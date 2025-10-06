BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Boost prijs vandaag is 0.10702 USD. Volg realtime BOOST naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOOST prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Boost prijs vandaag is 0.10702 USD. Volg realtime BOOST naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOOST prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BOOST

BOOST Prijsinformatie

Wat is BOOST

BOOST officiële website

BOOST tokenomie

BOOST Prijsvoorspelling

BOOST Geschiedenis

BOOST koopgids

BOOST-naar-Fiat valutaconversie

BOOST spot

BOOST USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Boost logo

Boost koers(BOOST)

1 BOOST naar USD live prijs:

$0.10702
$0.10702$0.10702
-28.17%1D
USD
Boost (BOOST) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:08:58 (UTC+8)

Boost (BOOST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.10418
$ 0.10418$ 0.10418
24u laag
$ 0.16154
$ 0.16154$ 0.16154
24u hoog

$ 0.10418
$ 0.10418$ 0.10418

$ 0.16154
$ 0.16154$ 0.16154

$ 0.19261759528476227
$ 0.19261759528476227$ 0.19261759528476227

$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676$ 0.043332483940612676

-7.49%

-28.17%

-40.92%

-40.92%

Boost (BOOST) real-time prijs is $ 0.10702. De afgelopen 24 uur werd er BOOST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.10418 en een hoogtepunt van $ 0.16154, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOOST hoogste prijs aller tijden is $ 0.19261759528476227, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.043332483940612676 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOOST met -7.49% veranderd in het afgelopen uur, -28.17% in de afgelopen 24 uur en -40.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Boost (BOOST) Marktinformatie

No.728

$ 17.00M
$ 17.00M$ 17.00M

$ 68.49K
$ 68.49K$ 68.49K

$ 107.02M
$ 107.02M$ 107.02M

158.86M
158.86M 158.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.88%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Boost is $ 17.00M, met een handelsvolume van $ 68.49K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOOST is 158.86M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 107.02M.

Boost (BOOST) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Boost prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0419707-28.17%
30 dagen$ +0.01043+10.79%
60 dagen$ +0.03453+47.63%
90 dagen$ +0.09702+970.20%
Boost prijswijziging vandaag

BOOST registreerde vandaag een verandering van $ -0.0419707 (-28.17%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Boost 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.01043 (+10.79%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Boost 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,BOOST zien we een verandering van $ +0.03453 (+47.63%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Boost 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.09702 (+970.20%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Boost (BOOST) bekijken?

Bekijk nu de Boostprijsgeschiedenispagina.

Wat is Boost (BOOST)?

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Boost is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeBoost investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van BOOST staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Boost lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Boost aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Boost Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Boost (BOOST) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Boost (BOOST) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Boost te bekijken.

Bekijk nu de Boost prijsvoorspelling !

Boost (BOOST) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Boost (BOOST) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BOOST token !

Hoe koop je Boost (BOOST)?

Op zoek naar Hoe koop je Boost? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Boost gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

BOOST naar lokale valuta's

1 Boost(BOOST) naar VND
2,816.2313
1 Boost(BOOST) naar AUD
A$0.1648108
1 Boost(BOOST) naar GBP
0.0813352
1 Boost(BOOST) naar EUR
0.0931074
1 Boost(BOOST) naar USD
$0.10702
1 Boost(BOOST) naar MYR
RM0.4484138
1 Boost(BOOST) naar TRY
4.505542
1 Boost(BOOST) naar JPY
¥16.37406
1 Boost(BOOST) naar ARS
ARS$156.0051944
1 Boost(BOOST) naar RUB
8.695375
1 Boost(BOOST) naar INR
9.4851826
1 Boost(BOOST) naar IDR
Rp1,783.6659532
1 Boost(BOOST) naar PHP
6.2991972
1 Boost(BOOST) naar EGP
￡E.5.072748
1 Boost(BOOST) naar BRL
R$0.577908
1 Boost(BOOST) naar CAD
C$0.1508982
1 Boost(BOOST) naar BDT
13.045738
1 Boost(BOOST) naar NGN
154.42986
1 Boost(BOOST) naar COP
$413.20422
1 Boost(BOOST) naar ZAR
R.1.8707096
1 Boost(BOOST) naar UAH
4.5034016
1 Boost(BOOST) naar TZS
T.Sh.262.94814
1 Boost(BOOST) naar VES
Bs23.86546
1 Boost(BOOST) naar CLP
$101.24092
1 Boost(BOOST) naar PKR
Rs30.2566944
1 Boost(BOOST) naar KZT
56.089182
1 Boost(BOOST) naar THB
฿3.4813606
1 Boost(BOOST) naar TWD
NT$3.3079882
1 Boost(BOOST) naar AED
د.إ0.3927634
1 Boost(BOOST) naar CHF
Fr0.0866862
1 Boost(BOOST) naar HKD
HK$0.8315454
1 Boost(BOOST) naar AMD
֏40.940501
1 Boost(BOOST) naar MAD
.د.م0.9963562
1 Boost(BOOST) naar MXN
$1.9980634
1 Boost(BOOST) naar SAR
ريال0.401325
1 Boost(BOOST) naar ETB
Br16.368709
1 Boost(BOOST) naar KES
KSh13.8259138
1 Boost(BOOST) naar JOD
د.أ0.07587718
1 Boost(BOOST) naar PLN
0.395974
1 Boost(BOOST) naar RON
лв0.4730284
1 Boost(BOOST) naar SEK
kr1.0252516
1 Boost(BOOST) naar BGN
лв0.181934
1 Boost(BOOST) naar HUF
Ft36.1181798
1 Boost(BOOST) naar CZK
2.2698942
1 Boost(BOOST) naar KWD
د.ك0.03285514
1 Boost(BOOST) naar ILS
0.3499554
1 Boost(BOOST) naar BOB
Bs0.7395082
1 Boost(BOOST) naar AZN
0.181934
1 Boost(BOOST) naar TJS
SM0.9867244
1 Boost(BOOST) naar GEL
0.2910944
1 Boost(BOOST) naar AOA
Kz97.645048
1 Boost(BOOST) naar BHD
.د.ب0.04034654
1 Boost(BOOST) naar BMD
$0.10702
1 Boost(BOOST) naar DKK
kr0.69563
1 Boost(BOOST) naar HNL
L2.8189068
1 Boost(BOOST) naar MUR
4.9250604
1 Boost(BOOST) naar NAD
$1.8610778
1 Boost(BOOST) naar NOK
kr1.0937444
1 Boost(BOOST) naar NZD
$0.1894254
1 Boost(BOOST) naar PAB
B/.0.10702
1 Boost(BOOST) naar PGK
K0.454835
1 Boost(BOOST) naar QAR
ر.ق0.3895528
1 Boost(BOOST) naar RSD
дин.10.9235314
1 Boost(BOOST) naar UZS
soʻm1,274.0474152
1 Boost(BOOST) naar ALL
L9.0014522
1 Boost(BOOST) naar ANG
ƒ0.1915658
1 Boost(BOOST) naar AWG
ƒ0.1915658
1 Boost(BOOST) naar BBD
$0.21404
1 Boost(BOOST) naar BAM
KM0.181934
1 Boost(BOOST) naar BIF
Fr315.60198
1 Boost(BOOST) naar BND
$0.139126
1 Boost(BOOST) naar BSD
$0.10702
1 Boost(BOOST) naar JMD
$17.1799206
1 Boost(BOOST) naar KHR
429.7987412
1 Boost(BOOST) naar KMF
Fr45.59052
1 Boost(BOOST) naar LAK
2,326.5216926
1 Boost(BOOST) naar LKR
රු32.6175556
1 Boost(BOOST) naar MDL
L1.8332526
1 Boost(BOOST) naar MGA
Ar482.07159
1 Boost(BOOST) naar MOP
P0.85616
1 Boost(BOOST) naar MVR
1.648108
1 Boost(BOOST) naar MWK
MK185.7984922
1 Boost(BOOST) naar MZN
MT6.843929
1 Boost(BOOST) naar NPR
रु15.1818572
1 Boost(BOOST) naar PYG
758.98584
1 Boost(BOOST) naar RWF
Fr155.28602
1 Boost(BOOST) naar SBD
$0.8807746
1 Boost(BOOST) naar SCR
1.439419
1 Boost(BOOST) naar SRD
$4.12027
1 Boost(BOOST) naar SVC
$0.936425
1 Boost(BOOST) naar SZL
L1.862148
1 Boost(BOOST) naar TMT
m0.3756402
1 Boost(BOOST) naar TND
د.ت0.31442476
1 Boost(BOOST) naar TTD
$0.7255956
1 Boost(BOOST) naar UGX
Sh372.85768
1 Boost(BOOST) naar XAF
Fr61.10842
1 Boost(BOOST) naar XCD
$0.288954
1 Boost(BOOST) naar XOF
Fr61.10842
1 Boost(BOOST) naar XPF
Fr11.02306
1 Boost(BOOST) naar BWP
P1.44477
1 Boost(BOOST) naar BZD
$0.2151102
1 Boost(BOOST) naar CVE
$10.2878326
1 Boost(BOOST) naar DJF
Fr18.94254
1 Boost(BOOST) naar DOP
$6.8771052
1 Boost(BOOST) naar DZD
د.ج13.9950054
1 Boost(BOOST) naar FJD
$0.2440056
1 Boost(BOOST) naar GNF
Fr930.5389
1 Boost(BOOST) naar GTQ
Q0.8197732
1 Boost(BOOST) naar GYD
$22.388584
1 Boost(BOOST) naar ISK
kr13.59154

Boost bron

Voor een beter begrip van Boost kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Boost
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Boost

Hoeveel is Boost (BOOST) vandaag waard?
De live BOOST prijs in USD is 0.10702 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BOOST naar USD prijs?
De huidige prijs van BOOST naar USD is $ 0.10702. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Boost?
De marktkapitalisatie van BOOST is $ 17.00M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BOOST?
De circulerende voorraad van BOOST is 158.86M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BOOST?
BOOST bereikte een ATH-prijs van 0.19261759528476227 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BOOST?
BOOST zag een ATL-prijs van 0.043332483940612676 USD.
Wat is het handelsvolume van BOOST?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BOOST is $ 68.49K USD.
Zal BOOST dit jaar hoger gaan?
BOOST kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BOOST prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:08:58 (UTC+8)

Boost (BOOST) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

BOOST-naar-USD calculator

Bedrag

BOOST
BOOST
USD
USD

1 BOOST = 0.10702 USD

Handel in BOOST

BOOST/USDT
$0.10702
$0.10702$0.10702
-27.93%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,572.48
$101,572.48$101,572.48

-1.55%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,289.35
$3,289.35$3,289.35

-6.21%

Solana logo

Solana

SOL

$155.65
$155.65$155.65

-3.61%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1650
$1.1650$1.1650

+676.66%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,572.48
$101,572.48$101,572.48

-1.55%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,289.35
$3,289.35$3,289.35

-6.21%

Solana logo

Solana

SOL

$155.65
$155.65$155.65

-3.61%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2215
$2.2215$2.2215

-2.65%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16237
$0.16237$0.16237

-0.95%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4760
$0.4760$0.4760

+852.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4760
$0.4760$0.4760

+852.00%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000912
$0.000000000912$0.000000000912

+960.46%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1650
$1.1650$1.1650

+676.66%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12050
$0.12050$0.12050

+685.52%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2240
$0.2240$0.2240

+241.98%