Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Uranus DEX % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Uranus DEX-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD)

2026 $ 0.000667 5.00%

2027 $ 0.000700 10.25%

2028 $ 0.000735 15.76%

2029 $ 0.000772 21.55%

2030 $ 0.000811 27.63%

2031 $ 0.000851 34.01%

2032 $ 0.000894 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000938 47.75%

2034 $ 0.000985 55.13%

2035 $ 0.001035 62.89%

2036 $ 0.001086 71.03%

2037 $ 0.001141 79.59%

2038 $ 0.001198 88.56%

2039 $ 0.001258 97.99%

2040 $ 0.001321 107.89% Vis mer Kortsiktig Uranus DEX-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000635 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000635 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000636 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000638 0.41% Uranus DEX (URA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for URA November 24, 2025(I dag) er $0.000635 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Uranus DEX (URA) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for URA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000635 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Uranus DEX (URA) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for URA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000636 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Uranus DEX (URA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for URA $0.000638 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Uranus DEX prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 632.42K$ 632.42K $ 632.42K Opplagsforsyning 999.90M 999.90M 999.90M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste URA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har URA en sirkulerende forsyning på 999.90M og total markedsverdi på $ 632.42K. Se URA livepris

Uranus DEX Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Uranus DEX direktepris, er gjeldende pris for Uranus DEX 0.000635USD. Den sirkulerende forsyningen av Uranus DEX(URA) er 999.90M URA , som gir den en markedsverdi på $632,424 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.17% $ 0 $ 0.000666 $ 0.000617

7 dager -8.79% $ -0.000055 $ 0.001780 $ 0.000549

30 dager -64.09% $ -0.000407 $ 0.001780 $ 0.000549 24-timers ytelse De siste 24 timene har Uranus DEX vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 2.17% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Uranus DEX handlet på en topp på $0.001780 og en bunn på $0.000549 . Det så en prisendring på -8.79% . Denne nylige trenden viser potensialet til URA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Uranus DEX opplevd en -64.09% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000407 av dens verdi. Dette indikerer at URA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Uranus DEX (URA) prisforutsigelsesmodul? Uranus DEX-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for URA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Uranus DEX det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for URA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Uranus DEX. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til URA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til URA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Uranus DEX.

Hvorfor er URA-prisforutsigelse viktig?

URA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

