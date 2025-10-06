Wat is Avantis (AVNT)?

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Avantis (AVNT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Avantis (AVNT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Avantis te bekijken.

Avantis (AVNT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Avantis (AVNT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AVNT token !

Hoe koop je Avantis (AVNT)?

AVNT naar lokale valuta's

Avantis bron

Voor een beter begrip van Avantis kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Avantis Hoeveel is Avantis (AVNT) vandaag waard? De live AVNT prijs in USD is 0.5137 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige AVNT naar USD prijs? $ 0.5137 . Bekijk De huidige prijs van AVNT naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Avantis? De marktkapitalisatie van AVNT is $ 132.64M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van AVNT? De circulerende voorraad van AVNT is 258.21M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van AVNT? AVNT bereikte een ATH-prijs van 2.662191408541985 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AVNT? AVNT zag een ATL-prijs van 0.17956381875221758 USD . Wat is het handelsvolume van AVNT? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AVNT is $ 999.33K USD . Zal AVNT dit jaar hoger gaan? AVNT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AVNT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Avantis (AVNT) Belangrijke updates uit de sector

