Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på roule token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon roule token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) roule token (ROUL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan roule token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002896 i 2025. roule token (ROUL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan roule token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003041 i 2026. roule token (ROUL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ROUL for 2027 $ 0.003193 med en 10.25% vekstrate. roule token (ROUL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ROUL for 2028 $ 0.003353 med en 15.76% vekstrate. roule token (ROUL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ROUL for 2029 $ 0.003520 med en 21.55% vekstrate. roule token (ROUL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ROUL for 2030 $ 0.003697 med en 27.63% vekstrate. roule token (ROUL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på roule token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006022. roule token (ROUL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på roule token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009809. År Pris Vekst 2025 $ 0.002896 0.00%

2026 $ 0.003041 5.00%

2027 $ 0.003193 10.25%

2028 $ 0.003353 15.76%

2029 $ 0.003520 21.55%

2030 $ 0.003697 27.63%

2031 $ 0.003881 34.01%

2032 $ 0.004075 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.004279 47.75%

2034 $ 0.004493 55.13%

2035 $ 0.004718 62.89%

2036 $ 0.004954 71.03%

2037 $ 0.005202 79.59%

2038 $ 0.005462 88.56%

2039 $ 0.005735 97.99%

2040 $ 0.006022 107.89% Vis mer Kortsiktig roule token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.002896 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.002897 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.002899 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.002908 0.41% roule token (ROUL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ROUL November 24, 2025(I dag) er $0.002896 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. roule token (ROUL) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ROUL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002897 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. roule token (ROUL) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ROUL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002899 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. roule token (ROUL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ROUL $0.002908 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende roule token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 209.51K$ 209.51K $ 209.51K Opplagsforsyning 72.33M 72.33M 72.33M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste ROUL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har ROUL en sirkulerende forsyning på 72.33M og total markedsverdi på $ 209.51K. Se ROUL livepris

roule token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for roule token direktepris, er gjeldende pris for roule token 0.002896USD. Den sirkulerende forsyningen av roule token(ROUL) er 72.33M ROUL , som gir den en markedsverdi på $209,511 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -7.17% $ -0.000207 $ 0.003979 $ 0.002751

30 dager -26.75% $ -0.000775 $ 0.003979 $ 0.002751 24-timers ytelse De siste 24 timene har roule token vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har roule token handlet på en topp på $0.003979 og en bunn på $0.002751 . Det så en prisendring på -7.17% . Denne nylige trenden viser potensialet til ROUL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har roule token opplevd en -26.75% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000775 av dens verdi. Dette indikerer at ROUL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer roule token (ROUL) prisforutsigelsesmodul? roule token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ROUL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for roule token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ROUL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til roule token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ROUL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ROUL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til roule token.

Hvorfor er ROUL-prisforutsigelse viktig?

ROUL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ROUL nå? I følge dine forutsigelser vil ROUL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ROUL neste måned? I følge roule token (ROUL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ROUL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ROUL koste i 2026? Prisen på 1 roule token (ROUL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ROUL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ROUL i 2027? roule token (ROUL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ROUL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ROUL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil roule token (ROUL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ROUL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil roule token (ROUL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ROUL koste i 2030? Prisen på 1 roule token (ROUL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ROUL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ROUL i 2040? roule token (ROUL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ROUL innen 2040. Registrer deg nå