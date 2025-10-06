Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Ripple president Monica Long zegt dat drie stablecoin trends volgens haar het traditionele financiële systeem aan het hervormen zijn. Wat zijn deze trends? Wat zijn de drie stablecoin-trends volgens Ripple? Volgens Long is er een versmelting van traditionele financiën (tradfi) en decentrale financiën (defi), met stablecoins als centrale motor achter deze ontwikkeling. “Stablecoin-betalingen komen overal terug in de kwartaalcijfers van banken en betaalbedrijven én op crypto Twitter,” aldus Long op X. Haar analyse maakt duidelijk hoe financiële instellingen blockchaintechnologie steeds vaker omarmen voor zowel consumenten- als institutionele betalingen. Stablecoin payments are all over banks’/payment companies’ earnings calls and crypto twitter. What gives? (1/7) — Monica Long (@MonicaLongSF) October 3, 2025 Volgens Long is betalingsverkeer eindelijk het speerpunt van blockchaintoepassingen. Ze signaleert drie belangrijke trends die de toekomst van stablecoins vormgeven. Een wildgroei aan nieuwe stablecoins Long noemt deze ontwikkeling de “stablecoin flurry”: een storm van nieuwe dollar-gekoppelde tokens die de markt overspoelen. Volgens haar zijn veel van deze initiatieven vooral gedreven door hype in plaats van echte noodzaak. Ze vergelijkt het met de NFT-hype van 2020–2021. Toch erkent ze dat sommige stablecoins wél echte waarde leveren, bijvoorbeeld door internationale banktransacties te vergemakkelijken of loyaliteitsprogramma’s van klanten te ondersteunen. Opkomst van eigen stablecoin-betalingsnetwerken Veel bedrijven bouwen nu hun eigen betaalnetwerken gebaseerd op stablecoins. Long spreekt van “stablecoin payment network popups” en wijst erop dat deze netwerken vaak verbonden zijn aan grote merken. Ze waarschuwt echter voor projecten zonder licentie of duidelijke regelgeving: “Dan creëer je gewoon het oude correspondent banking-probleem opnieuw, maar dan op de blockchain.” Volgens haar hebben bedrijven die serieuze betalingsinfrastructuur willen bouwen een gereguleerde aanpak nodig. Ripple zelf ontwikkelde de Ripple USD (RLUSD), een eigen stablecoin gericht op echte wereldtoepassingen in betalingen en afwikkeling. Bedrijven bouwen hun eigen blockchains De derde trend is volgens Long dat bedrijven hun eigen blockchains ontwikkelen. Maar dat vergt volgens haar enorme kapitaalinvesteringen en meerdere jaren aan doorontwikkeling. Ze wijst erop dat bestaande openbare netwerken, zoals de XRP Ledger (XRPL), al robuuste infrastructuur bieden voor betalingen. “Nieuwe ketens hebben veel tijd, geld en inspanning nodig om decentraal genoeg te worden en voldoende liquiditeit op te bouwen,” stelt ze. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Wat betekent dit voor traditionele financiële instellingen? Longs analyse benadrukt een grotere trend: banken en financiële instellingen stappen steeds vaker in de wereld van digitale valuta. Niet als hype, maar omdat stablecoins directe voordelen bieden op het gebied van snelheid, transparantie en kostenreductie. Door de integratie van blockchain binnen bestaande financiële processen ontstaat een nieuw soort hybride systeem, waarin tokenized money zowel het traditionele systeem als de decentrale wereld dichter bij elkaar brengt. Ripple speelt hierin zelf actief een rol met zijn eigen stablecoin en het XRPL-netwerk, dat specifiek is ontworpen voor snelle, goedkope en betrouwbare betalingen over de hele wereld. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van XRPL? We zetten even een aantal ontwikkelingen op het gebied van XRPL op een rijtje. Ripple engineer J. Ayo Akinyele positioneert XRPL nadrukkelijk als platform voor institutionele adoptie door privacy en compliance op protocolniveau te versterken. Hij noemt aspecten zoals zero-knowledge proofs (ZKPs) en confidential multipurpose tokens (MPTs) als middelen om transactiedata selectief te verbergen, zonder in te boeten aan regulatoire transparantie. Volgens zijn plannen wordt de MPT-standaard sinds 1 oktober 2025 actief op de hoofdnetwerkversie van XRPL. Confidential MPTs, cryptografisch beschermde vormen van tokenized collateral, zijn al in 2026 in gebruik te nemen. Deze stappen zijn gericht op het overtuigen van financiële instellingen om hun kernprocessen (zoals leningen, effecten en afwikkelingen) op XRPL uit te voeren, mits privacy en compliance gegarandeerd zijn. Protocol-, netwerk- en toolupdates De XRPL-community kondigde aan dat PermissionDelegation, een voorgestelde wijziging (amendment), nog extra werk nodig heeft en voorlopig niet ondersteund zal worden in de eerstvolgende release van de referentie­server (rippled). Omdat dit wijzigingsvoorstel voor onduidelijkheid zorgt bij validators, wordt Devnet (ontwikkelnetwerk) op vrijdag 3 oktober 2025 gereset om aanpassingen en tests mogelijk te maken zonder het hoofdnetwerk te beïnvloeden. Er is ook een belangrijke wijziging geweest in de UNL (Unique Node List): de standaard UNL die gebruikt wordt door XRPL-servers is verhuisd naar een nieuw URL en nieuwe sleutelparen. Operators van XRPL-nodes moeten vóór 30 september 2025 migreren om continue werking te garanderen. Versie 2.3.1 van rippled (de referentie-implementatie van het XRPL-protocol) is uitgekomen. In de XRPL-blog werd ook beschreven hoe de MPT-standaard wordt gebruikt voor praktische toepassingen, bijvoorbeeld een project dat FortStock heet dat ‘idle warehouse inventory’ (niet gebruikte opslaggoederen) omzet in bruikbaar onderpand via MPT’s. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Ripple president Monica Long zegt dat drie stablecoin trends volgens haar het traditionele financiële systeem aan het hervormen zijn. Wat zijn deze trends? Wat zijn de drie stablecoin-trends volgens Ripple? Volgens Long is er een versmelting van traditionele financiën (tradfi) en decentrale financiën (defi), met stablecoins als centrale motor achter deze ontwikkeling. “Stablecoin-betalingen komen overal terug in de kwartaalcijfers van banken en betaalbedrijven én op crypto Twitter,” aldus Long op X. Haar analyse maakt duidelijk hoe financiële instellingen blockchaintechnologie steeds vaker omarmen voor zowel consumenten- als institutionele betalingen. Stablecoin payments are all over banks’/payment companies’ earnings calls and crypto twitter. What gives? (1/7) — Monica Long (@MonicaLongSF) October 3, 2025 Volgens Long is betalingsverkeer eindelijk het speerpunt van blockchaintoepassingen. Ze signaleert drie belangrijke trends die de toekomst van stablecoins vormgeven. Een wildgroei aan nieuwe stablecoins Long noemt deze ontwikkeling de “stablecoin flurry”: een storm van nieuwe dollar-gekoppelde tokens die de markt overspoelen. Volgens haar zijn veel van deze initiatieven vooral gedreven door hype in plaats van echte noodzaak. Ze vergelijkt het met de NFT-hype van 2020–2021. Toch erkent ze dat sommige stablecoins wél echte waarde leveren, bijvoorbeeld door internationale banktransacties te vergemakkelijken of loyaliteitsprogramma’s van klanten te ondersteunen. Opkomst van eigen stablecoin-betalingsnetwerken Veel bedrijven bouwen nu hun eigen betaalnetwerken gebaseerd op stablecoins. Long spreekt van “stablecoin payment network popups” en wijst erop dat deze netwerken vaak verbonden zijn aan grote merken. Ze waarschuwt echter voor projecten zonder licentie of duidelijke regelgeving: “Dan creëer je gewoon het oude correspondent banking-probleem opnieuw, maar dan op de blockchain.” Volgens haar hebben bedrijven die serieuze betalingsinfrastructuur willen bouwen een gereguleerde aanpak nodig. Ripple zelf ontwikkelde de Ripple USD (RLUSD), een eigen stablecoin gericht op echte wereldtoepassingen in betalingen en afwikkeling. Bedrijven bouwen hun eigen blockchains De derde trend is volgens Long dat bedrijven hun eigen blockchains ontwikkelen. Maar dat vergt volgens haar enorme kapitaalinvesteringen en meerdere jaren aan doorontwikkeling. Ze wijst erop dat bestaande openbare netwerken, zoals de XRP Ledger (XRPL), al robuuste infrastructuur bieden voor betalingen. “Nieuwe ketens hebben veel tijd, geld en inspanning nodig om decentraal genoeg te worden en voldoende liquiditeit op te bouwen,” stelt ze. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Wat betekent dit voor traditionele financiële instellingen? Longs analyse benadrukt een grotere trend: banken en financiële instellingen stappen steeds vaker in de wereld van digitale valuta. Niet als hype, maar omdat stablecoins directe voordelen bieden op het gebied van snelheid, transparantie en kostenreductie. Door de integratie van blockchain binnen bestaande financiële processen ontstaat een nieuw soort hybride systeem, waarin tokenized money zowel het traditionele systeem als de decentrale wereld dichter bij elkaar brengt. Ripple speelt hierin zelf actief een rol met zijn eigen stablecoin en het XRPL-netwerk, dat specifiek is ontworpen voor snelle, goedkope en betrouwbare betalingen over de hele wereld. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van XRPL? We zetten even een aantal ontwikkelingen op het gebied van XRPL op een rijtje. Ripple engineer J. Ayo Akinyele positioneert XRPL nadrukkelijk als platform voor institutionele adoptie door privacy en compliance op protocolniveau te versterken. Hij noemt aspecten zoals zero-knowledge proofs (ZKPs) en confidential multipurpose tokens (MPTs) als middelen om transactiedata selectief te verbergen, zonder in te boeten aan regulatoire transparantie. Volgens zijn plannen wordt de MPT-standaard sinds 1 oktober 2025 actief op de hoofdnetwerkversie van XRPL. Confidential MPTs, cryptografisch beschermde vormen van tokenized collateral, zijn al in 2026 in gebruik te nemen. Deze stappen zijn gericht op het overtuigen van financiële instellingen om hun kernprocessen (zoals leningen, effecten en afwikkelingen) op XRPL uit te voeren, mits privacy en compliance gegarandeerd zijn. Protocol-, netwerk- en toolupdates De XRPL-community kondigde aan dat PermissionDelegation, een voorgestelde wijziging (amendment), nog extra werk nodig heeft en voorlopig niet ondersteund zal worden in de eerstvolgende release van de referentie­server (rippled). Omdat dit wijzigingsvoorstel voor onduidelijkheid zorgt bij validators, wordt Devnet (ontwikkelnetwerk) op vrijdag 3 oktober 2025 gereset om aanpassingen en tests mogelijk te maken zonder het hoofdnetwerk te beïnvloeden. Er is ook een belangrijke wijziging geweest in de UNL (Unique Node List): de standaard UNL die gebruikt wordt door XRPL-servers is verhuisd naar een nieuw URL en nieuwe sleutelparen. Operators van XRPL-nodes moeten vóór 30 september 2025 migreren om continue werking te garanderen. Versie 2.3.1 van rippled (de referentie-implementatie van het XRPL-protocol) is uitgekomen. In de XRPL-blog werd ook beschreven hoe de MPT-standaard wordt gebruikt voor praktische toepassingen, bijvoorbeeld een project dat FortStock heet dat ‘idle warehouse inventory’ (niet gebruikte opslaggoederen) omzet in bruikbaar onderpand via MPT’s. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.