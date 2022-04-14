QUAIN (QUAIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i QUAIN (QUAIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

QUAIN (QUAIN) Informasjon What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users. Offisiell nettside: https://quaindot.com/ Teknisk dokument: https://quaindot.com/docs Kjøp QUAIN nå!

QUAIN (QUAIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for QUAIN (QUAIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 195.03K $ 195.03K $ 195.03K Total forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Sirkulerende forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 195.03K $ 195.03K $ 195.03K All-time high: $ 0.01004267 $ 0.01004267 $ 0.01004267 All-Time Low: $ 0.00010215 $ 0.00010215 $ 0.00010215 Nåværende pris: $ 0.00019542 $ 0.00019542 $ 0.00019542 Lær mer om QUAIN (QUAIN) pris

QUAIN (QUAIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak QUAIN (QUAIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QUAIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QUAIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QUAINs tokenomics, kan du utforske QUAIN tokenets livepris!

