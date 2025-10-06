Wat is 0G (0G)?

The 0G protocol is Web3's largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal 0G (0G) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je 0G (0G) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor 0G te bekijken.

0G (0G) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van 0G (0G) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van 0G token !

Hoe koop je 0G (0G)?

Op zoek naar Hoe koop je 0G? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt 0G gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

0G naar lokale valuta's

0G bron

Voor een beter begrip van 0G kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Hoeveel is 0G (0G) vandaag waard? De live 0G prijs in USD is 1.076 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige 0G naar USD prijs? $ 1.076 . Wat is de marktkapitalisatie van 0G? De marktkapitalisatie van 0G is -- USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van 0G? De circulerende voorraad van 0G is -- USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van 0G? 0G bereikte een ATH-prijs van -- USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van 0G? 0G zag een ATL-prijs van -- USD . Wat is het handelsvolume van 0G? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van 0G is $ 7.14M USD . Zal 0G dit jaar hoger gaan? 0G kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de 0G prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

0G (0G) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 17:18:00 Industrie-updates Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

