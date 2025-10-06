Here’s XRP Price if 100 Treasury Companies Stack 300 Million XRP Each

How could the XRP price react if 100 treasury companies each procured 300 million XRP tokens? Corporate interest in cryptocurrencies is growing, and XRP is becoming a favorite for companies looking for crypto treasury strategies.
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Bitcoin often seen as dead during bear markets, considered a buy signal by some.
Author: ryandcrypto10:31
JPM CEO warns about XRP's SWIFT connections, causing market ripples.
Author: Ripple Bull Winkle | Crypto Researcher 🚀🚨08:46
BV7X strong despite Bitcoin drop. $TAO base reason. Dev Mischa0X at Proof of Talk.
Author: Crypto Caesar02:56