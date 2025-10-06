Wat is BluWhale AI (BLUAI)?

BluWhale is Web3's Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Mensen vragen ook: Andere vragen over BluWhale AI Hoeveel is BluWhale AI (BLUAI) vandaag waard? De live BLUAI prijs in USD is 0.01305 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige BLUAI naar USD prijs? $ 0.01305 . Bekijk De huidige prijs van BLUAI naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van BluWhale AI? De marktkapitalisatie van BLUAI is -- USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van BLUAI? De circulerende voorraad van BLUAI is -- USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van BLUAI? BLUAI bereikte een ATH-prijs van -- USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BLUAI? BLUAI zag een ATL-prijs van -- USD . Wat is het handelsvolume van BLUAI? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BLUAI is $ 584.13K USD . Zal BLUAI dit jaar hoger gaan? BLUAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BLUAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 17:18:00 Industrie-updates Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

