Privix [OLD] (PRIVIX) Prisinformasjon (USD)

Privix [OLD] (PRIVIX) sanntidsprisen er $0.00940316. I løpet av de siste 24 timene har PRIVIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00797398 og et toppnivå på $ 0.00940717, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRIVIX er $ 1.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.00776771.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRIVIX endret seg med +1.20% i løpet av den siste timen, +17.55% over 24 timer og -51.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Privix [OLD] (PRIVIX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Privix [OLD] er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRIVIX er 0.00, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 93.92K.