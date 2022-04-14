ALI (ALI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ALI (ALI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ALI (ALI) Informatie The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol. The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol. Officiële website: https://ALIagents.ai Whitepaper: https://docs.aiprotocol.info Block explorer: https://solscan.io/token/9wvorGtBJ8gyLorFTmwXWcymPoGVUBn6MRzHwFpCdCeC Koop nu ALI!

ALI (ALI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ALI (ALI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 52.79M $ 52.79M $ 52.79M Totale voorraad: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Circulerende voorraad: $ 9.12B $ 9.12B $ 9.12B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 57.15M $ 57.15M $ 57.15M Hoogste ooit: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Laagste ooit: $ 0.003542584957855994 $ 0.003542584957855994 $ 0.003542584957855994 Huidige prijs: $ 0.00579 $ 0.00579 $ 0.00579 Meer informatie over ALI (ALI) prijs

ALI (ALI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ALI (ALI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALI begrijpt, kun je de live prijs van ALI token verkennen!

Hoe koop je ALI? Wil je ALI (ALI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ALI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ALI koopt op MEXC!

ALI (ALI) Prijsgeschiedenis Door de ALI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ALI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ALI Wil je weten waar je ALI naartoe gaat? Onze ALI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ALI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!