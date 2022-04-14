Privix (PRIVIX) tokenomics
Privix (PRIVIX) Informasjon
Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.
In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.
Key Features
- Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
- Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
- EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
- Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
- Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.
The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:
- Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
- Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
- PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
- Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
- And there's more!
Privix (PRIVIX) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Privix (PRIVIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Privix (PRIVIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Privix (PRIVIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet PRIVIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange PRIVIX tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår PRIVIXs tokenomics, kan du utforske PRIVIX tokenets livepris!
