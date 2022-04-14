BSCS (BSCS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BSCS (BSCS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BSCS (BSCS) Informatie BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator. BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator. Officiële website: https://www.bscs.finance/ Whitepaper: https://docs.bscs.finance/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xbcb24afb019be7e93ea9c43b7e22bb55d5b7f45d Koop nu BSCS!

BSCS (BSCS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BSCS (BSCS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 592.83K $ 592.83K $ 592.83K Totale voorraad: $ 392.54M $ 392.54M $ 392.54M Circulerende voorraad: $ 269.96M $ 269.96M $ 269.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Hoogste ooit: $ 0.5435 $ 0.5435 $ 0.5435 Laagste ooit: $ 0.001852045416657116 $ 0.001852045416657116 $ 0.001852045416657116 Huidige prijs: $ 0.002196 $ 0.002196 $ 0.002196 Meer informatie over BSCS (BSCS) prijs

BSCS (BSCS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BSCS (BSCS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BSCS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BSCS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BSCS begrijpt, kun je de live prijs van BSCS token verkennen!

Hoe koop je BSCS? Wil je BSCS (BSCS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BSCS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

BSCS (BSCS) Prijsgeschiedenis Door de BSCS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BSCS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BSCS Wil je weten waar je BSCS naartoe gaat? Onze BSCS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BSCS token!

