BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live OLAXBT prijs vandaag is 0.13739 USD. Volg realtime AIO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AIO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live OLAXBT prijs vandaag is 0.13739 USD. Volg realtime AIO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AIO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AIO

AIO Prijsinformatie

Wat is AIO

AIO whitepaper

AIO officiële website

AIO tokenomie

AIO Prijsvoorspelling

AIO Geschiedenis

AIO koopgids

AIO-naar-Fiat valutaconversie

AIO spot

AIO USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

OLAXBT logo

OLAXBT koers(AIO)

1 AIO naar USD live prijs:

$0.1373
$0.1373$0.1373
-3.24%1D
USD
OLAXBT (AIO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:37:46 (UTC+8)

OLAXBT (AIO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.13003
$ 0.13003$ 0.13003
24u laag
$ 0.14309
$ 0.14309$ 0.14309
24u hoog

$ 0.13003
$ 0.13003$ 0.13003

$ 0.14309
$ 0.14309$ 0.14309

$ 0.20548860379382622
$ 0.20548860379382622$ 0.20548860379382622

$ 0.04215223361578995
$ 0.04215223361578995$ 0.04215223361578995

-2.05%

-3.23%

-13.16%

-13.16%

OLAXBT (AIO) real-time prijs is $ 0.13739. De afgelopen 24 uur werd er AIO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.13003 en een hoogtepunt van $ 0.14309, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIO hoogste prijs aller tijden is $ 0.20548860379382622, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.04215223361578995 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIO met -2.05% veranderd in het afgelopen uur, -3.23% in de afgelopen 24 uur en -13.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

OLAXBT (AIO) Marktinformatie

No.662

$ 31.63M
$ 31.63M$ 31.63M

$ 92.49K
$ 92.49K$ 92.49K

$ 137.39M
$ 137.39M$ 137.39M

230.25M
230.25M 230.25M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.02%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van OLAXBT is $ 31.63M, met een handelsvolume van $ 92.49K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIO is 230.25M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 137.39M.

OLAXBT (AIO) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van OLAXBT prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0045975-3.23%
30 dagen$ -0.0135-8.95%
60 dagen$ +0.06837+99.05%
90 dagen$ +0.07437+118.01%
OLAXBT prijswijziging vandaag

AIO registreerde vandaag een verandering van $ -0.0045975 (-3.23%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

OLAXBT 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0135 (-8.95%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

OLAXBT 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,AIO zien we een verandering van $ +0.06837 (+99.05%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

OLAXBT 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.07437 (+118.01%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van OLAXBT (AIO) bekijken?

Bekijk nu de OLAXBTprijsgeschiedenispagina.

Wat is OLAXBT (AIO)?

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

OLAXBT is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeOLAXBT investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van AIO staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over OLAXBT lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je OLAXBT aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

OLAXBT Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal OLAXBT (AIO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je OLAXBT (AIO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor OLAXBT te bekijken.

Bekijk nu de OLAXBT prijsvoorspelling !

OLAXBT (AIO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van OLAXBT (AIO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AIO token !

Hoe koop je OLAXBT (AIO)?

Op zoek naar Hoe koop je OLAXBT? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt OLAXBT gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

AIO naar lokale valuta's

1 OLAXBT(AIO) naar VND
3,615.41785
1 OLAXBT(AIO) naar AUD
A$0.2115806
1 OLAXBT(AIO) naar GBP
0.1044164
1 OLAXBT(AIO) naar EUR
0.1195293
1 OLAXBT(AIO) naar USD
$0.13739
1 OLAXBT(AIO) naar MYR
RM0.5756641
1 OLAXBT(AIO) naar TRY
5.7854929
1 OLAXBT(AIO) naar JPY
¥21.02067
1 OLAXBT(AIO) naar ARS
ARS$200.2761508
1 OLAXBT(AIO) naar RUB
11.1601897
1 OLAXBT(AIO) naar INR
12.1768757
1 OLAXBT(AIO) naar IDR
Rp2,289.8324174
1 OLAXBT(AIO) naar PHP
8.0799059
1 OLAXBT(AIO) naar EGP
￡E.6.5164077
1 OLAXBT(AIO) naar BRL
R$0.7405321
1 OLAXBT(AIO) naar CAD
C$0.1937199
1 OLAXBT(AIO) naar BDT
16.747841
1 OLAXBT(AIO) naar NGN
197.9679988
1 OLAXBT(AIO) naar COP
$530.46279
1 OLAXBT(AIO) naar ZAR
R.2.404325
1 OLAXBT(AIO) naar UAH
5.7813712
1 OLAXBT(AIO) naar TZS
T.Sh.337.56723
1 OLAXBT(AIO) naar VES
Bs30.63797
1 OLAXBT(AIO) naar CLP
$129.97094
1 OLAXBT(AIO) naar PKR
Rs38.8429008
1 OLAXBT(AIO) naar KZT
72.006099
1 OLAXBT(AIO) naar THB
฿4.4706706
1 OLAXBT(AIO) naar TWD
NT$4.2467249
1 OLAXBT(AIO) naar AED
د.إ0.5042213
1 OLAXBT(AIO) naar CHF
Fr0.1112859
1 OLAXBT(AIO) naar HKD
HK$1.0675203
1 OLAXBT(AIO) naar AMD
֏52.5585445
1 OLAXBT(AIO) naar MAD
.د.م1.2791009
1 OLAXBT(AIO) naar MXN
$2.5650713
1 OLAXBT(AIO) naar SAR
ريال0.5152125
1 OLAXBT(AIO) naar ETB
Br21.0138005
1 OLAXBT(AIO) naar KES
KSh17.7494141
1 OLAXBT(AIO) naar JOD
د.أ0.09740951
1 OLAXBT(AIO) naar PLN
0.5097169
1 OLAXBT(AIO) naar RON
лв0.6072638
1 OLAXBT(AIO) naar SEK
kr1.3175701
1 OLAXBT(AIO) naar BGN
лв0.233563
1 OLAXBT(AIO) naar HUF
Ft46.382864
1 OLAXBT(AIO) naar CZK
2.9140419
1 OLAXBT(AIO) naar KWD
د.ك0.04217873
1 OLAXBT(AIO) naar ILS
0.4492653
1 OLAXBT(AIO) naar BOB
Bs0.9493649
1 OLAXBT(AIO) naar AZN
0.233563
1 OLAXBT(AIO) naar TJS
SM1.2667358
1 OLAXBT(AIO) naar GEL
0.3737008
1 OLAXBT(AIO) naar AOA
Kz125.354636
1 OLAXBT(AIO) naar BHD
.د.ب0.05179603
1 OLAXBT(AIO) naar BMD
$0.13739
1 OLAXBT(AIO) naar DKK
kr0.893035
1 OLAXBT(AIO) naar HNL
L3.6188526
1 OLAXBT(AIO) naar MUR
6.3226878
1 OLAXBT(AIO) naar NAD
$2.3892121
1 OLAXBT(AIO) naar NOK
kr1.4027519
1 OLAXBT(AIO) naar NZD
$0.2431803
1 OLAXBT(AIO) naar PAB
B/.0.13739
1 OLAXBT(AIO) naar PGK
K0.5839075
1 OLAXBT(AIO) naar QAR
ر.ق0.5000996
1 OLAXBT(AIO) naar RSD
дин.14.0316407
1 OLAXBT(AIO) naar UZS
soʻm1,635.5949764
1 OLAXBT(AIO) naar ALL
L11.5558729
1 OLAXBT(AIO) naar ANG
ƒ0.2459281
1 OLAXBT(AIO) naar AWG
ƒ0.2459281
1 OLAXBT(AIO) naar BBD
$0.27478
1 OLAXBT(AIO) naar BAM
KM0.233563
1 OLAXBT(AIO) naar BIF
Fr405.16311
1 OLAXBT(AIO) naar BND
$0.178607
1 OLAXBT(AIO) naar BSD
$0.13739
1 OLAXBT(AIO) naar JMD
$22.0552167
1 OLAXBT(AIO) naar KHR
551.7664834
1 OLAXBT(AIO) naar KMF
Fr58.52814
1 OLAXBT(AIO) naar LAK
2,986.7390707
1 OLAXBT(AIO) naar LKR
රු41.8737242
1 OLAXBT(AIO) naar MDL
L2.3534907
1 OLAXBT(AIO) naar MGA
Ar618.873255
1 OLAXBT(AIO) naar MOP
P1.09912
1 OLAXBT(AIO) naar MVR
2.115806
1 OLAXBT(AIO) naar MWK
MK238.5241529
1 OLAXBT(AIO) naar MZN
MT8.7860905
1 OLAXBT(AIO) naar NPR
रु19.4901454
1 OLAXBT(AIO) naar PYG
974.36988
1 OLAXBT(AIO) naar RWF
Fr199.35289
1 OLAXBT(AIO) naar SBD
$1.1307197
1 OLAXBT(AIO) naar SCR
1.8478955
1 OLAXBT(AIO) naar SRD
$5.289515
1 OLAXBT(AIO) naar SVC
$1.2021625
1 OLAXBT(AIO) naar SZL
L2.390586
1 OLAXBT(AIO) naar TMT
m0.4822389
1 OLAXBT(AIO) naar TND
د.ت0.40365182
1 OLAXBT(AIO) naar TTD
$0.9315042
1 OLAXBT(AIO) naar UGX
Sh478.66676
1 OLAXBT(AIO) naar XAF
Fr78.44969
1 OLAXBT(AIO) naar XCD
$0.370953
1 OLAXBT(AIO) naar XOF
Fr78.44969
1 OLAXBT(AIO) naar XPF
Fr14.15117
1 OLAXBT(AIO) naar BWP
P1.854765
1 OLAXBT(AIO) naar BZD
$0.2761539
1 OLAXBT(AIO) naar CVE
$13.2073007
1 OLAXBT(AIO) naar DJF
Fr24.31803
1 OLAXBT(AIO) naar DOP
$8.8286814
1 OLAXBT(AIO) naar DZD
د.ج17.9541252
1 OLAXBT(AIO) naar FJD
$0.3132492
1 OLAXBT(AIO) naar GNF
Fr1,194.60605
1 OLAXBT(AIO) naar GTQ
Q1.0524074
1 OLAXBT(AIO) naar GYD
$28.741988
1 OLAXBT(AIO) naar ISK
kr17.44853

OLAXBT bron

Voor een beter begrip van OLAXBT kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van OLAXBT
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over OLAXBT

Hoeveel is OLAXBT (AIO) vandaag waard?
De live AIO prijs in USD is 0.13739 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AIO naar USD prijs?
De huidige prijs van AIO naar USD is $ 0.13739. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van OLAXBT?
De marktkapitalisatie van AIO is $ 31.63M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AIO?
De circulerende voorraad van AIO is 230.25M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AIO?
AIO bereikte een ATH-prijs van 0.20548860379382622 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AIO?
AIO zag een ATL-prijs van 0.04215223361578995 USD.
Wat is het handelsvolume van AIO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AIO is $ 92.49K USD.
Zal AIO dit jaar hoger gaan?
AIO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AIO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:37:46 (UTC+8)

OLAXBT (AIO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

AIO-naar-USD calculator

Bedrag

AIO
AIO
USD
USD

1 AIO = 0.13739 USD

Handel in AIO

AIO/USDT
$0.1373
$0.1373$0.1373
-3.59%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,720.22
$101,720.22$101,720.22

-1.41%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,298.34
$3,298.34$3,298.34

-5.95%

Solana logo

Solana

SOL

$155.99
$155.99$155.99

-3.39%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2221
$1.2221$1.2221

+714.73%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,720.22
$101,720.22$101,720.22

-1.41%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,298.34
$3,298.34$3,298.34

-5.95%

Solana logo

Solana

SOL

$155.99
$155.99$155.99

-3.39%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2268
$2.2268$2.2268

-2.42%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16303
$0.16303$0.16303

-0.54%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4192
$0.4192$0.4192

+738.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4192
$0.4192$0.4192

+738.40%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2221
$1.2221$1.2221

+714.73%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10500
$0.10500$0.10500

+584.48%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2851
$0.2851$0.2851

+335.26%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000295
$0.000000000295$0.000000000295

+243.02%