BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Alibaba prijs vandaag is 163.56 USD. Volg realtime BABAON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BABAON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Alibaba prijs vandaag is 163.56 USD. Volg realtime BABAON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BABAON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BABAON

BABAON Prijsinformatie

Wat is BABAON

BABAON officiële website

BABAON tokenomie

BABAON Prijsvoorspelling

BABAON Geschiedenis

BABAON koopgids

BABAON-naar-Fiat valutaconversie

BABAON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Alibaba logo

Alibaba koers(BABAON)

1 BABAON naar USD live prijs:

$163.57
$163.57$163.57
-1.03%1D
USD
Alibaba (BABAON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:39:28 (UTC+8)

Alibaba (BABAON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 159.14
$ 159.14$ 159.14
24u laag
$ 166.5
$ 166.5$ 166.5
24u hoog

$ 159.14
$ 159.14$ 159.14

$ 166.5
$ 166.5$ 166.5

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634$ 130.22737422531634

-0.17%

-1.03%

-9.36%

-9.36%

Alibaba (BABAON) real-time prijs is $ 163.56. De afgelopen 24 uur werd er BABAON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 159.14 en een hoogtepunt van $ 166.5, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BABAON hoogste prijs aller tijden is $ 192.1874154822472, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 130.22737422531634 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BABAON met -0.17% veranderd in het afgelopen uur, -1.03% in de afgelopen 24 uur en -9.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Alibaba (BABAON) Marktinformatie

No.1985

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

$ 55.78K
$ 55.78K$ 55.78K

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

7.90K
7.90K 7.90K

7,904.81977248
7,904.81977248 7,904.81977248

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Alibaba is $ 1.29M, met een handelsvolume van $ 55.78K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BABAON is 7.90K, met een totale voorraad van 7904.81977248. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.29M.

Alibaba (BABAON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Alibaba prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -1.7023-1.03%
30 dagen$ -22.75-12.22%
60 dagen$ +63.56+63.56%
90 dagen$ +63.56+63.56%
Alibaba prijswijziging vandaag

BABAON registreerde vandaag een verandering van $ -1.7023 (-1.03%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Alibaba 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -22.75 (-12.22%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Alibaba 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,BABAON zien we een verandering van $ +63.56 (+63.56%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Alibaba 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +63.56 (+63.56%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Alibaba (BABAON) bekijken?

Bekijk nu de Alibabaprijsgeschiedenispagina.

Wat is Alibaba (BABAON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alibaba is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAlibaba investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van BABAON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Alibaba lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Alibaba aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Alibaba Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Alibaba (BABAON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Alibaba (BABAON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Alibaba te bekijken.

Bekijk nu de Alibaba prijsvoorspelling !

Alibaba (BABAON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Alibaba (BABAON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BABAON token !

Hoe koop je Alibaba (BABAON)?

Op zoek naar Hoe koop je Alibaba? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Alibaba gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

BABAON naar lokale valuta's

1 Alibaba(BABAON) naar VND
4,304,081.4
1 Alibaba(BABAON) naar AUD
A$251.8824
1 Alibaba(BABAON) naar GBP
124.3056
1 Alibaba(BABAON) naar EUR
142.2972
1 Alibaba(BABAON) naar USD
$163.56
1 Alibaba(BABAON) naar MYR
RM685.3164
1 Alibaba(BABAON) naar TRY
6,887.5116
1 Alibaba(BABAON) naar JPY
¥25,024.68
1 Alibaba(BABAON) naar ARS
ARS$238,424.6832
1 Alibaba(BABAON) naar RUB
13,285.9788
1 Alibaba(BABAON) naar INR
14,496.3228
1 Alibaba(BABAON) naar IDR
Rp2,725,998.9096
1 Alibaba(BABAON) naar PHP
9,618.9636
1 Alibaba(BABAON) naar EGP
￡E.7,757.6508
1 Alibaba(BABAON) naar BRL
R$881.5884
1 Alibaba(BABAON) naar CAD
C$230.6196
1 Alibaba(BABAON) naar BDT
19,937.964
1 Alibaba(BABAON) naar NGN
235,676.8752
1 Alibaba(BABAON) naar COP
$631,505.16
1 Alibaba(BABAON) naar ZAR
R.2,862.3
1 Alibaba(BABAON) naar UAH
6,882.6048
1 Alibaba(BABAON) naar TZS
T.Sh.401,866.92
1 Alibaba(BABAON) naar VES
Bs36,473.88
1 Alibaba(BABAON) naar CLP
$154,727.76
1 Alibaba(BABAON) naar PKR
Rs46,241.6832
1 Alibaba(BABAON) naar KZT
85,721.796
1 Alibaba(BABAON) naar THB
฿5,322.2424
1 Alibaba(BABAON) naar TWD
NT$5,055.6396
1 Alibaba(BABAON) naar AED
د.إ600.2652
1 Alibaba(BABAON) naar CHF
Fr132.4836
1 Alibaba(BABAON) naar HKD
HK$1,270.8612
1 Alibaba(BABAON) naar AMD
֏62,569.878
1 Alibaba(BABAON) naar MAD
.د.م1,522.7436
1 Alibaba(BABAON) naar MXN
$3,053.6652
1 Alibaba(BABAON) naar SAR
ريال613.35
1 Alibaba(BABAON) naar ETB
Br25,016.502
1 Alibaba(BABAON) naar KES
KSh21,130.3164
1 Alibaba(BABAON) naar JOD
د.أ115.96404
1 Alibaba(BABAON) naar PLN
606.8076
1 Alibaba(BABAON) naar RON
лв722.9352
1 Alibaba(BABAON) naar SEK
kr1,568.5404
1 Alibaba(BABAON) naar BGN
лв278.052
1 Alibaba(BABAON) naar HUF
Ft55,217.856
1 Alibaba(BABAON) naar CZK
3,469.1076
1 Alibaba(BABAON) naar KWD
د.ك50.21292
1 Alibaba(BABAON) naar ILS
534.8412
1 Alibaba(BABAON) naar BOB
Bs1,130.1996
1 Alibaba(BABAON) naar AZN
278.052
1 Alibaba(BABAON) naar TJS
SM1,508.0232
1 Alibaba(BABAON) naar GEL
444.8832
1 Alibaba(BABAON) naar AOA
Kz149,232.144
1 Alibaba(BABAON) naar BHD
.د.ب61.66212
1 Alibaba(BABAON) naar BMD
$163.56
1 Alibaba(BABAON) naar DKK
kr1,063.14
1 Alibaba(BABAON) naar HNL
L4,308.1704
1 Alibaba(BABAON) naar MUR
7,527.0312
1 Alibaba(BABAON) naar NAD
$2,844.3084
1 Alibaba(BABAON) naar NOK
kr1,669.9476
1 Alibaba(BABAON) naar NZD
$289.5012
1 Alibaba(BABAON) naar PAB
B/.163.56
1 Alibaba(BABAON) naar PGK
K695.13
1 Alibaba(BABAON) naar QAR
ر.ق595.3584
1 Alibaba(BABAON) naar RSD
дин.16,704.3828
1 Alibaba(BABAON) naar UZS
soʻm1,947,142.5456
1 Alibaba(BABAON) naar ALL
L13,757.0316
1 Alibaba(BABAON) naar ANG
ƒ292.7724
1 Alibaba(BABAON) naar AWG
ƒ292.7724
1 Alibaba(BABAON) naar BBD
$327.12
1 Alibaba(BABAON) naar BAM
KM278.052
1 Alibaba(BABAON) naar BIF
Fr482,338.44
1 Alibaba(BABAON) naar BND
$212.628
1 Alibaba(BABAON) naar BSD
$163.56
1 Alibaba(BABAON) naar JMD
$26,256.2868
1 Alibaba(BABAON) naar KHR
656,866.7736
1 Alibaba(BABAON) naar KMF
Fr69,676.56
1 Alibaba(BABAON) naar LAK
3,555,652.1028
1 Alibaba(BABAON) naar LKR
රු49,849.8168
1 Alibaba(BABAON) naar MDL
L2,801.7828
1 Alibaba(BABAON) naar MGA
Ar736,756.02
1 Alibaba(BABAON) naar MOP
P1,308.48
1 Alibaba(BABAON) naar MVR
2,518.824
1 Alibaba(BABAON) naar MWK
MK283,958.1516
1 Alibaba(BABAON) naar MZN
MT10,459.662
1 Alibaba(BABAON) naar NPR
रु23,202.6216
1 Alibaba(BABAON) naar PYG
1,159,967.52
1 Alibaba(BABAON) naar RWF
Fr237,325.56
1 Alibaba(BABAON) naar SBD
$1,346.0988
1 Alibaba(BABAON) naar SCR
2,199.882
1 Alibaba(BABAON) naar SRD
$6,297.06
1 Alibaba(BABAON) naar SVC
$1,431.15
1 Alibaba(BABAON) naar SZL
L2,845.944
1 Alibaba(BABAON) naar TMT
m574.0956
1 Alibaba(BABAON) naar TND
د.ت480.53928
1 Alibaba(BABAON) naar TTD
$1,108.9368
1 Alibaba(BABAON) naar UGX
Sh569,843.04
1 Alibaba(BABAON) naar XAF
Fr93,392.76
1 Alibaba(BABAON) naar XCD
$441.612
1 Alibaba(BABAON) naar XOF
Fr93,392.76
1 Alibaba(BABAON) naar XPF
Fr16,846.68
1 Alibaba(BABAON) naar BWP
P2,208.06
1 Alibaba(BABAON) naar BZD
$328.7556
1 Alibaba(BABAON) naar CVE
$15,723.0228
1 Alibaba(BABAON) naar DJF
Fr28,950.12
1 Alibaba(BABAON) naar DOP
$10,510.3656
1 Alibaba(BABAON) naar DZD
د.ج21,374.0208
1 Alibaba(BABAON) naar FJD
$372.9168
1 Alibaba(BABAON) naar GNF
Fr1,422,154.2
1 Alibaba(BABAON) naar GTQ
Q1,252.8696
1 Alibaba(BABAON) naar GYD
$34,216.752
1 Alibaba(BABAON) naar ISK
kr20,772.12

Alibaba bron

Voor een beter begrip van Alibaba kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Alibaba
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Alibaba

Hoeveel is Alibaba (BABAON) vandaag waard?
De live BABAON prijs in USD is 163.56 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BABAON naar USD prijs?
De huidige prijs van BABAON naar USD is $ 163.56. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Alibaba?
De marktkapitalisatie van BABAON is $ 1.29M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BABAON?
De circulerende voorraad van BABAON is 7.90K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BABAON?
BABAON bereikte een ATH-prijs van 192.1874154822472 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BABAON?
BABAON zag een ATL-prijs van 130.22737422531634 USD.
Wat is het handelsvolume van BABAON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BABAON is $ 55.78K USD.
Zal BABAON dit jaar hoger gaan?
BABAON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BABAON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:39:28 (UTC+8)

Alibaba (BABAON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

BABAON-naar-USD calculator

Bedrag

BABAON
BABAON
USD
USD

1 BABAON = 163.56 USD

Handel in BABAON

BABAON/USDT
$163.57
$163.57$163.57
-1.14%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,636.03
$101,636.03$101,636.03

-1.49%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,287.83
$3,287.83$3,287.83

-6.25%

Solana logo

Solana

SOL

$155.42
$155.42$155.42

-3.75%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2405
$1.2405$1.2405

+727.00%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,636.03
$101,636.03$101,636.03

-1.49%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,287.83
$3,287.83$3,287.83

-6.25%

Solana logo

Solana

SOL

$155.42
$155.42$155.42

-3.75%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2207
$2.2207$2.2207

-2.69%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16244
$0.16244$0.16244

-0.90%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4310
$0.4310$0.4310

+762.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4310
$0.4310$0.4310

+762.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2405
$1.2405$1.2405

+727.00%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09640
$0.09640$0.09640

+528.42%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2866
$0.2866$0.2866

+337.55%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000039662
$0.0000000039662$0.0000000039662

+183.25%