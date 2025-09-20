Dagens Privix [OLD] livepris er 0.00940316 USD. Spor prisoppdateringer for PRIVIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRIVIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Privix [OLD] livepris er 0.00940316 USD. Spor prisoppdateringer for PRIVIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRIVIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Privix [OLD] Logo

Privix [OLD] Pris (PRIVIX)

Ikke oppført

1 PRIVIX til USD livepris:

$0.00939765$0.00939765
+17.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Privix [OLD] (PRIVIX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:11:16 (UTC+8)

Privix [OLD] (PRIVIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00797398$ 0.00797398
24 timer lav
$ 0.00940717$ 0.00940717
24 timer høy

$ 0.00797398$ 0.00797398

$ 0.00940717$ 0.00940717

$ 1.34$ 1.34

$ 0.00776771$ 0.00776771

+1.20%

+17.55%

-51.52%

-51.52%

Privix [OLD] (PRIVIX) sanntidsprisen er $0.00940316. I løpet av de siste 24 timene har PRIVIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00797398 og et toppnivå på $ 0.00940717, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRIVIX er $ 1.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.00776771.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRIVIX endret seg med +1.20% i løpet av den siste timen, +17.55% over 24 timer og -51.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Privix [OLD] (PRIVIX) Markedsinformasjon

$ 0.00$ 0.00

----

$ 93.92K$ 93.92K

0.00 0.00

10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Privix [OLD] er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRIVIX er 0.00, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 93.92K.

Privix [OLD] (PRIVIX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Privix [OLD] til USD ble $ +0.00140389.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Privix [OLD] til USD ble $ -0.0092572624.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Privix [OLD] til USD ble $ -0.0093208137.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Privix [OLD] til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00140389+17.55%
30 dager$ -0.0092572624-98.44%
60 dager$ -0.0093208137-99.12%
90 dager$ 0--

Hva er Privix [OLD] (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem. In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM. Key Features - Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions - Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data - EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem. - Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services - Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance. The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including: - Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required. - Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution. - PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email. - Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users. - And there's more!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Privix [OLD] (PRIVIX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Privix [OLD] Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Privix [OLD] (PRIVIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Privix [OLD] (PRIVIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Privix [OLD].

Sjekk Privix [OLD]prisprognosen nå!

PRIVIX til lokale valutaer

Privix [OLD] (PRIVIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Privix [OLD] (PRIVIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PRIVIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Privix [OLD] (PRIVIX)

Hvor mye er Privix [OLD] (PRIVIX) verdt i dag?
Live PRIVIX prisen i USD er 0.00940316 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PRIVIX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PRIVIX til USD er $ 0.00940316. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Privix [OLD]?
Markedsverdien for PRIVIX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PRIVIX?
Den sirkulerende forsyningen av PRIVIX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPRIVIX ?
PRIVIX oppnådde en ATH-pris på 1.34 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PRIVIX?
PRIVIX så en ATL-pris på 0.00776771 USD.
Hva er handelsvolumet til PRIVIX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PRIVIX er -- USD.
Vil PRIVIX gå høyere i år?
PRIVIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PRIVIX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:11:16 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.