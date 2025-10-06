BeursDEX+
De live Aster prijs vandaag is 1.009 USD. Volg realtime ASTER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ASTER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ASTER

ASTER Prijsinformatie

Wat is ASTER

ASTER officiële website

ASTER tokenomie

ASTER Prijsvoorspelling

ASTER Geschiedenis

ASTER koopgids

ASTER-naar-Fiat valutaconversie

ASTER spot

ASTER USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Aster logo

Aster koers(ASTER)

1 ASTER naar USD live prijs:

$1.0106
$1.0106$1.0106
+12.52%1D
USD
Aster (ASTER) live prijsgrafiek
Aster (ASTER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.8693
$ 0.8693$ 0.8693
24u laag
$ 1.0701
$ 1.0701$ 1.0701
24u hoog

$ 0.8693
$ 0.8693$ 0.8693

$ 1.0701
$ 1.0701$ 1.0701

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

-1.14%

+12.52%

-6.25%

-6.25%

Aster (ASTER) real-time prijs is $ 1.009. De afgelopen 24 uur werd er ASTER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.8693 en een hoogtepunt van $ 1.0701, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ASTER hoogste prijs aller tijden is $ 2.419058923870731, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.08438718204444161 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ASTER met -1.14% veranderd in het afgelopen uur, +12.52% in de afgelopen 24 uur en -6.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Aster (ASTER) Marktinformatie

No.43

$ 2.04B
$ 2.04B$ 2.04B

$ 120.22M
$ 120.22M$ 120.22M

$ 8.07B
$ 8.07B$ 8.07B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.05%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Aster is $ 2.04B, met een handelsvolume van $ 120.22M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ASTER is 2.02B, met een totale voorraad van 8000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.07B.

Aster (ASTER) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Aster prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.112449+12.52%
30 dagen$ -1.0649-51.35%
60 dagen$ +0.709+236.33%
90 dagen$ +0.709+236.33%
Aster prijswijziging vandaag

ASTER registreerde vandaag een verandering van $ +0.112449 (+12.52%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Aster 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -1.0649 (-51.35%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Aster 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ASTER zien we een verandering van $ +0.709 (+236.33%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Aster 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.709 (+236.33%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Aster (ASTER) bekijken?

Bekijk nu de Asterprijsgeschiedenispagina.

Wat is Aster (ASTER)?

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAster investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ASTER staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Aster lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Aster aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Aster Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Aster (ASTER) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Aster (ASTER) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Aster te bekijken.

Bekijk nu de Aster prijsvoorspelling !

Aster (ASTER) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Aster (ASTER) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ASTER token !

Hoe koop je Aster (ASTER)?

Op zoek naar Hoe koop je Aster? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Aster gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ASTER naar lokale valuta's

1 Aster(ASTER) naar VND
26,551.835
1 Aster(ASTER) naar AUD
A$1.55386
1 Aster(ASTER) naar GBP
0.76684
1 Aster(ASTER) naar EUR
0.87783
1 Aster(ASTER) naar USD
$1.009
1 Aster(ASTER) naar MYR
RM4.22771
1 Aster(ASTER) naar TRY
42.4789
1 Aster(ASTER) naar JPY
¥154.377
1 Aster(ASTER) naar ARS
ARS$1,470.83948
1 Aster(ASTER) naar RUB
81.98125
1 Aster(ASTER) naar INR
89.42767
1 Aster(ASTER) naar IDR
Rp16,816.65994
1 Aster(ASTER) naar PHP
59.38974
1 Aster(ASTER) naar EGP
￡E.47.8266
1 Aster(ASTER) naar BRL
R$5.4486
1 Aster(ASTER) naar CAD
C$1.42269
1 Aster(ASTER) naar BDT
122.9971
1 Aster(ASTER) naar NGN
1,455.987
1 Aster(ASTER) naar COP
$3,895.749
1 Aster(ASTER) naar ZAR
R.17.63732
1 Aster(ASTER) naar UAH
42.45872
1 Aster(ASTER) naar TZS
T.Sh.2,479.113
1 Aster(ASTER) naar VES
Bs225.007
1 Aster(ASTER) naar CLP
$954.514
1 Aster(ASTER) naar PKR
Rs285.26448
1 Aster(ASTER) naar KZT
528.8169
1 Aster(ASTER) naar THB
฿32.82277
1 Aster(ASTER) naar TWD
NT$31.18819
1 Aster(ASTER) naar AED
د.إ3.70303
1 Aster(ASTER) naar CHF
Fr0.81729
1 Aster(ASTER) naar HKD
HK$7.83993
1 Aster(ASTER) naar AMD
֏385.99295
1 Aster(ASTER) naar MAD
.د.م9.39379
1 Aster(ASTER) naar MXN
$18.83803
1 Aster(ASTER) naar SAR
ريال3.78375
1 Aster(ASTER) naar ETB
Br154.32655
1 Aster(ASTER) naar KES
KSh130.35271
1 Aster(ASTER) naar JOD
د.أ0.715381
1 Aster(ASTER) naar PLN
3.7333
1 Aster(ASTER) naar RON
лв4.45978
1 Aster(ASTER) naar SEK
kr9.66622
1 Aster(ASTER) naar BGN
лв1.7153
1 Aster(ASTER) naar HUF
Ft340.52741
1 Aster(ASTER) naar CZK
21.3908
1 Aster(ASTER) naar KWD
د.ك0.309763
1 Aster(ASTER) naar ILS
3.29943
1 Aster(ASTER) naar BOB
Bs6.97219
1 Aster(ASTER) naar AZN
1.7153
1 Aster(ASTER) naar TJS
SM9.30298
1 Aster(ASTER) naar GEL
2.74448
1 Aster(ASTER) naar AOA
Kz920.6116
1 Aster(ASTER) naar BHD
.د.ب0.379384
1 Aster(ASTER) naar BMD
$1.009
1 Aster(ASTER) naar DKK
kr6.5585
1 Aster(ASTER) naar HNL
L26.57706
1 Aster(ASTER) naar MUR
46.43418
1 Aster(ASTER) naar NAD
$17.54651
1 Aster(ASTER) naar NOK
kr10.30189
1 Aster(ASTER) naar NZD
$1.78593
1 Aster(ASTER) naar PAB
B/.1.009
1 Aster(ASTER) naar PGK
K4.28825
1 Aster(ASTER) naar QAR
ر.ق3.67276
1 Aster(ASTER) naar RSD
дин.102.98863
1 Aster(ASTER) naar UZS
soʻm12,011.90284
1 Aster(ASTER) naar ALL
L84.86699
1 Aster(ASTER) naar ANG
ƒ1.80611
1 Aster(ASTER) naar AWG
ƒ1.80611
1 Aster(ASTER) naar BBD
$2.018
1 Aster(ASTER) naar BAM
KM1.7153
1 Aster(ASTER) naar BIF
Fr2,975.541
1 Aster(ASTER) naar BND
$1.3117
1 Aster(ASTER) naar BSD
$1.009
1 Aster(ASTER) naar JMD
$161.97477
1 Aster(ASTER) naar KHR
4,052.20454
1 Aster(ASTER) naar KMF
Fr429.834
1 Aster(ASTER) naar LAK
21,934.78217
1 Aster(ASTER) naar LKR
රු307.52302
1 Aster(ASTER) naar MDL
L17.28417
1 Aster(ASTER) naar MGA
Ar4,545.0405
1 Aster(ASTER) naar MOP
P8.072
1 Aster(ASTER) naar MVR
15.5386
1 Aster(ASTER) naar MWK
MK1,751.73499
1 Aster(ASTER) naar MZN
MT64.52555
1 Aster(ASTER) naar NPR
रु143.13674
1 Aster(ASTER) naar PYG
7,155.828
1 Aster(ASTER) naar RWF
Fr1,464.059
1 Aster(ASTER) naar SBD
$8.30407
1 Aster(ASTER) naar SCR
13.57105
1 Aster(ASTER) naar SRD
$38.8465
1 Aster(ASTER) naar SVC
$8.82875
1 Aster(ASTER) naar SZL
L17.5566
1 Aster(ASTER) naar TMT
m3.54159
1 Aster(ASTER) naar TND
د.ت2.964442
1 Aster(ASTER) naar TTD
$6.84102
1 Aster(ASTER) naar UGX
Sh3,515.356
1 Aster(ASTER) naar XAF
Fr576.139
1 Aster(ASTER) naar XCD
$2.7243
1 Aster(ASTER) naar XOF
Fr576.139
1 Aster(ASTER) naar XPF
Fr103.927
1 Aster(ASTER) naar BWP
P13.6215
1 Aster(ASTER) naar BZD
$2.02809
1 Aster(ASTER) naar CVE
$96.99517
1 Aster(ASTER) naar DJF
Fr178.593
1 Aster(ASTER) naar DOP
$64.83834
1 Aster(ASTER) naar DZD
د.ج132.02765
1 Aster(ASTER) naar FJD
$2.30052
1 Aster(ASTER) naar GNF
Fr8,773.255
1 Aster(ASTER) naar GTQ
Q7.72894
1 Aster(ASTER) naar GYD
$211.0828
1 Aster(ASTER) naar ISK
kr128.143

Aster bron

Voor een beter begrip van Aster kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Aster
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Aster

Hoeveel is Aster (ASTER) vandaag waard?
De live ASTER prijs in USD is 1.009 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ASTER naar USD prijs?
De huidige prijs van ASTER naar USD is $ 1.009. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Aster?
De marktkapitalisatie van ASTER is $ 2.04B USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ASTER?
De circulerende voorraad van ASTER is 2.02B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ASTER?
ASTER bereikte een ATH-prijs van 2.419058923870731 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ASTER?
ASTER zag een ATL-prijs van 0.08438718204444161 USD.
Wat is het handelsvolume van ASTER?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ASTER is $ 120.22M USD.
Zal ASTER dit jaar hoger gaan?
ASTER kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ASTER prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

ASTER-naar-USD calculator

Bedrag

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 1.008 USD

Handel in ASTER

ASTER/USDC
$0.9786
$0.9786$0.9786
+8.08%
ASTER/USDT
$1.0106
$1.0106$1.0106
+12.37%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

