Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen

Buy CryptoMarketsSpotFuturesMUEarnEvent Center
More
RealStocks Now Live
Sign Up
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ripple president Monica Long zegt dat drie stablecoin trends volgens haar het traditionele financiële systeem aan het hervormen zijn. Wat zijn deze trends? Wat zijn de drie stablecoin-trends volgens Ripple? Volgens Long is er een versmelting van traditionele financiën (tradfi) en decentrale financiën (defi), met stablecoins als centrale motor achter deze ontwikkeling. “Stablecoin-betalingen komen overal terug in de kwartaalcijfers van banken en betaalbedrijven én op crypto Twitter,” aldus Long op X. Haar analyse maakt duidelijk hoe financiële instellingen blockchaintechnologie steeds vaker omarmen voor zowel consumenten- als institutionele betalingen. Stablecoin payments are all over banks’/payment companies’ earnings calls and crypto twitter. What gives? (1/7) — Monica Long (@MonicaLongSF) October 3, 2025 Volgens Long is betalingsverkeer eindelijk het speerpunt van blockchaintoepassingen. Ze signaleert drie belangrijke trends die de toekomst van stablecoins vormgeven. Een wildgroei aan nieuwe stablecoins Long noemt deze ontwikkeling de “stablecoin flurry”: een storm van nieuwe dollar-gekoppelde tokens die de markt overspoelen. Volgens haar zijn veel van deze initiatieven vooral gedreven door hype in plaats van echte noodzaak. Ze vergelijkt het met de NFT-hype van 2020–2021. Toch erkent ze dat sommige stablecoins wél echte waarde leveren, bijvoorbeeld door internationale banktransacties te vergemakkelijken of loyaliteitsprogramma’s van klanten te ondersteunen. Opkomst van eigen stablecoin-betalingsnetwerken Veel bedrijven bouwen nu hun eigen betaalnetwerken gebaseerd op stablecoins. Long spreekt van “stablecoin payment network popups” en wijst erop dat deze netwerken vaak verbonden zijn aan grote merken. Ze waarschuwt echter voor projecten zonder licentie of duidelijke regelgeving: “Dan creëer je gewoon het oude correspondent banking-probleem opnieuw, maar dan op de blockchain.” Volgens haar hebben bedrijven die serieuze betalingsinfrastructuur willen bouwen een gereguleerde aanpak nodig. Ripple zelf ontwikkelde de Ripple USD (RLUSD), een eigen stablecoin gericht op echte wereldtoepassingen in betalingen en afwikkeling. Bedrijven bouwen hun eigen blockchains De derde trend is volgens Long dat bedrijven hun eigen blockchains ontwikkelen. Maar dat vergt volgens haar enorme kapitaalinvesteringen en meerdere jaren aan doorontwikkeling. Ze wijst erop dat bestaande openbare netwerken, zoals de XRP Ledger (XRPL), al robuuste infrastructuur bieden voor betalingen. “Nieuwe ketens hebben veel tijd, geld en inspanning nodig om decentraal genoeg te worden en voldoende liquiditeit op te bouwen,” stelt ze. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Wat betekent dit voor traditionele financiële instellingen? Longs analyse benadrukt een grotere trend: banken en financiële instellingen stappen steeds vaker in de wereld van digitale valuta. Niet als hype, maar omdat stablecoins directe voordelen bieden op het gebied van snelheid, transparantie en kostenreductie. Door de integratie van blockchain binnen bestaande financiële processen ontstaat een nieuw soort hybride systeem, waarin tokenized money zowel het traditionele systeem als de decentrale wereld dichter bij elkaar brengt. Ripple speelt hierin zelf actief een rol met zijn eigen stablecoin en het XRPL-netwerk, dat specifiek is ontworpen voor snelle, goedkope en betrouwbare betalingen over de hele wereld. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van XRPL? We zetten even een aantal ontwikkelingen op het gebied van XRPL op een rijtje. Ripple engineer J. Ayo Akinyele positioneert XRPL nadrukkelijk als platform voor institutionele adoptie door privacy en compliance op protocolniveau te versterken. Hij noemt aspecten zoals zero-knowledge proofs (ZKPs) en confidential multipurpose tokens (MPTs) als middelen om transactiedata selectief te verbergen, zonder in te boeten aan regulatoire transparantie. Volgens zijn plannen wordt de MPT-standaard sinds 1 oktober 2025 actief op de hoofdnetwerkversie van XRPL. Confidential MPTs, cryptografisch beschermde vormen van tokenized collateral, zijn al in 2026 in gebruik te nemen. Deze stappen zijn gericht op het overtuigen van financiële instellingen om hun kernprocessen (zoals leningen, effecten en afwikkelingen) op XRPL uit te voeren, mits privacy en compliance gegarandeerd zijn. Protocol-, netwerk- en toolupdates De XRPL-community kondigde aan dat PermissionDelegation, een voorgestelde wijziging (amendment), nog extra werk nodig heeft en voorlopig niet ondersteund zal worden in de eerstvolgende release van de referentie­server (rippled). Omdat dit wijzigingsvoorstel voor onduidelijkheid zorgt bij validators, wordt Devnet (ontwikkelnetwerk) op vrijdag 3 oktober 2025 gereset om aanpassingen en tests mogelijk te maken zonder het hoofdnetwerk te beïnvloeden. Er is ook een belangrijke wijziging geweest in de UNL (Unique Node List): de standaard UNL die gebruikt wordt door XRPL-servers is verhuisd naar een nieuw URL en nieuwe sleutelparen. Operators van XRPL-nodes moeten vóór 30 september 2025 migreren om continue werking te garanderen. Versie 2.3.1 van rippled (de referentie-implementatie van het XRPL-protocol) is uitgekomen. In de XRPL-blog werd ook beschreven hoe de MPT-standaard wordt gebruikt voor praktische toepassingen, bijvoorbeeld een project dat FortStock heet dat ‘idle warehouse inventory’ (niet gebruikte opslaggoederen) omzet in bruikbaar onderpand via MPT’s. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ripple president Monica Long zegt dat drie stablecoin trends volgens haar het traditionele financiële systeem aan het hervormen zijn. Wat zijn deze trends? Wat zijn de drie stablecoin-trends volgens Ripple? Volgens Long is er een versmelting van traditionele financiën (tradfi) en decentrale financiën (defi), met stablecoins als centrale motor achter deze ontwikkeling. “Stablecoin-betalingen komen overal terug in de kwartaalcijfers van banken en betaalbedrijven én op crypto Twitter,” aldus Long op X. Haar analyse maakt duidelijk hoe financiële instellingen blockchaintechnologie steeds vaker omarmen voor zowel consumenten- als institutionele betalingen. Stablecoin payments are all over banks’/payment companies’ earnings calls and crypto twitter. What gives? (1/7) — Monica Long (@MonicaLongSF) October 3, 2025 Volgens Long is betalingsverkeer eindelijk het speerpunt van blockchaintoepassingen. Ze signaleert drie belangrijke trends die de toekomst van stablecoins vormgeven. Een wildgroei aan nieuwe stablecoins Long noemt deze ontwikkeling de “stablecoin flurry”: een storm van nieuwe dollar-gekoppelde tokens die de markt overspoelen. Volgens haar zijn veel van deze initiatieven vooral gedreven door hype in plaats van echte noodzaak. Ze vergelijkt het met de NFT-hype van 2020–2021. Toch erkent ze dat sommige stablecoins wél echte waarde leveren, bijvoorbeeld door internationale banktransacties te vergemakkelijken of loyaliteitsprogramma’s van klanten te ondersteunen. Opkomst van eigen stablecoin-betalingsnetwerken Veel bedrijven bouwen nu hun eigen betaalnetwerken gebaseerd op stablecoins. Long spreekt van “stablecoin payment network popups” en wijst erop dat deze netwerken vaak verbonden zijn aan grote merken. Ze waarschuwt echter voor projecten zonder licentie of duidelijke regelgeving: “Dan creëer je gewoon het oude correspondent banking-probleem opnieuw, maar dan op de blockchain.” Volgens haar hebben bedrijven die serieuze betalingsinfrastructuur willen bouwen een gereguleerde aanpak nodig. Ripple zelf ontwikkelde de Ripple USD (RLUSD), een eigen stablecoin gericht op echte wereldtoepassingen in betalingen en afwikkeling. Bedrijven bouwen hun eigen blockchains De derde trend is volgens Long dat bedrijven hun eigen blockchains ontwikkelen. Maar dat vergt volgens haar enorme kapitaalinvesteringen en meerdere jaren aan doorontwikkeling. Ze wijst erop dat bestaande openbare netwerken, zoals de XRP Ledger (XRPL), al robuuste infrastructuur bieden voor betalingen. “Nieuwe ketens hebben veel tijd, geld en inspanning nodig om decentraal genoeg te worden en voldoende liquiditeit op te bouwen,” stelt ze. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Wat betekent dit voor traditionele financiële instellingen? Longs analyse benadrukt een grotere trend: banken en financiële instellingen stappen steeds vaker in de wereld van digitale valuta. Niet als hype, maar omdat stablecoins directe voordelen bieden op het gebied van snelheid, transparantie en kostenreductie. Door de integratie van blockchain binnen bestaande financiële processen ontstaat een nieuw soort hybride systeem, waarin tokenized money zowel het traditionele systeem als de decentrale wereld dichter bij elkaar brengt. Ripple speelt hierin zelf actief een rol met zijn eigen stablecoin en het XRPL-netwerk, dat specifiek is ontworpen voor snelle, goedkope en betrouwbare betalingen over de hele wereld. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van XRPL? We zetten even een aantal ontwikkelingen op het gebied van XRPL op een rijtje. Ripple engineer J. Ayo Akinyele positioneert XRPL nadrukkelijk als platform voor institutionele adoptie door privacy en compliance op protocolniveau te versterken. Hij noemt aspecten zoals zero-knowledge proofs (ZKPs) en confidential multipurpose tokens (MPTs) als middelen om transactiedata selectief te verbergen, zonder in te boeten aan regulatoire transparantie. Volgens zijn plannen wordt de MPT-standaard sinds 1 oktober 2025 actief op de hoofdnetwerkversie van XRPL. Confidential MPTs, cryptografisch beschermde vormen van tokenized collateral, zijn al in 2026 in gebruik te nemen. Deze stappen zijn gericht op het overtuigen van financiële instellingen om hun kernprocessen (zoals leningen, effecten en afwikkelingen) op XRPL uit te voeren, mits privacy en compliance gegarandeerd zijn. Protocol-, netwerk- en toolupdates De XRPL-community kondigde aan dat PermissionDelegation, een voorgestelde wijziging (amendment), nog extra werk nodig heeft en voorlopig niet ondersteund zal worden in de eerstvolgende release van de referentie­server (rippled). Omdat dit wijzigingsvoorstel voor onduidelijkheid zorgt bij validators, wordt Devnet (ontwikkelnetwerk) op vrijdag 3 oktober 2025 gereset om aanpassingen en tests mogelijk te maken zonder het hoofdnetwerk te beïnvloeden. Er is ook een belangrijke wijziging geweest in de UNL (Unique Node List): de standaard UNL die gebruikt wordt door XRPL-servers is verhuisd naar een nieuw URL en nieuwe sleutelparen. Operators van XRPL-nodes moeten vóór 30 september 2025 migreren om continue werking te garanderen. Versie 2.3.1 van rippled (de referentie-implementatie van het XRPL-protocol) is uitgekomen. In de XRPL-blog werd ook beschreven hoe de MPT-standaard wordt gebruikt voor praktische toepassingen, bijvoorbeeld een project dat FortStock heet dat ‘idle warehouse inventory’ (niet gebruikte opslaggoederen) omzet in bruikbaar onderpand via MPT’s. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen

Author: Coinstats
Source: Coinstats
2025/10/06 22:17
5 min read
Wink
LIKE$0.001267-8.97%
OP
OP$0.1176-4.46%
DeFi
DEFI$0.0001806-7.05%
For feedback or concerns regarding this content, please contact us at crypto.news@mexc.com
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ripple president Monica Long zegt dat drie stablecoin trends volgens haar het traditionele financiële systeem aan het hervormen zijn. Wat zijn deze trends? Wat zijn de drie stablecoin-trends volgens Ripple? Volgens Long is er een versmelting van traditionele financiën (tradfi) en decentrale financiën (defi), met stablecoins als centrale motor achter deze ontwikkeling. “Stablecoin-betalingen komen overal terug in de kwartaalcijfers van banken en betaalbedrijven én op crypto Twitter,” aldus Long op X. Haar analyse maakt duidelijk hoe financiële instellingen blockchaintechnologie steeds vaker omarmen voor zowel consumenten- als institutionele betalingen. Stablecoin payments are all over banks’/payment companies’ earnings calls and crypto twitter. What gives? (1/7) — Monica Long (@MonicaLongSF) October 3, 2025 Volgens Long is betalingsverkeer eindelijk het speerpunt van blockchaintoepassingen. Ze signaleert drie belangrijke trends die de toekomst van stablecoins vormgeven. Een wildgroei aan nieuwe stablecoins Long noemt deze ontwikkeling de “stablecoin flurry”: een storm van nieuwe dollar-gekoppelde tokens die de markt overspoelen. Volgens haar zijn veel van deze initiatieven vooral gedreven door hype in plaats van echte noodzaak. Ze vergelijkt het met de NFT-hype van 2020–2021. Toch erkent ze dat sommige stablecoins wél echte waarde leveren, bijvoorbeeld door internationale banktransacties te vergemakkelijken of loyaliteitsprogramma’s van klanten te ondersteunen. Opkomst van eigen stablecoin-betalingsnetwerken Veel bedrijven bouwen nu hun eigen betaalnetwerken gebaseerd op stablecoins. Long spreekt van “stablecoin payment network popups” en wijst erop dat deze netwerken vaak verbonden zijn aan grote merken. Ze waarschuwt echter voor projecten zonder licentie of duidelijke regelgeving: “Dan creëer je gewoon het oude correspondent banking-probleem opnieuw, maar dan op de blockchain.” Volgens haar hebben bedrijven die serieuze betalingsinfrastructuur willen bouwen een gereguleerde aanpak nodig. Ripple zelf ontwikkelde de Ripple USD (RLUSD), een eigen stablecoin gericht op echte wereldtoepassingen in betalingen en afwikkeling. Bedrijven bouwen hun eigen blockchains De derde trend is volgens Long dat bedrijven hun eigen blockchains ontwikkelen. Maar dat vergt volgens haar enorme kapitaalinvesteringen en meerdere jaren aan doorontwikkeling. Ze wijst erop dat bestaande openbare netwerken, zoals de XRP Ledger (XRPL), al robuuste infrastructuur bieden voor betalingen. “Nieuwe ketens hebben veel tijd, geld en inspanning nodig om decentraal genoeg te worden en voldoende liquiditeit op te bouwen,” stelt ze. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Wat betekent dit voor traditionele financiële instellingen? Longs analyse benadrukt een grotere trend: banken en financiële instellingen stappen steeds vaker in de wereld van digitale valuta. Niet als hype, maar omdat stablecoins directe voordelen bieden op het gebied van snelheid, transparantie en kostenreductie. Door de integratie van blockchain binnen bestaande financiële processen ontstaat een nieuw soort hybride systeem, waarin tokenized money zowel het traditionele systeem als de decentrale wereld dichter bij elkaar brengt. Ripple speelt hierin zelf actief een rol met zijn eigen stablecoin en het XRPL-netwerk, dat specifiek is ontworpen voor snelle, goedkope en betrouwbare betalingen over de hele wereld. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van XRPL? We zetten even een aantal ontwikkelingen op het gebied van XRPL op een rijtje. Ripple engineer J. Ayo Akinyele positioneert XRPL nadrukkelijk als platform voor institutionele adoptie door privacy en compliance op protocolniveau te versterken. Hij noemt aspecten zoals zero-knowledge proofs (ZKPs) en confidential multipurpose tokens (MPTs) als middelen om transactiedata selectief te verbergen, zonder in te boeten aan regulatoire transparantie. Volgens zijn plannen wordt de MPT-standaard sinds 1 oktober 2025 actief op de hoofdnetwerkversie van XRPL. Confidential MPTs, cryptografisch beschermde vormen van tokenized collateral, zijn al in 2026 in gebruik te nemen. Deze stappen zijn gericht op het overtuigen van financiële instellingen om hun kernprocessen (zoals leningen, effecten en afwikkelingen) op XRPL uit te voeren, mits privacy en compliance gegarandeerd zijn. Protocol-, netwerk- en toolupdates De XRPL-community kondigde aan dat PermissionDelegation, een voorgestelde wijziging (amendment), nog extra werk nodig heeft en voorlopig niet ondersteund zal worden in de eerstvolgende release van de referentie­server (rippled). Omdat dit wijzigingsvoorstel voor onduidelijkheid zorgt bij validators, wordt Devnet (ontwikkelnetwerk) op vrijdag 3 oktober 2025 gereset om aanpassingen en tests mogelijk te maken zonder het hoofdnetwerk te beïnvloeden. Er is ook een belangrijke wijziging geweest in de UNL (Unique Node List): de standaard UNL die gebruikt wordt door XRPL-servers is verhuisd naar een nieuw URL en nieuwe sleutelparen. Operators van XRPL-nodes moeten vóór 30 september 2025 migreren om continue werking te garanderen. Versie 2.3.1 van rippled (de referentie-implementatie van het XRPL-protocol) is uitgekomen. In de XRPL-blog werd ook beschreven hoe de MPT-standaard wordt gebruikt voor praktische toepassingen, bijvoorbeeld een project dat FortStock heet dat ‘idle warehouse inventory’ (niet gebruikte opslaggoederen) omzet in bruikbaar onderpand via MPT’s. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Ripple president ziet drie stablecoin trends die traditionele financiën hervormen is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Market Opportunity
Wink Logo
Wink Price(LIKE)
--
----
USD
Wink (LIKE) Live Price Chart

SPACEX(PRE) Launchpad

SPACEX(PRE) LaunchpadSPACEX(PRE) Launchpad

Register for a chance to win a free lucky draw

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact crypto.news@mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Tags:
#DeFi#Staking#Stablecoins#NFT

You May Also Like

Fed’s Hammack Warns Inflation Could Force Action ‘Soon’

Fed’s Hammack Warns Inflation Could Force Action ‘Soon’

BitcoinWorld Fed’s Hammack Warns Inflation Could Force Action ‘Soon’ Federal Reserve Bank of Cleveland President Beth Hammack issued a notable warning on Tuesday
Share
bitcoinworld2026/06/03 08:35
One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight

One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight

The post One Of Frank Sinatra’s Most Famous Albums Is Back In The Spotlight appeared on BitcoinEthereumNews.com. Frank Sinatra’s The World We Knew returns to the Jazz Albums and Traditional Jazz Albums charts, showing continued demand for his timeless music. Frank Sinatra performs on his TV special Frank Sinatra: A Man and his Music Bettmann Archive These days on the Billboard charts, Frank Sinatra’s music can always be found on the jazz-specific rankings. While the art he created when he was still working was pop at the time, and later classified as traditional pop, there is no such list for the latter format in America, and so his throwback projects and cuts appear on jazz lists instead. It’s on those charts where Sinatra rebounds this week, and one of his popular projects returns not to one, but two tallies at the same time, helping him increase the total amount of real estate he owns at the moment. Frank Sinatra’s The World We Knew Returns Sinatra’s The World We Knew is a top performer again, if only on the jazz lists. That set rebounds to No. 15 on the Traditional Jazz Albums chart and comes in at No. 20 on the all-encompassing Jazz Albums ranking after not appearing on either roster just last frame. The World We Knew’s All-Time Highs The World We Knew returns close to its all-time peak on both of those rosters. Sinatra’s classic has peaked at No. 11 on the Traditional Jazz Albums chart, just missing out on becoming another top 10 for the crooner. The set climbed all the way to No. 15 on the Jazz Albums tally and has now spent just under two months on the rosters. Frank Sinatra’s Album With Classic Hits Sinatra released The World We Knew in the summer of 1967. The title track, which on the album is actually known as “The World We Knew (Over and…
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:02
Cango Inc. Closes $75M in Capital Deals to Fund AI and Bitcoin Mining Expansion

Cango Inc. Closes $75M in Capital Deals to Fund AI and Bitcoin Mining Expansion

TLDR: Cango Inc. raised $65M from leadership, issuing 49.2M shares settled in USDT on March 31, 2026. DL Holdings received a $10M convertible note and warrants
Share
Blockonomi2026/04/02 18:51

Trending News

More

Jeffrey Huang Faces 7 Liquidations in 2 Days, Opens New 25x Leveraged ETH Long

Supreme Court hands Alabama GOP a major win

IP Hits $11.75, HYPE Climbs to $55, BlockDAG Surpasses Both with $407M Presale Surge!

MAGA feuds as $100M meant for America's 250th birthday gets redirected: report

Drift Protocol Crashes 40.5% Despite $24M Market Cap: What the Data Reveals

24/7 Live News

More

Bitcoin often seen as dead during bear markets, considered a buy signal by some.

Author: ryandcrypto10:31

JPM CEO warns about XRP's SWIFT connections, causing market ripples.

Author: Ripple Bull Winkle | Crypto Researcher 🚀🚨08:46

BTC long liquidations reach highest level since October 10 event.

Author: Byzantine General07:08

BV7X strong despite Bitcoin drop. $TAO base reason. Dev Mischa0X at Proof of Talk.

Author: Crypto Caesar02:56

Bitcoin and crypto legislation added to Senate calendar, full vote upcoming.

Author: Crypto Pump01:17

Quick Reads

More

HYPE Hits All-Time High as Institutional ETF Inflows Top $100M

Is BEEG About to Break Out? Key Signals Every Trader Is Watching in 2026

U.S. Seizes $1 Billion in Iranian Crypto — And Some May Land in Trump's Bitcoin Reserve

MEXC RealStocks Is Live: How Crypto Users Can Now Own Real U.S. Shares

SpaceX Contract Crashes 45% in 30 Minutes: How Hyperliquid's Pre-IPO Bet Wiped Out $1.5M in Retail Money

Crypto Prices

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$66,117.30
$66,117.30$66,117.30

-1.76%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$1,836.13
$1,836.13$1,836.13

-4.11%

Solana Logo

Solana

SOL

$73.47
$73.47$73.47

-3.82%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.00098
$1.00098$1.00098

-0.02%

XRP Logo

XRP

XRP

$1.2063
$1.2063$1.2063

-1.30%

RealStocks Now Live

RealStocks Now LiveRealStocks Now Live

Trade real U.S. stock via regulated brokerage