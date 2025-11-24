roule token pris i dag

Sanntids roule token (ROUL) pris i dag er $ 0.00289672, med en 0.26% endring de siste 24 timene. Nåværende ROUL til USD konverteringssats er $ 0.00289672 per ROUL.

roule token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 209,511, med en sirkulerende forsyning på 72.33M ROUL. I løpet av de siste 24 timene ROUL har den blitt handlet mellom $ 0.00288516(laveste) og $ 0.00289672 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00858746, mens tidenes laveste notering var $ 0.00109265.

Kortsiktig har ROUL beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

roule token (ROUL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 209.51K$ 209.51K $ 209.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 289.67K$ 289.67K $ 289.67K Opplagsforsyning 72.33M 72.33M 72.33M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

