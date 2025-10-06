BeursDEX+
De live Altar of Creativity prijs vandaag is 0.0000003954 USD. Volg realtime AION naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AION prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Altar of Creativity logo

Altar of Creativity koers(AION)

1 AION naar USD live prijs:

$0.0000003954
$0.0000003954$0.0000003954
-3.65%1D
USD
Altar of Creativity (AION) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:04:16 (UTC+8)

Altar of Creativity (AION) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.000000375
$ 0.000000375$ 0.000000375
24u laag
$ 0.0000004268
$ 0.0000004268$ 0.0000004268
24u hoog

$ 0.000000375
$ 0.000000375$ 0.000000375

$ 0.0000004268
$ 0.0000004268$ 0.0000004268

--
----

--
----

-0.36%

-3.65%

-11.45%

-11.45%

Altar of Creativity (AION) real-time prijs is $ 0.0000003954. De afgelopen 24 uur werd er AION verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000000375 en een hoogtepunt van $ 0.0000004268, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AION hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AION met -0.36% veranderd in het afgelopen uur, -3.65% in de afgelopen 24 uur en -11.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Altar of Creativity (AION) Marktinformatie

--
----

$ 12.73K
$ 12.73K$ 12.73K

$ 3.95K
$ 3.95K$ 3.95K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Altar of Creativity is --, met een handelsvolume van $ 12.73K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AION is --, met een totale voorraad van 10000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.95K.

Altar of Creativity (AION) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Altar of Creativity prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000000014979-3.65%
30 dagen$ -0.0000000701-15.06%
60 dagen$ -0.0000003046-43.52%
90 dagen$ -0.0124996046-100.00%
Altar of Creativity prijswijziging vandaag

AION registreerde vandaag een verandering van $ -0.000000014979 (-3.65%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Altar of Creativity 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0000000701 (-15.06%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Altar of Creativity 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AION zien we een verandering van $ -0.0000003046 (-43.52%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Altar of Creativity 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0124996046 (-100.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Altar of Creativity (AION) bekijken?

Bekijk nu de Altar of Creativityprijsgeschiedenispagina.

Wat is Altar of Creativity (AION)?

The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.

Altar of Creativity is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAltar of Creativity investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van AION staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Altar of Creativity lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Altar of Creativity aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Altar of Creativity Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Altar of Creativity (AION) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Altar of Creativity (AION) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Altar of Creativity te bekijken.

Bekijk nu de Altar of Creativity prijsvoorspelling !

Altar of Creativity (AION) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Altar of Creativity (AION) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AION token !

Hoe koop je Altar of Creativity (AION)?

Op zoek naar Hoe koop je Altar of Creativity? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Altar of Creativity gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

AION naar lokale valuta's

Altar of Creativity bron

Voor een beter begrip van Altar of Creativity kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Altar of Creativity
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Altar of Creativity

Hoeveel is Altar of Creativity (AION) vandaag waard?
De live AION prijs in USD is 0.0000003954 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AION naar USD prijs?
De huidige prijs van AION naar USD is $ 0.0000003954. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Altar of Creativity?
De marktkapitalisatie van AION is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AION?
De circulerende voorraad van AION is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AION?
AION bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AION?
AION zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van AION?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AION is $ 12.73K USD.
Zal AION dit jaar hoger gaan?
AION kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AION prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:04:16 (UTC+8)

Altar of Creativity (AION) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025

October 5, 2025
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

