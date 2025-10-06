BeursDEX+
De live ALKIMI prijs vandaag is 0.02758 USD. Volg realtime ALKIMI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ALKIMI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ALKIMI

ALKIMI Prijsinformatie

Wat is ALKIMI

ALKIMI tokenomie

ALKIMI Prijsvoorspelling

ALKIMI Geschiedenis

ALKIMI koopgids

ALKIMI-naar-Fiat valutaconversie

ALKIMI spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

ALKIMI logo

ALKIMI koers(ALKIMI)

1 ALKIMI naar USD live prijs:

$0.02758
-0.39%1D
USD
ALKIMI (ALKIMI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:37:53 (UTC+8)

ALKIMI (ALKIMI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02729
24u laag
$ 0.02781
24u hoog

$ 0.02729
$ 0.02781
--
--
0.00%

-0.38%

-9.84%

-9.84%

ALKIMI (ALKIMI) real-time prijs is $ 0.02758. De afgelopen 24 uur werd er ALKIMI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02729 en een hoogtepunt van $ 0.02781, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ALKIMI hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ALKIMI met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.38% in de afgelopen 24 uur en -9.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ALKIMI (ALKIMI) Marktinformatie

--
$ 2.65K
$ 0.00
--
--
SUI

De huidige marktkapitalisatie van ALKIMI is --, met een handelsvolume van $ 2.65K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ALKIMI is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

ALKIMI (ALKIMI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van ALKIMI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000108-0.38%
30 dagen$ -0.02672-49.21%
60 dagen$ -0.04144-60.05%
90 dagen$ -0.01242-31.05%
ALKIMI prijswijziging vandaag

ALKIMI registreerde vandaag een verandering van $ -0.000108 (-0.38%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

ALKIMI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.02672 (-49.21%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

ALKIMI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ALKIMI zien we een verandering van $ -0.04144 (-60.05%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

ALKIMI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.01242 (-31.05%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van ALKIMI (ALKIMI) bekijken?

Bekijk nu de ALKIMIprijsgeschiedenispagina.

Wat is ALKIMI (ALKIMI)?

Alkimi bridges traditional advertising with DeFi (AdFi), creating a decentralised protocol where digital ad spend becomes a yield-generating asset. Built for enterprise scale on Sui, ALKIMI rewards holders through protocol fees, staking, and liquidity provision.

ALKIMI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeALKIMI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ALKIMI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over ALKIMI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je ALKIMI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

ALKIMI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ALKIMI (ALKIMI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ALKIMI (ALKIMI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ALKIMI te bekijken.

Bekijk nu de ALKIMI prijsvoorspelling !

ALKIMI (ALKIMI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ALKIMI (ALKIMI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ALKIMI token !

Hoe koop je ALKIMI (ALKIMI)?

Op zoek naar Hoe koop je ALKIMI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt ALKIMI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ALKIMI naar lokale valuta's

1 ALKIMI(ALKIMI) naar VND
725.7677
1 ALKIMI(ALKIMI) naar AUD
A$0.0424732
1 ALKIMI(ALKIMI) naar GBP
0.0209608
1 ALKIMI(ALKIMI) naar EUR
0.0239946
1 ALKIMI(ALKIMI) naar USD
$0.02758
1 ALKIMI(ALKIMI) naar MYR
RM0.1155602
1 ALKIMI(ALKIMI) naar TRY
1.1613938
1 ALKIMI(ALKIMI) naar JPY
¥4.21974
1 ALKIMI(ALKIMI) naar ARS
ARS$40.2039176
1 ALKIMI(ALKIMI) naar RUB
2.2403234
1 ALKIMI(ALKIMI) naar INR
2.4444154
1 ALKIMI(ALKIMI) naar IDR
Rp459.6664828
1 ALKIMI(ALKIMI) naar PHP
1.6219798
1 ALKIMI(ALKIMI) naar EGP
￡E.1.3081194
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BRL
R$0.1486562
1 ALKIMI(ALKIMI) naar CAD
C$0.0388878
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BDT
3.362002
1 ALKIMI(ALKIMI) naar NGN
39.7405736
1 ALKIMI(ALKIMI) naar COP
$106.48638
1 ALKIMI(ALKIMI) naar ZAR
R.0.48265
1 ALKIMI(ALKIMI) naar UAH
1.1605664
1 ALKIMI(ALKIMI) naar TZS
T.Sh.67.76406
1 ALKIMI(ALKIMI) naar VES
Bs6.15034
1 ALKIMI(ALKIMI) naar CLP
$26.09068
1 ALKIMI(ALKIMI) naar PKR
Rs7.7974176
1 ALKIMI(ALKIMI) naar KZT
14.454678
1 ALKIMI(ALKIMI) naar THB
฿0.8974532
1 ALKIMI(ALKIMI) naar TWD
NT$0.8524978
1 ALKIMI(ALKIMI) naar AED
د.إ0.1012186
1 ALKIMI(ALKIMI) naar CHF
Fr0.0223398
1 ALKIMI(ALKIMI) naar HKD
HK$0.2142966
1 ALKIMI(ALKIMI) naar AMD
֏10.550729
1 ALKIMI(ALKIMI) naar MAD
.د.م0.2567698
1 ALKIMI(ALKIMI) naar MXN
$0.5149186
1 ALKIMI(ALKIMI) naar SAR
ريال0.103425
1 ALKIMI(ALKIMI) naar ETB
Br4.218361
1 ALKIMI(ALKIMI) naar KES
KSh3.5630602
1 ALKIMI(ALKIMI) naar JOD
د.أ0.01955422
1 ALKIMI(ALKIMI) naar PLN
0.1023218
1 ALKIMI(ALKIMI) naar RON
лв0.1219036
1 ALKIMI(ALKIMI) naar SEK
kr0.2644922
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BGN
лв0.046886
1 ALKIMI(ALKIMI) naar HUF
Ft9.311008
1 ALKIMI(ALKIMI) naar CZK
0.5849718
1 ALKIMI(ALKIMI) naar KWD
د.ك0.00846706
1 ALKIMI(ALKIMI) naar ILS
0.0901866
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BOB
Bs0.1905778
1 ALKIMI(ALKIMI) naar AZN
0.046886
1 ALKIMI(ALKIMI) naar TJS
SM0.2542876
1 ALKIMI(ALKIMI) naar GEL
0.0750176
1 ALKIMI(ALKIMI) naar AOA
Kz25.163992
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BHD
.د.ب0.01039766
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BMD
$0.02758
1 ALKIMI(ALKIMI) naar DKK
kr0.17927
1 ALKIMI(ALKIMI) naar HNL
L0.7264572
1 ALKIMI(ALKIMI) naar MUR
1.2692316
1 ALKIMI(ALKIMI) naar NAD
$0.4796162
1 ALKIMI(ALKIMI) naar NOK
kr0.2815918
1 ALKIMI(ALKIMI) naar NZD
$0.0488166
1 ALKIMI(ALKIMI) naar PAB
B/.0.02758
1 ALKIMI(ALKIMI) naar PGK
K0.117215
1 ALKIMI(ALKIMI) naar QAR
ر.ق0.1003912
1 ALKIMI(ALKIMI) naar RSD
дин.2.8167454
1 ALKIMI(ALKIMI) naar UZS
soʻm328.3332808
1 ALKIMI(ALKIMI) naar ALL
L2.3197538
1 ALKIMI(ALKIMI) naar ANG
ƒ0.0493682
1 ALKIMI(ALKIMI) naar AWG
ƒ0.0493682
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BBD
$0.05516
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BAM
KM0.046886
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BIF
Fr81.33342
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BND
$0.035854
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BSD
$0.02758
1 ALKIMI(ALKIMI) naar JMD
$4.4274174
1 ALKIMI(ALKIMI) naar KHR
110.7629348
1 ALKIMI(ALKIMI) naar KMF
Fr11.74908
1 ALKIMI(ALKIMI) naar LAK
599.5652054
1 ALKIMI(ALKIMI) naar LKR
රු8.4058324
1 ALKIMI(ALKIMI) naar MDL
L0.4724454
1 ALKIMI(ALKIMI) naar MGA
Ar124.23411
1 ALKIMI(ALKIMI) naar MOP
P0.22064
1 ALKIMI(ALKIMI) naar MVR
0.424732
1 ALKIMI(ALKIMI) naar MWK
MK47.8819138
1 ALKIMI(ALKIMI) naar MZN
MT1.763741
1 ALKIMI(ALKIMI) naar NPR
रु3.9124988
1 ALKIMI(ALKIMI) naar PYG
195.59736
1 ALKIMI(ALKIMI) naar RWF
Fr40.01858
1 ALKIMI(ALKIMI) naar SBD
$0.2269834
1 ALKIMI(ALKIMI) naar SCR
0.370951
1 ALKIMI(ALKIMI) naar SRD
$1.06183
1 ALKIMI(ALKIMI) naar SVC
$0.241325
1 ALKIMI(ALKIMI) naar SZL
L0.479892
1 ALKIMI(ALKIMI) naar TMT
m0.0968058
1 ALKIMI(ALKIMI) naar TND
د.ت0.08103004
1 ALKIMI(ALKIMI) naar TTD
$0.1869924
1 ALKIMI(ALKIMI) naar UGX
Sh96.08872
1 ALKIMI(ALKIMI) naar XAF
Fr15.74818
1 ALKIMI(ALKIMI) naar XCD
$0.074466
1 ALKIMI(ALKIMI) naar XOF
Fr15.74818
1 ALKIMI(ALKIMI) naar XPF
Fr2.84074
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BWP
P0.37233
1 ALKIMI(ALKIMI) naar BZD
$0.0554358
1 ALKIMI(ALKIMI) naar CVE
$2.6512654
1 ALKIMI(ALKIMI) naar DJF
Fr4.88166
1 ALKIMI(ALKIMI) naar DOP
$1.7722908
1 ALKIMI(ALKIMI) naar DZD
د.ج3.6041544
1 ALKIMI(ALKIMI) naar FJD
$0.0628824
1 ALKIMI(ALKIMI) naar GNF
Fr239.8081
1 ALKIMI(ALKIMI) naar GTQ
Q0.2112628
1 ALKIMI(ALKIMI) naar GYD
$5.769736
1 ALKIMI(ALKIMI) naar ISK
kr3.50266

ALKIMI bron

Voor een beter begrip van ALKIMI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over ALKIMI

Hoeveel is ALKIMI (ALKIMI) vandaag waard?
De live ALKIMI prijs in USD is 0.02758 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ALKIMI naar USD prijs?
De huidige prijs van ALKIMI naar USD is $ 0.02758. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ALKIMI?
De marktkapitalisatie van ALKIMI is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ALKIMI?
De circulerende voorraad van ALKIMI is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ALKIMI?
ALKIMI bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ALKIMI?
ALKIMI zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van ALKIMI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ALKIMI is $ 2.65K USD.
Zal ALKIMI dit jaar hoger gaan?
ALKIMI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ALKIMI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
ALKIMI (ALKIMI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

ALKIMI-naar-USD calculator

1 ALKIMI = 0.02758 USD

Handel in ALKIMI

ALKIMI/USDT
$0.02758
-0.38%

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

