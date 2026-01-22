The Official 67 Coin prijs vandaag

De live The Official 67 Coin (67) koers van vandaag is $ 0.013419, met een 0.22% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige 67 naar USD omrekenkoers is $ 0.013419 per 67.

The Official 67 Coin staat momenteel op #912 op basis van marktkapitalisatie op $ 13.41M, met een circulerend aanbod van 999.68M 67. De afgelopen 24 uur handelde 67 tussen $ 0.01246 (laag) en $ 0.015599 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op $ 0.043900645791901, terwijl de laagste prijs aller tijden op $ 0.000086375925910336 staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog 67 in het laatste uur -1.42% en -61.88% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 99.80K.

The Official 67 Coin (67) Marktinformatie

Positie No.912 Marktkapitalisatie $ 13.41M$ 13.41M $ 13.41M Volume (24u) $ 99.80K$ 99.80K $ 99.80K Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 13.41M$ 13.41M $ 13.41M Circulerende voorraad 999.68M 999.68M 999.68M Maximale voorraad 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Totale voorraad 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Circulatiesnelheid 100.00% Publieke blockchain SOL

De huidige marktkapitalisatie van The Official 67 Coin is $ 13.41M, met een handelsvolume van $ 99.80K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 67 is 999.68M, met een totale voorraad van 999680000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.41M.