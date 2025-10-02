Bitwise: ‘De waarde van crypto zit in biljoenenmarkten’

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Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Als mensen het hebben over crypto, hebben ze het vaak over hype, volatiliteit, en soms ook over use cases. Maar volgens Bitwise zit de werkelijke waarde van de sector in het veroveren van markten die samen biljoenen dollars groot zijn. CIO Matt Hougan vindt dat critici stelselmatig onderschatten hoe groot de markten zijn waar Bitcoin, Ethereum en stablecoins op mikken. Bitcoin en de strijd met goud Bitcoin heeft inmiddels een market cap van $2,3 biljoen. Volgens Bitwise is dat geen toeval: de munt positioneert zich als digitaal alternatief voor goud. En die markt is gigantisch, naar schatting $25 biljoen groot. Hougan benadrukt dat Bitcoin al bij een marktaandeel van minder dan 10% zijn huidige waardering kan verantwoorden. Ter vergelijking: een nieuw tech bedrijf dat Amazon zou willen vervangen, moet bijna de hele markt veroveren om dezelfde waarde te bereiken. Ethereum, Solana, en XRP Waar Bitcoin de rol van goud uitdaagt, richten Ethereum, XRP en Solana zich op de infrastructuur van de financiële wereld. De wereldwijde betalingsindustrie verwerkt jaarlijks rond de $1,8 quadriljoen. De totale waarde van aandelen, obligaties en vastgoed samen komt uit op $665 biljoen. Ethereum staat op dit moment op een market cap van zo’n $500 miljard, voor Solana is dit $100 miljard. Volgens Bitwise is dat logisch: beide netwerken kunnen geloofwaardig delen van zulke gigantische stromen verwerken. LATEST: BITWISE CIO MATT HOUGAN SAYS SOLANA IS "THE NEW WALL STREET!" pic.twitter.com/RIpJVTnwBh — Coinvo (@ByCoinvo) September 24, 2025 Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en Best Wallet Token. In dit artikel zetten we de beste munten… Continue reading Bitwise: ‘De waarde van crypto zit in biljoenenmarkten’ document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Tether als valuta alternatief Een vaak onderschat onderdeel van de cryptomarkt zijn stablecoins, met name Tether. Het gebruik van USDT in opkomende markten groeit razendsnel. In sommige landen vervangt de stablecoin lokale valuta al voor dagelijkse betalingen. Als dat verder doorzet, kan Tether doorgroeien naar een waardering van biljoenen dollars. Op dat niveau zou het zelfs kunnen concurreren met de jaarlijkse winsten van Saudi Aramco, die rond de $120 miljard liggen. MiCA en Nederlandse adoptie In Europa treedt sinds eind 2024 de MiCA wetgeving in werking. Daarmee komt er voor het eerst een uniform regelgevend kader voor crypto. Voor Nederland betekent dit: exchanges en wallet providers vallen onder toezicht van AFM en DNB. Dat kan de sector professioneler maken, maar ook de instapdrempel verhogen voor kleine spelers. Tegelijkertijd kan het beleggers meer vertrouwen geven om in te stappen. Institutionele partijen beginnen de markt langzaam serieuzer te nemen. Waar Amerikaanse ETF’s al miljarden aantrekken, kijken Europese vermogensbeheerders steeds vaker naar crypto als alternatieve asset klasse. Wat betekent dit voor beleggers? De boodschap van Bitwise is helder: crypto jaagt niet achter kleine kansen aan, maar mikt op de grootste markten ter wereld. Bitcoin concurreert met goud Ethereum en Solana richten zich op kapitaalstromen Stablecoins zoals Tether kunnen in sommige economieën de rol van nationale valuta overnemen Voor beleggers betekent dit dat de waardering van crypto niet alleen door hype wordt gedreven, maar door het reële potentieel om markten van biljoenen dollars compleet te veranderen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitwise: ‘De waarde van crypto zit in biljoenenmarkten’ is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Als mensen het hebben over crypto, hebben ze het vaak over hype, volatiliteit, en soms ook over use cases. Maar volgens Bitwise zit de werkelijke waarde van de sector in het veroveren van markten die samen biljoenen dollars groot zijn. CIO Matt Hougan vindt dat critici stelselmatig onderschatten hoe groot de markten zijn waar Bitcoin, Ethereum en stablecoins op mikken. Bitcoin en de strijd met goud Bitcoin heeft inmiddels een market cap van $2,3 biljoen. Volgens Bitwise is dat geen toeval: de munt positioneert zich als digitaal alternatief voor goud. En die markt is gigantisch, naar schatting $25 biljoen groot. Hougan benadrukt dat Bitcoin al bij een marktaandeel van minder dan 10% zijn huidige waardering kan verantwoorden. Ter vergelijking: een nieuw tech bedrijf dat Amazon zou willen vervangen, moet bijna de hele markt veroveren om dezelfde waarde te bereiken. Ethereum, Solana, en XRP Waar Bitcoin de rol van goud uitdaagt, richten Ethereum, XRP en Solana zich op de infrastructuur van de financiële wereld. De wereldwijde betalingsindustrie verwerkt jaarlijks rond de $1,8 quadriljoen. De totale waarde van aandelen, obligaties en vastgoed samen komt uit op $665 biljoen. Ethereum staat op dit moment op een market cap van zo’n $500 miljard, voor Solana is dit $100 miljard. Volgens Bitwise is dat logisch: beide netwerken kunnen geloofwaardig delen van zulke gigantische stromen verwerken. LATEST: BITWISE CIO MATT HOUGAN SAYS SOLANA IS "THE NEW WALL STREET!" pic.twitter.com/RIpJVTnwBh — Coinvo (@ByCoinvo) September 24, 2025 Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en Best Wallet Token. In dit artikel zetten we de beste munten… Continue reading Bitwise: ‘De waarde van crypto zit in biljoenenmarkten’ document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Tether als valuta alternatief Een vaak onderschat onderdeel van de cryptomarkt zijn stablecoins, met name Tether. Het gebruik van USDT in opkomende markten groeit razendsnel. In sommige landen vervangt de stablecoin lokale valuta al voor dagelijkse betalingen. Als dat verder doorzet, kan Tether doorgroeien naar een waardering van biljoenen dollars. Op dat niveau zou het zelfs kunnen concurreren met de jaarlijkse winsten van Saudi Aramco, die rond de $120 miljard liggen. MiCA en Nederlandse adoptie In Europa treedt sinds eind 2024 de MiCA wetgeving in werking. Daarmee komt er voor het eerst een uniform regelgevend kader voor crypto. Voor Nederland betekent dit: exchanges en wallet providers vallen onder toezicht van AFM en DNB. Dat kan de sector professioneler maken, maar ook de instapdrempel verhogen voor kleine spelers. Tegelijkertijd kan het beleggers meer vertrouwen geven om in te stappen. Institutionele partijen beginnen de markt langzaam serieuzer te nemen. Waar Amerikaanse ETF’s al miljarden aantrekken, kijken Europese vermogensbeheerders steeds vaker naar crypto als alternatieve asset klasse. Wat betekent dit voor beleggers? De boodschap van Bitwise is helder: crypto jaagt niet achter kleine kansen aan, maar mikt op de grootste markten ter wereld. Bitcoin concurreert met goud Ethereum en Solana richten zich op kapitaalstromen Stablecoins zoals Tether kunnen in sommige economieën de rol van nationale valuta overnemen Voor beleggers betekent dit dat de waardering van crypto niet alleen door hype wordt gedreven, maar door het reële potentieel om markten van biljoenen dollars compleet te veranderen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitwise: ‘De waarde van crypto zit in biljoenenmarkten’ is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitwise: ‘De waarde van crypto zit in biljoenenmarkten’

Author: Coinstats
Source: Coinstats
2025/10/02 12:46
4 min read
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Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Als mensen het hebben over crypto, hebben ze het vaak over hype, volatiliteit, en soms ook over use cases. Maar volgens Bitwise zit de werkelijke waarde van de sector in het veroveren van markten die samen biljoenen dollars groot zijn. CIO Matt Hougan vindt dat critici stelselmatig onderschatten hoe groot de markten zijn waar Bitcoin, Ethereum en stablecoins op mikken. Bitcoin en de strijd met goud Bitcoin heeft inmiddels een market cap van $2,3 biljoen. Volgens Bitwise is dat geen toeval: de munt positioneert zich als digitaal alternatief voor goud. En die markt is gigantisch, naar schatting $25 biljoen groot. Hougan benadrukt dat Bitcoin al bij een marktaandeel van minder dan 10% zijn huidige waardering kan verantwoorden. Ter vergelijking: een nieuw tech bedrijf dat Amazon zou willen vervangen, moet bijna de hele markt veroveren om dezelfde waarde te bereiken. Ethereum, Solana, en XRP Waar Bitcoin de rol van goud uitdaagt, richten Ethereum, XRP en Solana zich op de infrastructuur van de financiële wereld. De wereldwijde betalingsindustrie verwerkt jaarlijks rond de $1,8 quadriljoen. De totale waarde van aandelen, obligaties en vastgoed samen komt uit op $665 biljoen. Ethereum staat op dit moment op een market cap van zo’n $500 miljard, voor Solana is dit $100 miljard. Volgens Bitwise is dat logisch: beide netwerken kunnen geloofwaardig delen van zulke gigantische stromen verwerken. LATEST: BITWISE CIO MATT HOUGAN SAYS SOLANA IS "THE NEW WALL STREET!" pic.twitter.com/RIpJVTnwBh — Coinvo (@ByCoinvo) September 24, 2025 Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en Best Wallet Token. In dit artikel zetten we de beste munten… Continue reading Bitwise: ‘De waarde van crypto zit in biljoenenmarkten’ document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Tether als valuta alternatief Een vaak onderschat onderdeel van de cryptomarkt zijn stablecoins, met name Tether. Het gebruik van USDT in opkomende markten groeit razendsnel. In sommige landen vervangt de stablecoin lokale valuta al voor dagelijkse betalingen. Als dat verder doorzet, kan Tether doorgroeien naar een waardering van biljoenen dollars. Op dat niveau zou het zelfs kunnen concurreren met de jaarlijkse winsten van Saudi Aramco, die rond de $120 miljard liggen. MiCA en Nederlandse adoptie In Europa treedt sinds eind 2024 de MiCA wetgeving in werking. Daarmee komt er voor het eerst een uniform regelgevend kader voor crypto. Voor Nederland betekent dit: exchanges en wallet providers vallen onder toezicht van AFM en DNB. Dat kan de sector professioneler maken, maar ook de instapdrempel verhogen voor kleine spelers. Tegelijkertijd kan het beleggers meer vertrouwen geven om in te stappen. Institutionele partijen beginnen de markt langzaam serieuzer te nemen. Waar Amerikaanse ETF’s al miljarden aantrekken, kijken Europese vermogensbeheerders steeds vaker naar crypto als alternatieve asset klasse. Wat betekent dit voor beleggers? De boodschap van Bitwise is helder: crypto jaagt niet achter kleine kansen aan, maar mikt op de grootste markten ter wereld. Bitcoin concurreert met goud Ethereum en Solana richten zich op kapitaalstromen Stablecoins zoals Tether kunnen in sommige economieën de rol van nationale valuta overnemen Voor beleggers betekent dit dat de waardering van crypto niet alleen door hype wordt gedreven, maar door het reële potentieel om markten van biljoenen dollars compleet te veranderen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitwise: ‘De waarde van crypto zit in biljoenenmarkten’ is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

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Tags:
#SEC#ETF#Staking#Stablecoins

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