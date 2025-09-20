michi ($MICHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02175603 $ 0.02175603 $ 0.02175603 24 timer lav $ 0.02325222 $ 0.02325222 $ 0.02325222 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02175603$ 0.02175603 $ 0.02175603 24 timer høy $ 0.02325222$ 0.02325222 $ 0.02325222 All Time High $ 0.587659$ 0.587659 $ 0.587659 Laveste pris $ 0.01355204$ 0.01355204 $ 0.01355204 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) -5.04% Prisendring (7D) -16.30% Prisendring (7D) -16.30%

michi ($MICHI) sanntidsprisen er $0.02188107. I løpet av de siste 24 timene har $MICHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02175603 og et toppnivå på $ 0.02325222, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $MICHI er $ 0.587659, mens den rekordlave prisen er $ 0.01355204.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $MICHI endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -5.04% over 24 timer og -16.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

michi ($MICHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.20M$ 12.20M $ 12.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.20M$ 12.20M $ 12.20M Opplagsforsyning 555.77M 555.77M 555.77M Total forsyning 555,770,695.0 555,770,695.0 555,770,695.0

Nåværende markedsverdi på michi er $ 12.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $MICHI er 555.77M, med en total tilgang på 555770695.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.20M.