVR
25.6718
1 Whalebit(CES) naar MWK
MK2,894.09537
1 Whalebit(CES) naar MZN
MT106.60465
1 Whalebit(CES) naar NPR
रु236.48062
1 Whalebit(CES) naar PYG
11,822.364
1 Whalebit(CES) naar RWF
Fr2,418.817
1 Whalebit(CES) naar SBD
$13.71941
1 Whalebit(CES) naar SCR
22.42115
1 Whalebit(CES) naar SRD
$64.1795
1 Whalebit(CES) naar SVC
$14.58625
1 Whalebit(CES) naar SZL
L29.0058
1 Whalebit(CES) naar TMT
m5.85117
1 Whalebit(CES) naar TND
د.ت4.897646
1 Whalebit(CES) naar TTD
$11.30226
1 Whalebit(CES) naar UGX
Sh5,807.828
1 Whalebit(CES) naar XAF
Fr951.857
1 Whalebit(CES) naar XCD
$4.5009
1 Whalebit(CES) naar XOF
Fr951.857
1 Whalebit(CES) naar XPF
Fr171.701
1 Whalebit(CES) naar BWP
P22.5045
1 Whalebit(CES) naar BZD
$3.35067
1 Whalebit(CES) naar CVE
$160.24871
1 Whalebit(CES) naar DJF
Fr295.059
1 Whalebit(CES) naar DOP
$107.12142
1 Whalebit(CES) naar DZD
د.ج217.99359
1 Whalebit(CES) naar FJD
$3.80076
1 Whalebit(CES) naar GNF
Fr14,494.565
1 Whalebit(CES) naar GTQ
Q12.76922
1 Whalebit(CES) naar GYD
$348.7364
1 Whalebit(CES) naar ISK
kr211.709

Whalebit bron

Voor een beter begrip van Whalebit kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Whalebit
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Whalebit

Hoeveel is Whalebit (CES) vandaag waard?
De live CES prijs in USD is 1.667 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CES naar USD prijs?
De huidige prijs van CES naar USD is $ 1.667. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Whalebit?
De marktkapitalisatie van CES is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CES?
De circulerende voorraad van CES is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CES?
CES bereikte een ATH-prijs van 11.68679398493145 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CES?
CES zag een ATL-prijs van 0.08422316231675472 USD.
Wat is het handelsvolume van CES?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CES is $ 277.96K USD.
Zal CES dit jaar hoger gaan?
CES kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CES prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:10:33 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

CES-naar-USD calculator

Bedrag

CES
CES
USD
USD

1 CES = 1.667 USD

Handel in CES

CES/USDT
$1.667
$1.667$1.667
-2.28%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

