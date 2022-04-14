CreatorBid (BID) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CreatorBid (BID), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CreatorBid (BID) Informatie Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership. Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership. Officiële website: https://creator.bid/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xa1832f7F4e534aE557f9B5AB76dE54B1873e498B Koop nu BID!

CreatorBid (BID) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CreatorBid (BID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.39M $ 22.39M $ 22.39M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 269.30M $ 269.30M $ 269.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 83.13M $ 83.13M $ 83.13M Hoogste ooit: $ 0.2739 $ 0.2739 $ 0.2739 Laagste ooit: $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 Huidige prijs: $ 0.08313 $ 0.08313 $ 0.08313 Meer informatie over CreatorBid (BID) prijs

CreatorBid (BID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CreatorBid (BID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BID tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BID begrijpt, kun je de live prijs van BID token verkennen!

CreatorBid (BID) Prijsgeschiedenis Door de BID prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BID prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BID Wil je weten waar je BID naartoe gaat? Onze BID prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BID token!

