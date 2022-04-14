Project Ailey (ALE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Project Ailey (ALE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Project Ailey (ALE) Informatie Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey's appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth. Officiële website: https://myailey.com/ Whitepaper: https://project-ailey.gitbook.io/project-ailey Block explorer: https://bscscan.com/token/0x9dCE13E71B11eb5Df66ca269bD657696587Fd4E2

Project Ailey (ALE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Project Ailey (ALE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 202.23M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 392.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 514.70M Hoogste ooit: $ 0.5873 Laagste ooit: $ 0.10889296506695555 Huidige prijs: $ 0.5147

Project Ailey (ALE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Project Ailey (ALE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALE begrijpt, kun je de live prijs van ALE token verkennen!

