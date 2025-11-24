Uranus DEX pris i dag

Sanntids Uranus DEX (URA) pris i dag er --, med en 1.34% endring de siste 24 timene. Nåværende URA til USD konverteringssats er -- per URA.

Uranus DEX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 642,803, med en sirkulerende forsyning på 999.90M URA. I løpet av de siste 24 timene URA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00970236, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har URA beveget seg +1.71% i løpet av den siste timen og -11.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Uranus DEX (URA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 642.80K$ 642.80K $ 642.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 642.80K$ 642.80K $ 642.80K Opplagsforsyning 999.90M 999.90M 999.90M Total forsyning 999,903,223.829776 999,903,223.829776 999,903,223.829776

Nåværende markedsverdi på Uranus DEX er $ 642.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på URA er 999.90M, med en total tilgang på 999903223.829776. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 642.80K.