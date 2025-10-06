BeursDEX+
De live Arm Holdings PLC prijs vandaag is 159.14 USD. Volg realtime ARMON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ARMON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Arm Holdings PLC logo

Arm Holdings PLC koers(ARMON)

1 ARMON naar USD live prijs:

$159.14
$159.14$159.14
-3.17%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) live prijsgrafiek
Arm Holdings PLC (ARMON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 155.52
$ 155.52$ 155.52
24u laag
$ 165.82
$ 165.82$ 165.82
24u hoog

$ 155.52
$ 155.52$ 155.52

$ 165.82
$ 165.82$ 165.82

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

-0.43%

-3.17%

-8.95%

-8.95%

Arm Holdings PLC (ARMON) real-time prijs is $ 159.14. De afgelopen 24 uur werd er ARMON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 155.52 en een hoogtepunt van $ 165.82, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ARMON hoogste prijs aller tijden is $ 191.8179294374928, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 130.83952449123566 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ARMON met -0.43% veranderd in het afgelopen uur, -3.17% in de afgelopen 24 uur en -8.95% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Arm Holdings PLC (ARMON) Marktinformatie

No.2170

$ 881.56K
$ 881.56K$ 881.56K

$ 58.61K
$ 58.61K$ 58.61K

$ 881.56K
$ 881.56K$ 881.56K

5.54K
5.54K 5.54K

5,539.4991231
5,539.4991231 5,539.4991231

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Arm Holdings PLC is $ 881.56K, met een handelsvolume van $ 58.61K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ARMON is 5.54K, met een totale voorraad van 5539.4991231. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 881.56K.

Arm Holdings PLC (ARMON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Arm Holdings PLC prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -5.2099-3.17%
30 dagen$ +5.31+3.45%
60 dagen$ +59.14+59.14%
90 dagen$ +59.14+59.14%
Arm Holdings PLC prijswijziging vandaag

ARMON registreerde vandaag een verandering van $ -5.2099 (-3.17%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Arm Holdings PLC 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +5.31 (+3.45%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Arm Holdings PLC 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ARMON zien we een verandering van $ +59.14 (+59.14%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Arm Holdings PLC 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +59.14 (+59.14%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Arm Holdings PLC (ARMON) bekijken?

Bekijk nu de Arm Holdings PLCprijsgeschiedenispagina.

Wat is Arm Holdings PLC (ARMON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeArm Holdings PLC investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ARMON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Arm Holdings PLC lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Arm Holdings PLC aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Arm Holdings PLC Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Arm Holdings PLC (ARMON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Arm Holdings PLC (ARMON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Arm Holdings PLC te bekijken.

Bekijk nu de Arm Holdings PLC prijsvoorspelling !

Arm Holdings PLC (ARMON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Arm Holdings PLC (ARMON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ARMON token !

Hoe koop je Arm Holdings PLC (ARMON)?

Op zoek naar Hoe koop je Arm Holdings PLC? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Arm Holdings PLC gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ARMON naar lokale valuta's

1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar VND
4,187,769.1
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar AUD
A$245.0756
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar GBP
120.9464
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar EUR
138.4518
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar USD
$159.14
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar MYR
RM666.7966
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar TRY
6,701.3854
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar JPY
¥24,348.42
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar ARS
ARS$231,981.5608
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar RUB
12,926.9422
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar INR
14,104.5782
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar IDR
Rp2,652,332.2724
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar PHP
9,359.0234
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar EGP
￡E.7,548.0102
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BRL
R$857.7646
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar CAD
C$224.3874
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BDT
19,399.166
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar NGN
229,308.0088
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar COP
$614,439.54
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar ZAR
R.2,784.95
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar UAH
6,696.6112
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar TZS
T.Sh.391,006.98
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar VES
Bs35,488.22
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar CLP
$150,546.44
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar PKR
Rs44,992.0608
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar KZT
83,405.274
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar THB
฿5,178.4156
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar TWD
NT$4,919.0174
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar AED
د.إ584.0438
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar CHF
Fr128.9034
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar HKD
HK$1,236.5178
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar AMD
֏60,879.007
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar MAD
.د.م1,481.5934
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar MXN
$2,971.1438
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar SAR
ريال596.775
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar ETB
Br24,340.463
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar KES
KSh20,559.2966
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar JOD
د.أ112.83026
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar PLN
590.4094
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar RON
лв703.3988
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar SEK
kr1,526.1526
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BGN
лв270.538
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar HUF
Ft53,725.664
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar CZK
3,375.3594
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar KWD
د.ك48.85598
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar ILS
520.3878
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BOB
Bs1,099.6574
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar AZN
270.538
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar TJS
SM1,467.2708
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar GEL
432.8608
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar AOA
Kz145,199.336
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BHD
.د.ب59.99578
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BMD
$159.14
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar DKK
kr1,034.41
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar HNL
L4,191.7476
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar MUR
7,323.6228
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar NAD
$2,767.4446
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar NOK
kr1,624.8194
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar NZD
$281.6778
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar PAB
B/.159.14
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar PGK
K676.345
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar QAR
ر.ق579.2696
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar RSD
дин.16,252.9682
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar UZS
soʻm1,894,523.5064
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar ALL
L13,385.2654
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar ANG
ƒ284.8606
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar AWG
ƒ284.8606
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BBD
$318.28
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BAM
KM270.538
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BIF
Fr469,303.86
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BND
$206.882
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BSD
$159.14
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar JMD
$25,546.7442
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar KHR
639,115.7884
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar KMF
Fr67,793.64
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar LAK
3,459,565.1482
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar LKR
රු48,502.6892
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar MDL
L2,726.0682
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar MGA
Ar716,846.13
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar MOP
P1,273.12
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar MVR
2,450.756
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar MWK
MK276,284.5454
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar MZN
MT10,177.003
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar NPR
रु22,575.6004
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar PYG
1,128,620.88
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar RWF
Fr230,912.14
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar SBD
$1,309.7222
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar SCR
2,140.433
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar SRD
$6,126.89
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar SVC
$1,392.475
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar SZL
L2,769.036
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar TMT
m558.5814
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar TND
د.ت467.55332
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar TTD
$1,078.9692
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar UGX
Sh554,443.76
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar XAF
Fr90,868.94
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar XCD
$429.678
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar XOF
Fr90,868.94
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar XPF
Fr16,391.42
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BWP
P2,148.39
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar BZD
$319.8714
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar CVE
$15,298.1282
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar DJF
Fr28,167.78
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar DOP
$10,226.3364
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar DZD
د.ج20,796.4152
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar FJD
$362.8392
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar GNF
Fr1,383,722.3
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar GTQ
Q1,219.0124
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar GYD
$33,292.088
1 Arm Holdings PLC(ARMON) naar ISK
kr20,210.78

Arm Holdings PLC bron

Voor een beter begrip van Arm Holdings PLC kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Arm Holdings PLC
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Arm Holdings PLC

Hoeveel is Arm Holdings PLC (ARMON) vandaag waard?
De live ARMON prijs in USD is 159.14 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ARMON naar USD prijs?
De huidige prijs van ARMON naar USD is $ 159.14. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Arm Holdings PLC?
De marktkapitalisatie van ARMON is $ 881.56K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ARMON?
De circulerende voorraad van ARMON is 5.54K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ARMON?
ARMON bereikte een ATH-prijs van 191.8179294374928 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ARMON?
ARMON zag een ATL-prijs van 130.83952449123566 USD.
Wat is het handelsvolume van ARMON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ARMON is $ 58.61K USD.
Zal ARMON dit jaar hoger gaan?
ARMON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ARMON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Arm Holdings PLC (ARMON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

