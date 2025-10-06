BeursDEX+
De live BluWhale AI prijs vandaag is 0.01305 USD. Volg realtime BLUAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BLUAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

BluWhale AI koers(BLUAI)

1 BLUAI naar USD live prijs:

$0.01305
-0.98%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:30:45 (UTC+8)

BluWhale AI (BLUAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01139
24u laag
$ 0.01351
24u hoog

$ 0.01139
$ 0.01351
--
--
-0.16%

-0.98%

-36.38%

-36.38%

BluWhale AI (BLUAI) real-time prijs is $ 0.01305. De afgelopen 24 uur werd er BLUAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01139 en een hoogtepunt van $ 0.01351, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BLUAI hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BLUAI met -0.16% veranderd in het afgelopen uur, -0.98% in de afgelopen 24 uur en -36.38% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BluWhale AI (BLUAI) Marktinformatie

--
$ 584.13K
$ 130.50M
--
10,000,000,000
SUI

De huidige marktkapitalisatie van BluWhale AI is --, met een handelsvolume van $ 584.13K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BLUAI is --, met een totale voorraad van 10000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 130.50M.

BluWhale AI (BLUAI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van BluWhale AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0001292-0.98%
30 dagen$ +0.00805+161.00%
60 dagen$ +0.00805+161.00%
90 dagen$ +0.00805+161.00%
BluWhale AI prijswijziging vandaag

BLUAI registreerde vandaag een verandering van $ -0.0001292 (-0.98%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

BluWhale AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.00805 (+161.00%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

BluWhale AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,BLUAI zien we een verandering van $ +0.00805 (+161.00%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

BluWhale AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00805 (+161.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van BluWhale AI (BLUAI) bekijken?

Bekijk nu de BluWhale AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is BluWhale AI (BLUAI)?

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

BluWhale AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeBluWhale AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van BLUAI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over BluWhale AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je BluWhale AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

BluWhale AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal BluWhale AI (BLUAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je BluWhale AI (BLUAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor BluWhale AI te bekijken.

Bekijk nu de BluWhale AI prijsvoorspelling !

BluWhale AI (BLUAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van BluWhale AI (BLUAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BLUAI token !

Hoe koop je BluWhale AI (BLUAI)?

Op zoek naar Hoe koop je BluWhale AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt BluWhale AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

BLUAI naar lokale valuta's

1 BluWhale AI(BLUAI) naar VND
343.41075
1 BluWhale AI(BLUAI) naar AUD
A$0.0199665
1 BluWhale AI(BLUAI) naar GBP
0.009918
1 BluWhale AI(BLUAI) naar EUR
0.0113535
1 BluWhale AI(BLUAI) naar USD
$0.01305
1 BluWhale AI(BLUAI) naar MYR
RM0.0546795
1 BluWhale AI(BLUAI) naar TRY
0.5492745
1 BluWhale AI(BLUAI) naar JPY
¥2.0097
1 BluWhale AI(BLUAI) naar ARS
ARS$18.858294
1 BluWhale AI(BLUAI) naar RUB
1.061487
1 BluWhale AI(BLUAI) naar INR
1.156491
1 BluWhale AI(BLUAI) naar IDR
Rp217.499913
1 BluWhale AI(BLUAI) naar PHP
0.7664265
1 BluWhale AI(BLUAI) naar EGP
￡E.0.6181785
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BRL
R$0.0698175
1 BluWhale AI(BLUAI) naar CAD
C$0.0184005
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BDT
1.590273
1 BluWhale AI(BLUAI) naar NGN
18.776862
1 BluWhale AI(BLUAI) naar COP
$50.38605
1 BluWhale AI(BLUAI) naar ZAR
R.0.227331
1 BluWhale AI(BLUAI) naar UAH
0.548883
1 BluWhale AI(BLUAI) naar TZS
T.Sh.32.1428025
1 BluWhale AI(BLUAI) naar VES
Bs2.91015
1 BluWhale AI(BLUAI) naar CLP
$12.33225
1 BluWhale AI(BLUAI) naar PKR
Rs3.688452
1 BluWhale AI(BLUAI) naar KZT
6.8539905
1 BluWhale AI(BLUAI) naar THB
฿0.424125
1 BluWhale AI(BLUAI) naar TWD
NT$0.4033755
1 BluWhale AI(BLUAI) naar AED
د.إ0.0478935
1 BluWhale AI(BLUAI) naar CHF
Fr0.0105705
1 BluWhale AI(BLUAI) naar HKD
HK$0.1013985
1 BluWhale AI(BLUAI) naar AMD
֏4.9922775
1 BluWhale AI(BLUAI) naar MAD
.د.م0.1214955
1 BluWhale AI(BLUAI) naar MXN
$0.24273
1 BluWhale AI(BLUAI) naar SAR
ريال0.0489375
1 BluWhale AI(BLUAI) naar ETB
Br2.002653
1 BluWhale AI(BLUAI) naar KES
KSh1.6859295
1 BluWhale AI(BLUAI) naar JOD
د.أ0.00925245
1 BluWhale AI(BLUAI) naar PLN
0.048285
1 BluWhale AI(BLUAI) naar RON
лв0.0578115
1 BluWhale AI(BLUAI) naar SEK
kr0.1248885
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BGN
лв0.022185
1 BluWhale AI(BLUAI) naar HUF
Ft4.396806
1 BluWhale AI(BLUAI) naar CZK
0.276921
1 BluWhale AI(BLUAI) naar KWD
د.ك0.00400635
1 BluWhale AI(BLUAI) naar ILS
0.0424125
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BOB
Bs0.090045
1 BluWhale AI(BLUAI) naar AZN
0.022185
1 BluWhale AI(BLUAI) naar TJS
SM0.1207125
1 BluWhale AI(BLUAI) naar GEL
0.035496
1 BluWhale AI(BLUAI) naar AOA
Kz11.90682
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BHD
.د.ب0.0049068
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BMD
$0.01305
1 BluWhale AI(BLUAI) naar DKK
kr0.084825
1 BluWhale AI(BLUAI) naar HNL
L0.342954
1 BluWhale AI(BLUAI) naar MUR
0.600561
1 BluWhale AI(BLUAI) naar NAD
$0.2279835
1 BluWhale AI(BLUAI) naar NOK
kr0.1332405
1 BluWhale AI(BLUAI) naar NZD
$0.022968
1 BluWhale AI(BLUAI) naar PAB
B/.0.01305
1 BluWhale AI(BLUAI) naar PGK
K0.055854
1 BluWhale AI(BLUAI) naar QAR
ر.ق0.047502
1 BluWhale AI(BLUAI) naar RSD
дин.1.3327965
1 BluWhale AI(BLUAI) naar UZS
soʻm155.357118
1 BluWhale AI(BLUAI) naar ALL
L1.098027
1 BluWhale AI(BLUAI) naar ANG
ƒ0.0233595
1 BluWhale AI(BLUAI) naar AWG
ƒ0.0233595
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BBD
$0.0261
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BAM
KM0.022185
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BIF
Fr38.48445
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BND
$0.016965
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BSD
$0.01305
1 BluWhale AI(BLUAI) naar JMD
$2.1003975
1 BluWhale AI(BLUAI) naar KHR
52.409583
1 BluWhale AI(BLUAI) naar KMF
Fr5.5593
1 BluWhale AI(BLUAI) naar LAK
283.6956465
1 BluWhale AI(BLUAI) naar LKR
රු3.9748995
1 BluWhale AI(BLUAI) naar MDL
L0.2225025
1 BluWhale AI(BLUAI) naar MGA
Ar59.049684
1 BluWhale AI(BLUAI) naar MOP
P0.1044
1 BluWhale AI(BLUAI) naar MVR
0.20097
1 BluWhale AI(BLUAI) naar MWK
MK22.616955
1 BluWhale AI(BLUAI) naar MZN
MT0.8345475
1 BluWhale AI(BLUAI) naar NPR
रु1.852317
1 BluWhale AI(BLUAI) naar PYG
92.5506
1 BluWhale AI(BLUAI) naar RWF
Fr18.96165
1 BluWhale AI(BLUAI) naar SBD
$0.1074015
1 BluWhale AI(BLUAI) naar SCR
0.178524
1 BluWhale AI(BLUAI) naar SRD
$0.5030775
1 BluWhale AI(BLUAI) naar SVC
$0.114057
1 BluWhale AI(BLUAI) naar SZL
L0.227853
1 BluWhale AI(BLUAI) naar TMT
m0.0458055
1 BluWhale AI(BLUAI) naar TND
د.ت0.03866715
1 BluWhale AI(BLUAI) naar TTD
$0.0883485
1 BluWhale AI(BLUAI) naar UGX
Sh45.6228
1 BluWhale AI(BLUAI) naar XAF
Fr7.45155
1 BluWhale AI(BLUAI) naar XCD
$0.035235
1 BluWhale AI(BLUAI) naar XOF
Fr7.45155
1 BluWhale AI(BLUAI) naar XPF
Fr1.34415
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BWP
P0.1760445
1 BluWhale AI(BLUAI) naar BZD
$0.0262305
1 BluWhale AI(BLUAI) naar CVE
$1.2521475
1 BluWhale AI(BLUAI) naar DJF
Fr2.3229
1 BluWhale AI(BLUAI) naar DOP
$0.8366355
1 BluWhale AI(BLUAI) naar DZD
د.ج1.7060265
1 BluWhale AI(BLUAI) naar FJD
$0.029754
1 BluWhale AI(BLUAI) naar GNF
Fr113.46975
1 BluWhale AI(BLUAI) naar GTQ
Q0.099963
1 BluWhale AI(BLUAI) naar GYD
$2.729538
1 BluWhale AI(BLUAI) naar ISK
kr1.6704

BluWhale AI bron

Voor een beter begrip van BluWhale AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van BluWhale AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over BluWhale AI

Hoeveel is BluWhale AI (BLUAI) vandaag waard?
De live BLUAI prijs in USD is 0.01305 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BLUAI naar USD prijs?
De huidige prijs van BLUAI naar USD is $ 0.01305. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van BluWhale AI?
De marktkapitalisatie van BLUAI is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BLUAI?
De circulerende voorraad van BLUAI is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BLUAI?
BLUAI bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BLUAI?
BLUAI zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van BLUAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BLUAI is $ 584.13K USD.
Zal BLUAI dit jaar hoger gaan?
BLUAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BLUAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

