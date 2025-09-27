South Park prediction markets als nieuwe crypto speeltuin

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Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   In de aflevering “Conflict of Interest” neemt South Park de wereld van prediction markets flink op de hak. Terwijl de aflevering nog moest verschijnen, waren handelaren al druk bezig met speculeren over wat er precies in de show zou gebeuren. Fictie en realiteit lopen opvallend in elkaar over. Ze raken elkaar precies op het snijvlak van nieuws en absurditeit. Satire en spot rond prediction markets De aflevering Conflict of Interest zoomt in op prediction markets via een schoolklas die fanatiek weddenschappen afsluit in een app die sterk lijkt op Kalshi of Polymarket. De onderwerpen die voorbijkomen zijn al even gevarieerd als absurd: van de uitkomst van conflicten in het Midden-Oosten tot de inhoud van de schoollunch en het geslacht van een nog ongeboren baby. Het is typische South Park-humor: grof, ongefilterd en vol knipogen naar de actualiteit. De Amerikaanse toezichthouders CFTC en FCC krijgen ook een sneer en worden in de aflevering ironisch neergezet als “hoogst professionele strategische adviseurs”. Donald Trump Jr. duikt eveneens op in het script, niet letterlijk, maar wel als verwijzing. Hij trad vorig jaar toe tot Polymarket’s adviesraad en werd eerder dit jaar nog genoemd als strategisch adviseur bij Kalshi. Daarmee krijgt de satire ook een extra laag: de grens tussen politieke invloed, financiële markten en media wordt messcherp belicht. Opvallend genoeg schuurt de inhoud van de aflevering tegen echte ontwikkelingen aan. Zo besloot de CFTC in mei haar bezwaar tegen Kalshi’s politieke contracten in te trekken na een gerechtelijke uitspraak. En Polymarket kreeg op 3 september een no-action letter van diezelfde toezichthouder, waardoor het even ademruimte kreeg. De timing van de aflevering voelt dan ook verre van toeval. De aflevering raakt ook grotere thema’s, zoals de vrijheid van meningsuiting en de grenzen van satire. Denk bijvoorbeeld aan Jimmy Kimmel, wiens politieke segmenten de laatste tijd zijn bewerkt of zelfs verwijderd, onder druk van netwerken of publieke backlash. South Park lijkt zich daar weinig van aan te trekken en blijft vasthouden aan zijn rauwe, ongefilterde stijl. Juist in een tijd waarin censuur vaker voorkomt, voelt die houding verfrissend en broodnodig. Prediction markets just made their first appearance on South Park. They describe @Polymarket as “online, peer-to-peer betting”, a “social platform” where “People can make any bet they want, and then other users take them up on it.” If you had no idea what a prediction market… pic.twitter.com/KeASgaO0GH — Bankless (@BanklessHQ) September 26, 2025 Handelaren gokken op woorden en thema’s in de aflevering Opvallend genoeg werd de aflevering zelf het middelpunt van speculatie op prediction markets. Op het platform Myriad werd druk gespeculeerd over de inhoud van de show. De kans dat namen als Polymarket, Kalshi of Myriad genoemd zouden worden? Zo’n 31,7%, met een totale inzet van ongeveer $11.400. En dat is nog maar het begin. Er waren ook weddenschappen over het aantal keren dat het woord “prediction” zou vallen (71% kans), of “Trump” zou opduiken (45% kans), en zelfs of het woord “dildo” zou worden uitgesproken. De kans daarop werd ingeschat op 55%. Bizar eigenlijk, dat mensen geld inzetten op iets wat puur satire is. De bedragen zijn bescheiden, maar illustreren hoe prediction markets inmiddels ook hun plek hebben gevonden in de popcultuur. De kans dat termen als “crypto” of “Bitcoin” voorbij zouden komen, lag rond de 31%, met zo’n $2.000 aan inzet. Ook werd er gespeculeerd op de kans dat South Park helemaal zou worden stopgezet. Dat scenario werd volgens de markt slechts 7% waarschijnlijk geacht. Wow, just saw the new South Park episode—hilarious take on MetaMask and Polymarket! The token launch prediction had me laughing out loud. @MetaMask_eth @Polymarket #SouthPark #CryptoHumor” pic.twitter.com/BBW9jGYWnS — Bird (@BirdPet) September 27, 2025 Spot als marktmechanisme Er zit meer achter South Park prediction markets dan een paar scherpe grappen alleen. Het is een knap geconstrueerde mix van satire, technologie en maatschappelijke analyse. South Park laat zien dat het nog altijd scherpe onderwerpen durft aan te snijden. In een medialandschap dat steeds vaker wordt gesnoeid en bijgestuurd, blijft South Park een plek waar satire nog voluit mag klinken. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht South Park prediction markets als nieuwe crypto speeltuin is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   In de aflevering “Conflict of Interest” neemt South Park de wereld van prediction markets flink op de hak. Terwijl de aflevering nog moest verschijnen, waren handelaren al druk bezig met speculeren over wat er precies in de show zou gebeuren. Fictie en realiteit lopen opvallend in elkaar over. Ze raken elkaar precies op het snijvlak van nieuws en absurditeit. Satire en spot rond prediction markets De aflevering Conflict of Interest zoomt in op prediction markets via een schoolklas die fanatiek weddenschappen afsluit in een app die sterk lijkt op Kalshi of Polymarket. De onderwerpen die voorbijkomen zijn al even gevarieerd als absurd: van de uitkomst van conflicten in het Midden-Oosten tot de inhoud van de schoollunch en het geslacht van een nog ongeboren baby. Het is typische South Park-humor: grof, ongefilterd en vol knipogen naar de actualiteit. De Amerikaanse toezichthouders CFTC en FCC krijgen ook een sneer en worden in de aflevering ironisch neergezet als “hoogst professionele strategische adviseurs”. Donald Trump Jr. duikt eveneens op in het script, niet letterlijk, maar wel als verwijzing. Hij trad vorig jaar toe tot Polymarket’s adviesraad en werd eerder dit jaar nog genoemd als strategisch adviseur bij Kalshi. Daarmee krijgt de satire ook een extra laag: de grens tussen politieke invloed, financiële markten en media wordt messcherp belicht. Opvallend genoeg schuurt de inhoud van de aflevering tegen echte ontwikkelingen aan. Zo besloot de CFTC in mei haar bezwaar tegen Kalshi’s politieke contracten in te trekken na een gerechtelijke uitspraak. En Polymarket kreeg op 3 september een no-action letter van diezelfde toezichthouder, waardoor het even ademruimte kreeg. De timing van de aflevering voelt dan ook verre van toeval. De aflevering raakt ook grotere thema’s, zoals de vrijheid van meningsuiting en de grenzen van satire. Denk bijvoorbeeld aan Jimmy Kimmel, wiens politieke segmenten de laatste tijd zijn bewerkt of zelfs verwijderd, onder druk van netwerken of publieke backlash. South Park lijkt zich daar weinig van aan te trekken en blijft vasthouden aan zijn rauwe, ongefilterde stijl. Juist in een tijd waarin censuur vaker voorkomt, voelt die houding verfrissend en broodnodig. Prediction markets just made their first appearance on South Park. They describe @Polymarket as “online, peer-to-peer betting”, a “social platform” where “People can make any bet they want, and then other users take them up on it.” If you had no idea what a prediction market… pic.twitter.com/KeASgaO0GH — Bankless (@BanklessHQ) September 26, 2025 Handelaren gokken op woorden en thema’s in de aflevering Opvallend genoeg werd de aflevering zelf het middelpunt van speculatie op prediction markets. Op het platform Myriad werd druk gespeculeerd over de inhoud van de show. De kans dat namen als Polymarket, Kalshi of Myriad genoemd zouden worden? Zo’n 31,7%, met een totale inzet van ongeveer $11.400. En dat is nog maar het begin. Er waren ook weddenschappen over het aantal keren dat het woord “prediction” zou vallen (71% kans), of “Trump” zou opduiken (45% kans), en zelfs of het woord “dildo” zou worden uitgesproken. De kans daarop werd ingeschat op 55%. Bizar eigenlijk, dat mensen geld inzetten op iets wat puur satire is. De bedragen zijn bescheiden, maar illustreren hoe prediction markets inmiddels ook hun plek hebben gevonden in de popcultuur. De kans dat termen als “crypto” of “Bitcoin” voorbij zouden komen, lag rond de 31%, met zo’n $2.000 aan inzet. Ook werd er gespeculeerd op de kans dat South Park helemaal zou worden stopgezet. Dat scenario werd volgens de markt slechts 7% waarschijnlijk geacht. Wow, just saw the new South Park episode—hilarious take on MetaMask and Polymarket! The token launch prediction had me laughing out loud. @MetaMask_eth @Polymarket #SouthPark #CryptoHumor” pic.twitter.com/BBW9jGYWnS — Bird (@BirdPet) September 27, 2025 Spot als marktmechanisme Er zit meer achter South Park prediction markets dan een paar scherpe grappen alleen. Het is een knap geconstrueerde mix van satire, technologie en maatschappelijke analyse. South Park laat zien dat het nog altijd scherpe onderwerpen durft aan te snijden. In een medialandschap dat steeds vaker wordt gesnoeid en bijgestuurd, blijft South Park een plek waar satire nog voluit mag klinken. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht South Park prediction markets als nieuwe crypto speeltuin is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

South Park prediction markets als nieuwe crypto speeltuin

Author: Coinstats
Source: Coinstats
2025/09/27 22:46
4 min read
Wink
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Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   In de aflevering “Conflict of Interest” neemt South Park de wereld van prediction markets flink op de hak. Terwijl de aflevering nog moest verschijnen, waren handelaren al druk bezig met speculeren over wat er precies in de show zou gebeuren. Fictie en realiteit lopen opvallend in elkaar over. Ze raken elkaar precies op het snijvlak van nieuws en absurditeit. Satire en spot rond prediction markets De aflevering Conflict of Interest zoomt in op prediction markets via een schoolklas die fanatiek weddenschappen afsluit in een app die sterk lijkt op Kalshi of Polymarket. De onderwerpen die voorbijkomen zijn al even gevarieerd als absurd: van de uitkomst van conflicten in het Midden-Oosten tot de inhoud van de schoollunch en het geslacht van een nog ongeboren baby. Het is typische South Park-humor: grof, ongefilterd en vol knipogen naar de actualiteit. De Amerikaanse toezichthouders CFTC en FCC krijgen ook een sneer en worden in de aflevering ironisch neergezet als “hoogst professionele strategische adviseurs”. Donald Trump Jr. duikt eveneens op in het script, niet letterlijk, maar wel als verwijzing. Hij trad vorig jaar toe tot Polymarket’s adviesraad en werd eerder dit jaar nog genoemd als strategisch adviseur bij Kalshi. Daarmee krijgt de satire ook een extra laag: de grens tussen politieke invloed, financiële markten en media wordt messcherp belicht. Opvallend genoeg schuurt de inhoud van de aflevering tegen echte ontwikkelingen aan. Zo besloot de CFTC in mei haar bezwaar tegen Kalshi’s politieke contracten in te trekken na een gerechtelijke uitspraak. En Polymarket kreeg op 3 september een no-action letter van diezelfde toezichthouder, waardoor het even ademruimte kreeg. De timing van de aflevering voelt dan ook verre van toeval. De aflevering raakt ook grotere thema’s, zoals de vrijheid van meningsuiting en de grenzen van satire. Denk bijvoorbeeld aan Jimmy Kimmel, wiens politieke segmenten de laatste tijd zijn bewerkt of zelfs verwijderd, onder druk van netwerken of publieke backlash. South Park lijkt zich daar weinig van aan te trekken en blijft vasthouden aan zijn rauwe, ongefilterde stijl. Juist in een tijd waarin censuur vaker voorkomt, voelt die houding verfrissend en broodnodig. Prediction markets just made their first appearance on South Park. They describe @Polymarket as “online, peer-to-peer betting”, a “social platform” where “People can make any bet they want, and then other users take them up on it.” If you had no idea what a prediction market… pic.twitter.com/KeASgaO0GH — Bankless (@BanklessHQ) September 26, 2025 Handelaren gokken op woorden en thema’s in de aflevering Opvallend genoeg werd de aflevering zelf het middelpunt van speculatie op prediction markets. Op het platform Myriad werd druk gespeculeerd over de inhoud van de show. De kans dat namen als Polymarket, Kalshi of Myriad genoemd zouden worden? Zo’n 31,7%, met een totale inzet van ongeveer $11.400. En dat is nog maar het begin. Er waren ook weddenschappen over het aantal keren dat het woord “prediction” zou vallen (71% kans), of “Trump” zou opduiken (45% kans), en zelfs of het woord “dildo” zou worden uitgesproken. De kans daarop werd ingeschat op 55%. Bizar eigenlijk, dat mensen geld inzetten op iets wat puur satire is. De bedragen zijn bescheiden, maar illustreren hoe prediction markets inmiddels ook hun plek hebben gevonden in de popcultuur. De kans dat termen als “crypto” of “Bitcoin” voorbij zouden komen, lag rond de 31%, met zo’n $2.000 aan inzet. Ook werd er gespeculeerd op de kans dat South Park helemaal zou worden stopgezet. Dat scenario werd volgens de markt slechts 7% waarschijnlijk geacht. Wow, just saw the new South Park episode—hilarious take on MetaMask and Polymarket! The token launch prediction had me laughing out loud. @MetaMask_eth @Polymarket #SouthPark #CryptoHumor” pic.twitter.com/BBW9jGYWnS — Bird (@BirdPet) September 27, 2025 Spot als marktmechanisme Er zit meer achter South Park prediction markets dan een paar scherpe grappen alleen. Het is een knap geconstrueerde mix van satire, technologie en maatschappelijke analyse. South Park laat zien dat het nog altijd scherpe onderwerpen durft aan te snijden. In een medialandschap dat steeds vaker wordt gesnoeid en bijgestuurd, blijft South Park een plek waar satire nog voluit mag klinken. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht South Park prediction markets als nieuwe crypto speeltuin is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

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#Spot#Staking

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