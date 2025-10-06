Wat is AdEx (ADX)?

AdEx is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAdEx investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van ADX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over AdEx lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je AdEx aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

AdEx Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal AdEx (ADX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je AdEx (ADX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor AdEx te bekijken.

Bekijk nu de AdEx prijsvoorspelling !

AdEx (ADX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van AdEx (ADX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ADX token !

Hoe koop je AdEx (ADX)?

Op zoek naar Hoe koop je AdEx? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt AdEx gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ADX naar lokale valuta's

Probeer Converter

AdEx bron

Voor een beter begrip van AdEx kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over AdEx Hoeveel is AdEx (ADX) vandaag waard? De live ADX prijs in USD is 0.1235 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige ADX naar USD prijs? $ 0.1235 . Bekijk De huidige prijs van ADX naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van AdEx? De marktkapitalisatie van ADX is $ 18.27M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van ADX? De circulerende voorraad van ADX is 147.90M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van ADX? ADX bereikte een ATH-prijs van 3.708280086517334 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ADX? ADX zag een ATL-prijs van 0.034879632974 USD . Wat is het handelsvolume van ADX? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ADX is $ 10.30K USD . Zal ADX dit jaar hoger gaan? ADX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ADX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

AdEx (ADX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million 11-04 03:53:00 Industrie-updates U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft