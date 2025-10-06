BeursDEX+
De live 0G prijs vandaag is 1.076 USD. Volg realtime 0G naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de 0G prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

0G koers(0G)

1 0G naar USD live prijs:

$1.075
$1.075
-8.43%1D
USD
0G (0G) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:02:45 (UTC+8)

0G (0G) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.074
$ 1.074
24u laag
$ 1.318
$ 1.318
24u hoog

$ 1.074
$ 1.074

$ 1.318
$ 1.318

--
--

--
--

-2.89%

-8.43%

-29.03%

-29.03%

0G (0G) real-time prijs is $ 1.076. De afgelopen 24 uur werd er 0G verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.074 en een hoogtepunt van $ 1.318, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 0G hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 0G met -2.89% veranderd in het afgelopen uur, -8.43% in de afgelopen 24 uur en -29.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

0G (0G) Marktinformatie

--
--

$ 7.14M
$ 7.14M

$ 1.08B
$ 1.08B

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

ZEROGRAVITY

De huidige marktkapitalisatie van 0G is --, met een handelsvolume van $ 7.14M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 0G is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.08B.

0G (0G) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van 0G prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.09897-8.43%
30 dagen$ -2.004-65.07%
60 dagen$ +0.326+43.46%
90 dagen$ +0.326+43.46%
0G prijswijziging vandaag

0G registreerde vandaag een verandering van $ -0.09897 (-8.43%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

0G 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -2.004 (-65.07%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

0G 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,0G zien we een verandering van $ +0.326 (+43.46%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

0G 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.326 (+43.46%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van 0G (0G) bekijken?

Bekijk nu de 0Gprijsgeschiedenispagina.

Wat is 0G (0G)?

The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om je0G investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van 0G staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over 0G lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je 0G aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

0G Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal 0G (0G) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je 0G (0G) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor 0G te bekijken.

Bekijk nu de 0G prijsvoorspelling !

0G (0G) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van 0G (0G) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van 0G token !

Hoe koop je 0G (0G)?

Op zoek naar Hoe koop je 0G? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt 0G gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

0G naar lokale valuta's

0G bron

Voor een beter begrip van 0G kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van 0G
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over 0G

Hoeveel is 0G (0G) vandaag waard?
De live 0G prijs in USD is 1.076 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige 0G naar USD prijs?
De huidige prijs van 0G naar USD is $ 1.076. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van 0G?
De marktkapitalisatie van 0G is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van 0G?
De circulerende voorraad van 0G is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van 0G?
0G bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van 0G?
0G zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van 0G?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van 0G is $ 7.14M USD.
Zal 0G dit jaar hoger gaan?
0G kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de 0G prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:02:45 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

0G-naar-USD calculator

Bedrag

0G
0G
USD
USD

1 0G = 1.076 USD

Handel in 0G

0G/USDC
$1.077
$1.077
-8.18%
0G/USDT
$1.075
$1.075
-8.43%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

$101,467.08

$3,277.62

$155.15

$1.0000

$1.1749

$101,467.08

$3,277.62

$155.15

$2.2174

$0.16170

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4395

$0.4395

$0.12306

$0.000000000879

$1.1749

$0.2309

