Bitcoin koers rond $124.000 terwijl 99% van BTC supply in winst staat

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Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Vrijwel alle Bitcoin tokens staan in de winst, wat volgens analisten kan wijzen op een korte pauze in de markt. Nieuwe on-chain data laat zien dat bijna de volledige circulerende BTC voorraad winstgevend is. Dat gebeurde in eerdere cycli meestal kort voordat er een tijdelijke terugval volgde. Kan de Bitcoin koers snel opnieuw herstellen na een korte afkoeling? 99% van de Bitcoin supply staat in winst Volgens on-chaindata van CryptoQuant is ongeveer 99,3% van alle circulerende Bitcoin op dit moment winstgevend bij een koers rond $124.000. Dat niveau werd eerder alleen bereikt vlak voor kleine correcties van 3% tot 10%. Crypto-analist Ted Pillows merkt op dat dit patroon vaak zichtbaar wordt na lange periodes van koersstijging. Zodra bijna elke holder winst maakt, nemen traders vaak winst. Dat kan de opwaartse trend tijdelijk afremmen, maar volgens Pillows blijft de algemene richting op de langere termijn positief. De data toont ook aan dat de Bitcoin koers en het percentage winstgevende tokens sterk met elkaar meebewegen. Nu bijna alle BTC holders weer winst hebben, is het vertrouwen groot. Toch kan een korte afkoeling volgen wanneer winstnemingen snel toenemen en de markt daardoor even oververhit raakt. 99.3% of all Bitcoin supply is now in profit. In the last 3 instances when the $BTC profit supply was 99% or more, a 3%-10% correction happened. Will this time be different? pic.twitter.com/2jBVmEnMrn — Ted (@TedPillows) October 4, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Bitcoin koers rond $124.000 terwijl 99% van BTC supply in winst staat document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Bitcoin koers en het marktsentiment blijven sterk Het marktsentiment in de cryptomarkt is positief. De Crypto Fear and Greed Index, die de stemming meet op basis van volatiliteit, volume en momentum, steeg naar 63. Dat wijst op groeiend vertrouwen, maar nog niet op euforie. Crypto-analist Darkfost beschreef het huidige sentiment als ‘optimistisch maar beheerst’. Volgens hem bevindt Bitcoin zich dicht bij zijn all-time high van $124.457, zonder dat er sprake is van overmatige speculatie. In eerdere marktfases liep de index pas boven de 80 uit toen er echte toppen werden gevormd. De huidige stand van 63 laat dus ruimte voor een verdere koersstijging voordat de markt te enthousiast wordt. Bankgroep Standard Chartered handhaaft haar verwachting dat Bitcoin richting $200.000 kan stijgen. Zij verwijzen naar de aanhoudende instroom in BTC ETF’s, die in 2025 een belangrijkere rol spelen dan in eerdere cycli. De vraag vanuit institutionele beleggers zorgt voor een stabieler fundament dan tijdens de meer door retailinvesteerders gedreven bullruns van voorgaande jaren. Darkfost wees erop dat elke markttop in het verleden gepaard ging met extreme greed. Omdat dat niveau nog niet is bereikt, lijkt de BTC markt volgens hem nog niet oververhit. De combinatie van sterke on-chain data en stijgend vertrouwen schetst een evenwichtig beeld. The fear and greed index has climbed quickly and is now at 63, while BTC is very close to a new all-time high. This reflects a sense of optimism but not euphoria at the moment, which I find very positive for a potential continuation of the uptrend. At every previous top, we… pic.twitter.com/CLsf6zSlAC — Darkfost (@Darkfost_Coc) October 4, 2025 Bitcoin consolideert rond $123.850 De Bitcoin koers bewoog de afgelopen dagen zijwaarts rond $123.850, na een stijging van meer dan 14% over de afgelopen week. Ook op maandbasis blijft de winst stevig, met een stijging van circa 12%. Zulke consolidatiefases zijn normaal na langere rally’s: ze geven de markt ruimte om te herstellen voordat een volgende beweging begint. Een hoge winstgevendheid kan leiden tot winstnemingen door korte termijn traders, wat tijdelijk voor lichte druk zorgt. Toch is de situatie minder negatief dan ze lijkt. De aanhoudende instroom in BTC ETF’s duidt op structurele vraag en vertrouwen. In de eerste weken van 2025 kwam er naar schatting $3,2 miljard aan nieuw kapitaal binnen via deze fondsen. Die institutionele belangstelling zorgt volgens analisten voor een stevig vangnet. Zelfs als er een correctie komt, blijft de onderliggende vraag sterk. Een kleine terugval wordt daarom niet gezien als een teken van zwakte, maar eerder als een gezonde reset na maanden van stijging. Wat betekent dit voor de volgende BTC fase? Veel crypto-analisten beschrijven de huidige Bitcoin marktsituatie als evenwichtig. Vrijwel alle tokens staan in de winst, het sentiment is positief, en de instroom in BTC ETF’s is uitzonderlijk hoog. Dat wijst op een volwassen markt waarin winstnemingen onderdeel zijn van een normale cyclus. Als de stemming positief blijft zonder dat er een extreme greed ontstaat, dan kan Bitcoin de opwaartse trend voortzetten. Een tijdelijke koersdaling zou zelfs kunnen helpen om nieuwe kopers aan te trekken en de markt verder te versterken. Volgens Ted Pillows is een korte pauze na zulke sterke koersstijgingen gezond. “Elke cyclus heeft momenten nodig om op adem te komen”, zei hij. “De markt blijft structureel sterk zolang instroom en vertrouwen aanwezig blijven.” Met een consolidatie boven $123.000 en groeiende interesse vanuit institutionele investeerders lijkt de basis voor het volgende deel van de bullmarkt stevig. De data wijzen niet op zwakte maar op een normale afkoeling binnen een breder opwaarts patroon. Zolang extreme greed uitblijft, blijft de kans groot dat BTC later in het jaar opnieuw richting een all-time high beweegt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin koers rond $124.000 terwijl 99% van BTC supply in winst staat is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Vrijwel alle Bitcoin tokens staan in de winst, wat volgens analisten kan wijzen op een korte pauze in de markt. Nieuwe on-chain data laat zien dat bijna de volledige circulerende BTC voorraad winstgevend is. Dat gebeurde in eerdere cycli meestal kort voordat er een tijdelijke terugval volgde. Kan de Bitcoin koers snel opnieuw herstellen na een korte afkoeling? 99% van de Bitcoin supply staat in winst Volgens on-chaindata van CryptoQuant is ongeveer 99,3% van alle circulerende Bitcoin op dit moment winstgevend bij een koers rond $124.000. Dat niveau werd eerder alleen bereikt vlak voor kleine correcties van 3% tot 10%. Crypto-analist Ted Pillows merkt op dat dit patroon vaak zichtbaar wordt na lange periodes van koersstijging. Zodra bijna elke holder winst maakt, nemen traders vaak winst. Dat kan de opwaartse trend tijdelijk afremmen, maar volgens Pillows blijft de algemene richting op de langere termijn positief. De data toont ook aan dat de Bitcoin koers en het percentage winstgevende tokens sterk met elkaar meebewegen. Nu bijna alle BTC holders weer winst hebben, is het vertrouwen groot. Toch kan een korte afkoeling volgen wanneer winstnemingen snel toenemen en de markt daardoor even oververhit raakt. 99.3% of all Bitcoin supply is now in profit. In the last 3 instances when the $BTC profit supply was 99% or more, a 3%-10% correction happened. Will this time be different? pic.twitter.com/2jBVmEnMrn — Ted (@TedPillows) October 4, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Bitcoin koers rond $124.000 terwijl 99% van BTC supply in winst staat document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Bitcoin koers en het marktsentiment blijven sterk Het marktsentiment in de cryptomarkt is positief. De Crypto Fear and Greed Index, die de stemming meet op basis van volatiliteit, volume en momentum, steeg naar 63. Dat wijst op groeiend vertrouwen, maar nog niet op euforie. Crypto-analist Darkfost beschreef het huidige sentiment als ‘optimistisch maar beheerst’. Volgens hem bevindt Bitcoin zich dicht bij zijn all-time high van $124.457, zonder dat er sprake is van overmatige speculatie. In eerdere marktfases liep de index pas boven de 80 uit toen er echte toppen werden gevormd. De huidige stand van 63 laat dus ruimte voor een verdere koersstijging voordat de markt te enthousiast wordt. Bankgroep Standard Chartered handhaaft haar verwachting dat Bitcoin richting $200.000 kan stijgen. Zij verwijzen naar de aanhoudende instroom in BTC ETF’s, die in 2025 een belangrijkere rol spelen dan in eerdere cycli. De vraag vanuit institutionele beleggers zorgt voor een stabieler fundament dan tijdens de meer door retailinvesteerders gedreven bullruns van voorgaande jaren. Darkfost wees erop dat elke markttop in het verleden gepaard ging met extreme greed. Omdat dat niveau nog niet is bereikt, lijkt de BTC markt volgens hem nog niet oververhit. De combinatie van sterke on-chain data en stijgend vertrouwen schetst een evenwichtig beeld. The fear and greed index has climbed quickly and is now at 63, while BTC is very close to a new all-time high. This reflects a sense of optimism but not euphoria at the moment, which I find very positive for a potential continuation of the uptrend. At every previous top, we… pic.twitter.com/CLsf6zSlAC — Darkfost (@Darkfost_Coc) October 4, 2025 Bitcoin consolideert rond $123.850 De Bitcoin koers bewoog de afgelopen dagen zijwaarts rond $123.850, na een stijging van meer dan 14% over de afgelopen week. Ook op maandbasis blijft de winst stevig, met een stijging van circa 12%. Zulke consolidatiefases zijn normaal na langere rally’s: ze geven de markt ruimte om te herstellen voordat een volgende beweging begint. Een hoge winstgevendheid kan leiden tot winstnemingen door korte termijn traders, wat tijdelijk voor lichte druk zorgt. Toch is de situatie minder negatief dan ze lijkt. De aanhoudende instroom in BTC ETF’s duidt op structurele vraag en vertrouwen. In de eerste weken van 2025 kwam er naar schatting $3,2 miljard aan nieuw kapitaal binnen via deze fondsen. Die institutionele belangstelling zorgt volgens analisten voor een stevig vangnet. Zelfs als er een correctie komt, blijft de onderliggende vraag sterk. Een kleine terugval wordt daarom niet gezien als een teken van zwakte, maar eerder als een gezonde reset na maanden van stijging. Wat betekent dit voor de volgende BTC fase? Veel crypto-analisten beschrijven de huidige Bitcoin marktsituatie als evenwichtig. Vrijwel alle tokens staan in de winst, het sentiment is positief, en de instroom in BTC ETF’s is uitzonderlijk hoog. Dat wijst op een volwassen markt waarin winstnemingen onderdeel zijn van een normale cyclus. Als de stemming positief blijft zonder dat er een extreme greed ontstaat, dan kan Bitcoin de opwaartse trend voortzetten. Een tijdelijke koersdaling zou zelfs kunnen helpen om nieuwe kopers aan te trekken en de markt verder te versterken. Volgens Ted Pillows is een korte pauze na zulke sterke koersstijgingen gezond. “Elke cyclus heeft momenten nodig om op adem te komen”, zei hij. “De markt blijft structureel sterk zolang instroom en vertrouwen aanwezig blijven.” Met een consolidatie boven $123.000 en groeiende interesse vanuit institutionele investeerders lijkt de basis voor het volgende deel van de bullmarkt stevig. De data wijzen niet op zwakte maar op een normale afkoeling binnen een breder opwaarts patroon. Zolang extreme greed uitblijft, blijft de kans groot dat BTC later in het jaar opnieuw richting een all-time high beweegt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin koers rond $124.000 terwijl 99% van BTC supply in winst staat is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin koers rond $124.000 terwijl 99% van BTC supply in winst staat

Author: Coinstats
Source: Coinstats
2025/10/05 13:16
6 min read
Bitcoin
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Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Vrijwel alle Bitcoin tokens staan in de winst, wat volgens analisten kan wijzen op een korte pauze in de markt. Nieuwe on-chain data laat zien dat bijna de volledige circulerende BTC voorraad winstgevend is. Dat gebeurde in eerdere cycli meestal kort voordat er een tijdelijke terugval volgde. Kan de Bitcoin koers snel opnieuw herstellen na een korte afkoeling? 99% van de Bitcoin supply staat in winst Volgens on-chaindata van CryptoQuant is ongeveer 99,3% van alle circulerende Bitcoin op dit moment winstgevend bij een koers rond $124.000. Dat niveau werd eerder alleen bereikt vlak voor kleine correcties van 3% tot 10%. Crypto-analist Ted Pillows merkt op dat dit patroon vaak zichtbaar wordt na lange periodes van koersstijging. Zodra bijna elke holder winst maakt, nemen traders vaak winst. Dat kan de opwaartse trend tijdelijk afremmen, maar volgens Pillows blijft de algemene richting op de langere termijn positief. De data toont ook aan dat de Bitcoin koers en het percentage winstgevende tokens sterk met elkaar meebewegen. Nu bijna alle BTC holders weer winst hebben, is het vertrouwen groot. Toch kan een korte afkoeling volgen wanneer winstnemingen snel toenemen en de markt daardoor even oververhit raakt. 99.3% of all Bitcoin supply is now in profit. In the last 3 instances when the $BTC profit supply was 99% or more, a 3%-10% correction happened. Will this time be different? pic.twitter.com/2jBVmEnMrn — Ted (@TedPillows) October 4, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Bitcoin koers rond $124.000 terwijl 99% van BTC supply in winst staat document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Bitcoin koers en het marktsentiment blijven sterk Het marktsentiment in de cryptomarkt is positief. De Crypto Fear and Greed Index, die de stemming meet op basis van volatiliteit, volume en momentum, steeg naar 63. Dat wijst op groeiend vertrouwen, maar nog niet op euforie. Crypto-analist Darkfost beschreef het huidige sentiment als ‘optimistisch maar beheerst’. Volgens hem bevindt Bitcoin zich dicht bij zijn all-time high van $124.457, zonder dat er sprake is van overmatige speculatie. In eerdere marktfases liep de index pas boven de 80 uit toen er echte toppen werden gevormd. De huidige stand van 63 laat dus ruimte voor een verdere koersstijging voordat de markt te enthousiast wordt. Bankgroep Standard Chartered handhaaft haar verwachting dat Bitcoin richting $200.000 kan stijgen. Zij verwijzen naar de aanhoudende instroom in BTC ETF’s, die in 2025 een belangrijkere rol spelen dan in eerdere cycli. De vraag vanuit institutionele beleggers zorgt voor een stabieler fundament dan tijdens de meer door retailinvesteerders gedreven bullruns van voorgaande jaren. Darkfost wees erop dat elke markttop in het verleden gepaard ging met extreme greed. Omdat dat niveau nog niet is bereikt, lijkt de BTC markt volgens hem nog niet oververhit. De combinatie van sterke on-chain data en stijgend vertrouwen schetst een evenwichtig beeld. The fear and greed index has climbed quickly and is now at 63, while BTC is very close to a new all-time high. This reflects a sense of optimism but not euphoria at the moment, which I find very positive for a potential continuation of the uptrend. At every previous top, we… pic.twitter.com/CLsf6zSlAC — Darkfost (@Darkfost_Coc) October 4, 2025 Bitcoin consolideert rond $123.850 De Bitcoin koers bewoog de afgelopen dagen zijwaarts rond $123.850, na een stijging van meer dan 14% over de afgelopen week. Ook op maandbasis blijft de winst stevig, met een stijging van circa 12%. Zulke consolidatiefases zijn normaal na langere rally’s: ze geven de markt ruimte om te herstellen voordat een volgende beweging begint. Een hoge winstgevendheid kan leiden tot winstnemingen door korte termijn traders, wat tijdelijk voor lichte druk zorgt. Toch is de situatie minder negatief dan ze lijkt. De aanhoudende instroom in BTC ETF’s duidt op structurele vraag en vertrouwen. In de eerste weken van 2025 kwam er naar schatting $3,2 miljard aan nieuw kapitaal binnen via deze fondsen. Die institutionele belangstelling zorgt volgens analisten voor een stevig vangnet. Zelfs als er een correctie komt, blijft de onderliggende vraag sterk. Een kleine terugval wordt daarom niet gezien als een teken van zwakte, maar eerder als een gezonde reset na maanden van stijging. Wat betekent dit voor de volgende BTC fase? Veel crypto-analisten beschrijven de huidige Bitcoin marktsituatie als evenwichtig. Vrijwel alle tokens staan in de winst, het sentiment is positief, en de instroom in BTC ETF’s is uitzonderlijk hoog. Dat wijst op een volwassen markt waarin winstnemingen onderdeel zijn van een normale cyclus. Als de stemming positief blijft zonder dat er een extreme greed ontstaat, dan kan Bitcoin de opwaartse trend voortzetten. Een tijdelijke koersdaling zou zelfs kunnen helpen om nieuwe kopers aan te trekken en de markt verder te versterken. Volgens Ted Pillows is een korte pauze na zulke sterke koersstijgingen gezond. “Elke cyclus heeft momenten nodig om op adem te komen”, zei hij. “De markt blijft structureel sterk zolang instroom en vertrouwen aanwezig blijven.” Met een consolidatie boven $123.000 en groeiende interesse vanuit institutionele investeerders lijkt de basis voor het volgende deel van de bullmarkt stevig. De data wijzen niet op zwakte maar op een normale afkoeling binnen een breder opwaarts patroon. Zolang extreme greed uitblijft, blijft de kans groot dat BTC later in het jaar opnieuw richting een all-time high beweegt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin koers rond $124.000 terwijl 99% van BTC supply in winst staat is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

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Tags:
#RWA#On-chain#DEX#ETF#Index

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